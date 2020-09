Młodzież: mecze niedzielne

Niedziela, 20 września 2020 r. 21:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Niedziela była przeważnie udana dla zespołów młodzieżowych. Juniorzy młodsi pokonali 6-0 Znicz Pruszków i awansowali na 2. miejsce w tabeli grupy A CLJ U17. Swoje mecze rozegrały też młodsze zespoły. Z niezłej strony zaprezentowały się zespoły młodzików Akademii (ze Zniczem 2008 i Delta 2009) oraz LSS 2009. Zespoły U10 i U11 rozegrały stojące na wysokim poziomie i zacięte sparingi z Rakowem Częstochowa. Najmłodsza drużyna uczestnicząca w rozgrywkach ligowych (U9) zaprezentowała dużo entuzjazmu i niezłe umiejętności w pojedynku z gocławskim Brzaskiem-Gromem. Juniorzy CWKS wygrali w B klasie 5-1 z Victorią Warszawa, ale w lidze U18 zremisowali 1-1 w Raciążu z Błękitnymi.



CLJ U17: Znicz Pruszków 04 0-6 (0-4) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 12 min. Igor Strzałek (rzut karny)

0-2 19 min. Jordan Majchrzak (as. Igor Strzałek)

0-3 21 min. Jordan Majchrzak (as. Bartosz Dziemidowicz)

0-4 30 min. Jordan Majchrzak (as. Bartosz Dziemidowicz)

0-5 52 min. Igor Strzałek (as. Jordan Majchrzak)

0-6 90 min. Patryk Romanowski b.a.



Legia: Maciej Kikolski – Szymon Gaj, Kacper Wnorowski, Jakub Rutkowski, Patryk Romanowski – Sebastian Kieraś (52' Bartosz Mikołajczyk), Kacper Knera, Igor Strzałek – Marcel Krajewski, Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (52' Maddox Sobociński)

Trener: Rafał Gębarski (dziś zespół prowadził II trener Norbert Misiak)



Legia U13 - Znicz Pruszków 08



Strzały (celne): Legia 15 (6) - Znicz 9 (5)



Legia: Marcel Grzejda, Daniel foks, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Maciej Chojnowski, MArcel Kiełbasiński (Kpt), Mikołaj Jasiński, Bartek Leszczyński, Daniel Wyrozumski, Artur Sikorski, Piotr Bzducha, Szymon Rusin, Adam Niewiadomski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Legia U12 - Delta Warszawa 09



Strzały (celne): Legia 21 (8) - Delta 6 (2)



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Piotr Bartnicki, Oliwier Ziembicki, Vincent Ziętek, Borys Boryszewski, Aleksander Badowski [10], Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Kacper Ziółkowski, Kuba Piaseczny

Trener: Jakub Zapaśnik (drużynę prowadził dziś II trener Jakub Witkowski)



KS Wilanów II 08 - Legia LSS U12



Strzały (celne): KS Wilanów 17 (8) - LSS 14 (9)



LSS: Hubert Lomankiewicz - Tymon Raniszewski, Julian Gruszka, Krystian Wróblewski, Jakub Szymoniak, Aleksander Dworski, Piotr Keller, Wiktor Manasterski, Maks Małkiewicz (Kpt), Aleksander Dyrała, Michał Stankiewicz, Jakub Przybylski

Trener: Arkadiusz Borowy, II trener: Krzysztof Krakowski



Sparing: Legia U11 - Raków Częstochowa U11 (2010)



Strzały (celne) [II połowa]: Legia 23 (15) - Raków 11 (9)



Legia: Franciszek Golański - Oliwier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Antoni Błoński, Igor Brzozowski, Tymon Płoszka, Mateusz Pawłowski, Jacek Dobrzański, Dawid Rodak, Wiktor Wach [09], Xawery Eichler, Filip Hołowiński

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Sparing: Legia U10 - Raków Częstochowa U10 (2011)



Legia: Oliwier Frąckiewicz - Maksymilian Albrecht, Cyprian Lipiński, Filip Wancerz, Szymon Wlazło, Michał Kuć, Julian Liwartowski, Staś Ziętek, Fryderyk Paprocki, Bartosz Gawryś

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Michał Konieczny



Legia LSS U9 - Stow. Brzask KS Grom Warszawa 2012



Legia: Antoni Sałamacha, Mikołaj Borski, Jakub Opieczyński, Iwo Kamuda, Alex Walkiewicz, Dzidek Kinasiewicz, Ignacy Silski (Kpt)

Trener: Mateusz Ludwiniak, Tymoteusz Neuff



Najmłodsi legioniści kontynuują passę dobrych występów w lidze żaków. Drużyna Gromu miała dużo dobrych chęci i niejednokrotnie piłkarze z Pragi Południe cieszyli się po udanych akcjach. Znacznie więcej powodów do radości po ładnych indywidualnych i zespołowych zagraniach mieli podopieczni trenera Ludwiniaka. 60 minut nauki gry było bez wątpienia dobrą zabawą nie tylko dla zawodników ale i dla zgromadzonych widzów, oklaskujących najbardziej efektowne akcje, nie tylko zresztą te zakończone bramkami.



B klasa: UWKS Legia 5-1 SKP Victoria Warszawa



1 liga woj. U18: Błękitni Raciąż 1-1 UWKS Legia 03

Gole:

1-0 8 min. Eryk Janiszewski

1-1 65 min. Antoni Sidor



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Karol Gozdalik, Kacper Kubiszer (46' Filip Grygorczuk), Kacper Romanowski, Marcin Staszyc (46' Mikołaj Wiśniewski) - Michał Rak (46' Filip Wolski, 90' Stanisław Kucharski), Sławomir Tymczyszyn, Kacper Cetlin (46' Antoni Sidor [04]), Oganes Kazaryan, Mateusz Zalega, Kacper Polak,

Trener: Łukasz Winek