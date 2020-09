Vuković zwolniony!

Legia Warszawa poinformowała, że z dniem dzisiejszym Aleksandar Vuković przestał pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny. Jego następcą ma zostać Czesław Michniewicz - strony osiągnęły już porozumienie. - Bardzo dziękuję 'Vuko' za to co zrobił dla Legii, nie tylko przez ostatnie półtora roku jako trener I drużyny, z którą zdobył mistrzostwo Polski, ale także na przestrzeni ostatnich lat. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, szczególnie w trudnych momentach i nigdy nie bał się brać odpowiedzialności. Należy mu się za to ogromny szacunek ze strony klubu i kibiców. Bardzo rozwinął się też jako trener, szybko się uczył i rozwijał, dlatego jestem pewien, że będzie osiągał dalsze sukcesy w swojej karierze trenerskiej. Wiem też, że jest oraz pozostanie prawdziwym legionistą i zawsze tak będziemy go w klubie traktować. Dzisiaj musieliśmy jednak podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligi Europy - powiedział Dariusz Mioduski , prezes Legii Warszawa.

Lothar Matthäus czy też Alessandro Del Piero - Jeszcze są do wzięcia , zaraz przyjdzie jakiś większy klub i zgarnie tak jak Zidane Real , jedyna na dziś jakakolwiek szansa na zatrudnienie trenera o ta - 31 minut temu, *.com.pl Lothar Matthäus - Tego typu trener Legii by się przydał .



Alessandro Del Piero - Trenerem Legii to byłby Hit



A przyjdzie ten nasz chudy i z czego tu się cieszyć ... odpowiedz

Marcel - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Przecież wszystkie straty punktowe w lidze są jeszcze możliwe do odrobienia, a awans do fazy grupowej Ligi Europy cały czas jest możliwy. Dla mnie więc decyzja trochę niezrozumiała. Vuko został trochę wydymany, ale tak to bywa w piłce, a w Legii szczególnie. Vuko, dzięki za wszystko i powodzenia na dalszym etapie kariery trenerskiej. odpowiedz

Gumis Legia - 39 minut temu, *.plus.pl Szrot z ciognol z zagranicy to na vuko z Anią mioduski wypie...laj odpowiedz

Mateusz z Gór - 39 minut temu, *.com.pl Czy w związku ze zwolnieniem wuefisty zerują się również braki strojów? Tzn. jak ktoś już głosił dwa razy w tej rundzie brak stroju to mu się zeruje u nowego trenera, czy dopiero wiosną będzie mógł zgłosić kolejny? odpowiedz

Stan - 41 minut temu, *.vectranet.pl Ciekawe jak długo posiedzi Czesio ,heeeee odpowiedz

Beck - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Zwolnienie vuko to dobra decyzja, ale w równym stopniu winni są również trener odpowoedzialny za przygotowanie fizyczne oraz dyrektor sportowy. odpowiedz

Stan - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @Beck: to chyba powinni sami podać się do dymisji,no nie u nas ,niestety odpowiedz

Mirek - 42 minuty temu, *.orange.pl Prezes mówi że nie zostały zrealizowane cele sportowe.

Ja słyszałem że cel sportowy jest ( nie bylo!!!) awans do pucharów. Ciagle jest to możliwe.

Pan Miodulski jest człowiekiem ktore nie tylko nie zna sie na piłce ale również na biznesie. Nakłady jakie daje na mistrzostwo są nieprawdopodobnie wysokie w stosunku do innych polskich klubów.

Pan Miodulski chwali się akademia. Ja się pytam gdzie ona jest. Produkujemy pilkarzy słabych. Szymanski, Karbowink. Gdzie są ich liczby? Jeden Slisz zrobil dla Legii już więcej niż Karbownik

Dramatem jest sztab od przygotowania fizycznego oraz dyrektor sportowy a nie trener.

Panie Prezesie. Odejdź!!!!!! I przestań zajmować się pilka w ogole. Wstyd na Pana patrzeć odpowiedz

Ginpasterz - 49 minut temu, *.200.105 Decyzja przynajmniej o miesiąc za późno. Już po porażce z Omonia, a ostatecznie po Jadze należało zmieniać. W 3 dni to można poznać zawodników ale czy to pomoże w awansie. Pinto przyszedł na eliminacje i odpadł, w tamtym roku niby Glasgow Rangers ale też odpadamy. Na szczęście ale dla nas niestety w tym roku żeby zagrać w LE trzeba pokonać jeden mocny zespół (w normalnej dyspozycji zespół z Kosowa nie powinien zaistnieć w meczu z nami) Nie jestem znawcą ale jak to jest że nasza drużyna to w październiku jest gotowa na grę. Mam nadzieję że ta decyzja jest chociaż trochę przemyślana i prezes ma jakieś racjonalne argumenty. Niestety po ostatnich paru latach nie wygląda to optymistycznie. odpowiedz

tekken (L) - 50 minut temu, *.230.92 Dzięki Vuko. Były przebłyski dobrej gry. Zabrakło jakości w napadzie, bo odchodzili tacy zawodnicy jak KK, Carlitos, czy Niezgoda - i tu moim zdaniem pies pogrzebany był. odpowiedz

Ouzo - 52 minuty temu, *.centertel.pl A ja zadam bardzo Konkretne pytanie.

Czy jest możliwość odwołania tego " Prezesa " ?

Czy z prawnego punktu widzenia wogóle jest to możliwe ?

Czy on jako właściciel może robić z Naszym Kochanym Klubem na co tylko ma ochotę ?

Czy może dalej ośmieszać w kraju i za granicą Nasz Klub ?

Może wśród kibiców znajdzie się ktoś kto się zna na prawie i ma pojęcie czy to wogóle możliwe ? odpowiedz

Wolfik - 43 minuty temu, *.mm.pl @Ouzo: Odpowiadam:

-nie;

-nie;

-w zasadzie tak;

-jak najbardziej; odpowiedz

grzesiek - 58 minut temu, *.centertel.pl Jestem pewien ze w pazdzierniku zaczniemy lepiej grać bo forma przyjdzie i co niektorzy tutaj zaczna wychwalac tego michniewicza ale pozniej im dalej w las tym gorzej Legia bedzie grała.

Vuko to byla jedyna osoba ktora ciagnela druzyne do przodu. Teraz ten zlepek slabych pilkarzy pograzy sie bez Vuko. Szkoda ze mamy takiego wlasciciela. Leśniodorski nie dałby zwolnic Vuko tak latwo.

Juz zaczynałem pokladac nadzieje ze Mioduski nie jest taki zly. Ale po zwolnieniu Vuko to widze ze to jednak czlowiek oderwany od rzeczywistosci. Vuko przy Miodku to einstein jesli chodzi o budowanie druzyny pilkarskiej i znaniu sie na tym. No to teraz czekam na spadek z ligi z michniewiczem i z tymi nedznymi pilkarzami w roli glownej zarzadzanyni przez wlasciciela ktorego interesuje yylko $$$ odpowiedz

Adson 78 - 59 minut temu, *.plus.pl Dobrze się stało ze Vuko zwolnili !!! I jeszcze pare gwiazdek piłkarzyków powinni wywalić !!! Co do Michniewicza stanowcze weto !!! Ten trenerzyna nie nadaje się !!! Trenera nam trzeba z jajem jak Stasii Czerczesow !!! odpowiedz

Kabaret trwa ... - 59 minut temu, *.com.pl Michniewicza chcą wziąć no kabaretonu ciąg dalszy . odpowiedz

Miki - 49 minut temu, *.inetia.pl @Kabaret trwa ...: Biorąc pod uwagę ulubony styl CM, kroi się np.:



Boruc-Rocha,Jędrzejczyk,Mosór,Lewczuk,Mladenovic-Wszołek,Remy,Antolic,Cholewiak-Kante



No a może jeszcze Stolarski na skrzydło, zamiast Wszołka. odpowiedz

thor - 1 godzinę temu, *.143.116 nagle zaczną grać. Założę się. Grali na zwolnienie Vuko ( mimo że nie jestemjego fanem ) i powinni być za to wyj...ni wszyscy odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Były tutaj ciekawe wpisy, że trenera to najłatwiej zwolnić. Pytanie co z tzw. sztabem?

Czy ktoś w ogóle orientuje się ilu w Legii jest tzw. boiskowych urzędników-nieudaczników. Obawiam się, że jeszcze ze 2 zmiany trenerskie i będzie ich więcej niż piłkarzy.

To jest patologia !!! odpowiedz

(L)egionowo - 1 godzinę temu, *.exatel.pl No i jeszcze podpisze kontrakt z Michniewiczem na 3 lata do przodu. Bo prezes nie uczy się na błędach. Nie wiem ile w tym prawdy, ale pan Michniewicz miał by prowadzić i Legię i U-21. To chyba był by jakiś żart!!!!!!!!!!! odpowiedz

RMFC - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie wiem czy to dobry pomysł żeby zatrudniać Michniewicza. W Legii potrzebny jest trener który pogoni te przepłacone gwiazdy do roboty np. S. Czerczesow ale on teraz trenuje Rosję za grubą kasę. Jeśli nie on to Papszun albo Brosz, obaj potrafią ustawić drużyny, grające różną taktyką z piłkarzy anonimowych lub młodych a nie to co Vuko. Każdy kto ostatnio trafił pod jego skrzydła przestał grać np. Wszołek grający po przyjściu do nas i grający po miesiącach treningów z naszym wirtuozem. odpowiedz

Semper Fi - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Czytam te wpisy i plakac mi sie chce ze smiechu...

Trener daje dupy po calosci...

Legia nigdy za jego czasu nie grala dobrej pilki.

Wierzylem, ze Vuko odpali, nie odpalil i zegnamy.

To jest proste. Co ma do tego jakies DNA kur... fa!

Ma byc wynik! Legia ma gniesc Polska pilke i walczyc w Pucharach...

Jesli Michniewicz tego nie zapewni to tez poleci fruuu daleko i w dupie mam jego DNA.

Jeden napisal, ze jak Michniewicz bedzie prowadzil Legie to on na mecz nie przyjdzie? Kur... fa, to nie przychodz! Nikt nie bedzie plakal! Sprzedaj szaliki, karnet i koszulki, wypier... l kubki i lec na Widzew.

Ogarnijcie sie chlopaki, bo Legia Was potrzebuje teraz jak nigdy!!!

Wiernych i Lojalnych!

Uczciwych i Honorowych!

A i na Miodka znajdzie sie wyjscie, choc dla mnie na razie moze byc.

Pamietajmy skad wywodzi sie kazdy Legionista! odpowiedz

Ludwiś - 1 godzinę temu, *.centertel.pl BL zwolnił Urbana i zatrudnił Berga później był Czerczesow.. dziś historia zatacza koło, wracamy do epoki polskich trenerów, którzy nie mają w dna genu zwycięzcy... nie widzą dalej. Smutne, ale to nieudolne zarządzanie i polityka transferowa zwolniła Magierę i Vuko. Zobaczymy co CM zdziała. odpowiedz

Grzesiek - 48 minut temu, *.centertel.pl @Ludwiś: nic nie zdziała, powoli rozwali to co Vuko zbudował przez rok odpowiedz

AliMario - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dariusz Mioduski - Destrukcja

Tak się prawdziwie nazywa nasz Prezes odpowiedz

Int - 1 godzinę temu, *.com.pl Dzięki VUKO! Po raz pierwszy od dawna,widziałem Legię taką jaką chciałbym oglądać(chodzi o jesień zeszłego roku) To było to. Ucz się, walcz i wracaj mocniejszy. odpowiedz

no-comment - 1 godzinę temu, *.191.139 Mioduski out! odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl O ile piłkarze nie grali na zwolnienie trenera to zmiana na 3 dni przed meczem nic nie da!Do tego Michniewicz,którego młodzieżówka gra jeszcze bardziej topornie niż obecnie Legia!Pewnie zimą będą poszukiwania kolejnego coacha. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Michniewicz albo... Jens Keller. Ktos z tych dwoch trenerow. odpowiedz

Wolfik - 45 minut temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Jak nie urok to sraczka... :). Chociaż...niemieckiego Rumaka w naszej ex jeszcze nie było :). odpowiedz

Chcieliście płaczki to macie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A za rok znowu sobie zwolnimy trenera i tak w kółko. Ja tam z zawsze byłem i będę z Legią i na dobre o na złe... odpowiedz

bzura7 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do ja: a co masz do Stali i Rakowa jak przyjdzie nam grać z nimi z taką dyspozycją jak teraz to mamy murowany oklep pozdrawiam odpowiedz

leonpraga - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nic głupszego wszystko zwalić na Vuko, kiedy zmienimy pudla ?. odpowiedz

AliMario - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Od momentu kiedy Miioduski pozostał sam efekty są fatalne i żadne już tłumaczenia nie obronią w żaden sposób ten facet kompromituje siebie i przy okazji klub piłkarski.. facet nie masz "jajj" tylko myślisz o swojej kasie ...i błagam pieprzyć że tu wina Vuko a czym się różni od Michniewicza czy Mourinho?...trzeba mieć czas i konsekwencje na wszystko bo specjalista Panie Prezesie nadajesz się tylko do rozpieprzania składów...!!! odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Zamienił stryjek (czyt.Mioduski) siekierkę na kijek.Michniewicz NIC z Legią nie osiągnie. Śmiem nawet przypuszczać,że od rundy wiosennej z Legią będzie pracował zupełnie kto inny.Wybór Michniewicza na stanowisko coacha Legii jest najgorszym z możliwych.Legia potrzebuje trenera,który preferuje ofensywny styl gry,który nauszy Legię domjinować na boisku.Michniewicz niestety preferuje styl czysto defensywny,siermiężny,trudny do oglądania. Mioduski mógł poszukać kogoś za naszą południową granicą. Z Michniewiczem znajdziemy się w czarnej dupie. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Sebo(L): Zgadzam sie. Kopiuje odpowiedz jaka dalem koledze Wolfikowi:

Podzielam Twoje obawy. I tez sie zgadzam ze zwolnienie aczkolwiek nieuniknione to w najgorszym mozliwym czasie. Juz 3-4 tygodnie temu pisalem ze zwalnianie teraz vukovica, jakby tragiczne wyniki nie byly, to po prostu blad pod kazdym wzgledem. Bo znowu jestesmy w sytuacji ze panicznie trzeba dziure trenerska zalatac, byle czym aby bylo. Zamiast "stworzyc" profil trenerski/trenera, jakiego chcielibysmy tutaj miec, i spokojnie go szukac (wrzesien-luty to sporo czasu), to poddajemy sie emocjom, zwalniamy trenera, kilka szybkich telefonow i ouala, zalatwione. Co widac tez od lat jak i jakie robimy transfery. Patologia. Od Mioduskiego w dol.

Powtarzam, jesli pogloska o Michniewiczu okaze sie prawda to Mioduski raz na zawsze udowodni ze jest totalnym idiota, nie tylko ze nic sie nie zna ale NIC sie nie uczy.

Juz niedlugo zobaczymy. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Sebo(L): 1000% racji!!! odpowiedz

Zakład stoi? - 55 minut temu, *.plus.pl @Sebo(L):Jeśli nie osiągnie masz u mnie JD (Jack Daniels 1l) ale jeśli osiągnie i bedzie najdluzej tranujacy na Ł3 to odszczekasz to ok?

Ps. JD po fiasku przed Ł3 ja z mordy cholewy nie zrobię! ale i Ty odzczekasz w ten sposób że przyjdziesz na Ł3 w koszulce Sorry Czesiu jestem Idiotą i Hejterem.



Ps 2. Co do Cześka uważam że jest trenerem na prawdę ok ale nie jest NASZ

jak Aco tylko on ma dac nam rezultaty tego sie wymaga od trenara a z Vuco

przybić 5! i pojsc na Piwo lub JD. Pozdro odpowiedz

Krzeszczu - 53 minuty temu, *.bredband2.com @Sebo(L): Po raz kolejny dobrze prawisz i sie zupelnie zgadzam. Dodam to co powiedzialem koledze @Wolfikowi:



Podzielam Twoje obawy. I tez sie zgadzam ze zwolnienie aczkolwiek nieuniknione to w najgorszym mozliwym czasie. Juz 3-4 tygodnie temu pisalem ze zwalnianie teraz vukovica, jakby tragiczne wyniki nie byly, to po prostu blad pod kazdym wzgledem. Bo znowu jestesmy w sytuacji ze panicznie trzeba dziure trenerska zalatac, byle czym aby bylo. Zamiast "stworzyc" profil trenerski/trenera, jakiego chcielibysmy tutaj miec, i spokojnie go szukac (wrzesien-luty to sporo czasu), to poddajemy sie emocjom, zwalniamy trenera, kilka szybkich telefonow i ouala, zalatwione. Co widac tez od lat jak i jakie robimy transfery. Patologia. Od Mioduskiego w dol.

Powtarzam, jesli pogloska o Michniewiczu okaze sie prawda to Mioduski raz na zawsze udowodni ze jest totalnym idiota, nie tylko ze nic sie nie zna ale NIC sie nie uczy.

Juz niedlugo zobaczymy. odpowiedz

Sebo(L) - 38 minut temu, *.master.pl @Zakład stoi? : po pierwsze nie jestem żadnym hejterem,żebym coś takiego miał Michniewiczowi mówić w razie czego :) Przecież ja go tu nie obrażam,nie wyzywam,nie hejtuję. Po prostu moim zdaniem jest najzwyczajniej w świecie słabym trenerem i nic więcej,dlatego mam spore obawy co do jego zatrudnienia w Legii. Przypuszczam,że nie poradzi sobie w Warszawie.Zakład przyjmuję ale myślę,że nic takiego nie nastąpi żebym musiał tu się przed kimkolwiek kajać i przepraszać.Obym się mylił. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl myslalem ze nie da sie zrobic juz glupszego ruchu na Legii niz dotad byly robione

jednak sie da. cofamy sie w szeregi Stali Mielec i Rakowa Czestochowa odpowiedz

krasnal - 1 godzinę temu, *.orange.pl Znowu dno ze strony prezesa! Wszyscy trenerzy co się nie sprawdzili w lidze prowadzą kadry naszego kraju od małolatów zaczynając a kończąc na pierwszej. Tragedia i prezes bierze jednego z nich!

A MY CIERPIMY PANIE POGOŻELSKI !!! odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl El Miodo, za cienki na Marka Papszuna. FORZA LEGIA odpowiedz

Mihhh - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Tylko Czesiowi nie zapomnijcie kupić telefonu na abonament z nielimitowanymi rozmowami... karuzela się kręci i trener który 9 razy był zwalniany w Polsce dostaje w nagrodę młodzieżową reprezentację i największy klub w kraju. Niech mi ktoś powie jeszcze że to nie kolesiostwo odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W S T Y D



Prawdzimemu Legioniscie nie dać rozegrać meczu z drita tylko zwolnić go od razu. Wstyd.

A co to Michniewicz cudotworca ze z drita niby zagraja lepiej?



Po 4 meczech ligowych zwolnic trenera haha jaja jak berety. Wiadomo ze Legia zaczyna lepiej grać od pazdziernika. Typowa zagrywka korporacyjna miodka.

Chyba wszyscy wiemy do kiedy bedzie pracowac michniewicz.... DO WRZESNIA 2021 odpowiedz

Marce (L)i - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ta zmiana trenera nic nie pomoże klubowi a przede wszystkim drużynie.To całe obecne "towarzystwo" albo należy rozgonić albo wziąć w mocną garść. Takiej garści na to tałatajstwo nie posiada p.Michniewicz ani żaden inny kandydat na trenera z Polski bądź z zagranicy.

odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! VUKO WRÓĆ! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Paranoja goni paranoję. Nie spodziewajcie się drodzy Koledzy niczego w tym sezonie. Był Vuković, jest Michniewicz, dla mnie może być zatem równie dobrze Probierz, Stokowiec czy inny Rumak. Chciałem wierzyć, że Mioduski jest dobrym właścicielem (podkreślam "właścicielem" nie prezesem) ale z dniem dzisiejszym złudzeń już nie mam. W tym sezonie skończyła się era Legii. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: czy info o michniewiczu potwierdzone? Bede totalnie zalamany. Nic dobrego to nie wrozy. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Komentuję zamieszczone tutaj info. Nic innego nie wiem. odpowiedz

Barto - 1 godzinę temu, *.131.129 A czy ten trener nie jest kolegą Kaczorowskiego z Chóru?

"Nie" dla poznańskich słowików.

Polecam poszukać filmiku przed decyzją o zatrudnieniu. odpowiedz

Saska Kępa (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Cyrku, groteski, burleski ciąg dalszy... Pamiętam co po meczu Legia-Zagłębie Lubin w 2007 r. (w trakcie którego sędzia robił wszystko, żeby mistrzem Polski zostało Zagłębię a nie Bełchatów) ze stopni autokaru miedziowych wykrzykiwał do nas Michniewicz i co zarzucał Legii. Byłem w tej grupie kibiców do której gardłował. To jest gość, który nigdy nie powinien mieć wstępu na Ł3. Moim zdaniem kto pójdzie na mecz na Ł3, gdy trenerem będzie Michniewicz nie szanuje ani naszej Legii, ani samego siebie jako kibica L. odpowiedz

Wierny_Legios - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Saska Kępa (L): jeszcze będziesz Czesia nosił na swoich ramionach! odpowiedz

moguai - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Saska Kępa (L):

A co takiego krzyczał uswiadom nas proszę serio pisze odpowiedz

hyhy - 1 godzinę temu, *.chello.pl powiem wam szczerze od 5 lat po raz pierwszy mamy trenera :D, a nie jakiegos tam pilkarzyne przerobionego na goscia ustalajacego sklad bo przeciez zna smrod skarpetek w szatni, trener jest od taktyki i skladu, a nie od ustalania komu najbardziej śmierdzą nogi, Michniewicz nie jest moim ulubiencem ale mysle ze w tej sytuacji w ktorej jest legia to wystarczy wystawiac tylko tych pilkarzy ktorzy duzo biegaja i wynik sam sie zrobi bo jakosciowo sa lepsi od 3/4 naszej ligi odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl A ile było pindolenia ze strony Prezesa jak to Vuko ma legijne DNA to co stracił to DNA czy teraz pan Mioduski jakąś inną bajkę zacznie opowiadać odpowiedz

Obcy - 58 minut temu, *.t-mobile.pl @dino: To jest człowiek bez wiarygodności. Nie ma swojego zdania. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Prezes traci resztki wiarygodności. Niedawno klepał Vuko po plecach,a teraz lekką ręką go zwalnia. Czesław fajny chłop,ale trenerem wielkim nie jest. Jeszcze zatęsknimy za Vuko. Co niektórzy mogą się cieszy. Teraz to już Europa nam nie straszna. Drżyjcie przed nami. Ciekawe co będzie z Czesławem,jak wyłoży się w eliminacjach LE.Prezes go zwolni? A tak będzie. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Najwiekszym problemem Legii jest mioduski - to jest taki Legijny bartomeu. On niszczy ten klub, ten klub sie nie rozwija przez jego durne zarzadzanie i beznadziejne transfery i zatrudnianie beznadziejnych trenerow. odpowiedz

Jareko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @atmosferic: na niebeznadziejnych trzeba mieć bajońskie kwoty.....tez pewnie chciałby mieć Lewandowskiego, Ronaldo (oczywiście dalece przesądzone przeze mnie celowo) itd...

Ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma odpowiedz

gutek - 1 godzinę temu, *.chello.pl czy Michniewicz zmusi legionistów cudzoziemskich do biegania? odpowiedz

Paul Visco - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest to oczywiście błąd , jak zwykłe wszyscy w gorącej wodzie ... . Legia grała całkiem ładnie , gdy grała jednym napastnikiem . Druga linia grała szybko i w miarę skutecznie. W momencie gdy doszło paru napastników i nie udanym jednym czy też kilku spotkań w tym schemacie (przez pryzmat kilku miesięcy ) to pojawiły się głosy iż Legia powinna grać dwoma napastnikami . BŁEDEM Vuko było to że wystawiał tych dwóch napastników w meczach w których powinien grać jeden , a z drużynami ( ogórkami )powinien grać dwoma i z mniejszą ilością obrońców . Kolejnym BŁEDEM Vuko był tak iż wystawiał w Pierwszym składzie zawodników nieprzygotowanych do sezonu jak Kapustka , Boruc , i kilku nowych po kontuzji . Powinien grać, tak jak grał z zawodnikami co zdobyli mistrza (z pewnością i styl i liczba pkt byłaby większa ) Następnym Błędem Vuko jak i całego sztabu jest taki że nie ma żadnego solidnego STOPERA . Remy i Jędza może by spełniali te założenia , gdyby byli w wysokiej formie . Lewczuk solidny , lecz coraz starszy i coraz , coraz , coraz ... . Wieteska , dopóki nie zacznie strzelać bramek to każdy jego występ jest niepewny i zazwyczaj oscyluje noty wyjściowej bądź jest pod kreską (jak Cionek , nie przygotowany mentalnie do takiego poziomu odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 1 godzinę temu, *.co.uk Vuko to swoj Chlop ale.. od samego poczatku bylo widac ze Legia to nie jego rozmiar kapelusza! Terminowal u kilku trenerow jako asystent ale nie poradzil sobie kompletnie.. w zeszlym sezonie stracilismy Mistrzostwo. Rangersow moglismy przejsc ale upieral sie zeby wystawiac Kulenovicia gdy kazdy widzial ze nic nie gra. Kazdy kto sie czepia niech zobaczy czy on gra w Dinamie Zagrzeb?! w niedawno zakonczonym sezonie stracilismy dzieki niemu Puchar. Mistrzostwo wygralismy fajnie, tylko ze ja na Mistrzostwo patrze przez pryzmat pucharow.. dla mnie te tytuly nic nie znacza jesli nie ma awansu do fazy grupowej w Pucharach jesienia.. no i dojechala nas Omonia! Sorry ale jak dla mnie Vuko udowodnil ostatecznie ze nie nadaje sie do tej pracy na poziomie Legii!!!! Niech idzie do takiej Korony czy innej Arki i tam moze udawac ze jest trenerem ale u nas nie ma czego szukac.. gosc nie ma zadnej wizji! Mowi ze posprzatal szatnie Legii? No fajnie, dzieki ale to za malo.. Mialem nadzieje ze po Vuko przyjdzie ktos ogarniety ale jak teraz czytam ze to ma byc michniewicz to to jest kur.. dramat! Czy w Legii pracuja sami idioci????? Trzeba bylo Brosza wczoraj na sile w szatni zatrzymac i go nigdzie nie puscic! Jakby sie nie dal przekonac to dzwonic do Urbana, na ta chwile tanio by nas wzial i dramatu by nie bylo jak juz nie ma innych pomyslow.. ale czesio? Moze czesio miodka przekonal bo mu podal numer do zaprzyjaznionego fryzjera?!!!! Tak tylko pytam bo nie wiem jak mozna kogos takiego sciagac do Naszego Klubu!!!!!!! odpowiedz

2kl - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ci co głosowali na bardzo dobrze i dobrze w ankiecie to chyba inną Legię oglądali... odpowiedz

Tul - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zajebiscie odpowiedz

Acab - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com To nie trenera wina ze grajki sa przeplacani a budzet jest uwarunkowany od pucharow to nie trener przyklepal kontrakty dla grajkow skoro od dekady grajki w legi nie potrafia zdominowac wlasnego podworka to czemu tak duzo sie im placi odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Szkoda ze Mioduskiego nie da sie zwolnic !!!!! MIODUSKI, WYP.....Z LEGII NIEUDACZNIKU !!!!!!!! odpowiedz

Semper Fi - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @MIODUSKI OUT !!!!!:

Niudaczniku?

Gosciu zarob 100 mln zlotych i dopiero pieprz swoje wypociny.. hehe odpowiedz

Sam - 1 godzinę temu, *.com.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: Kup sobie klub i w razie niepowodzeń sam się zwolnij! odpowiedz

fantom - 1 godzinę temu, *.chello.pl zenada... wg mnie Michniewicz nie umywa sie do Vuko. szkoda. dalbym jeszcze szanse Vuko. odpowiedz

pnk - 1 godzinę temu, *.chello.pl "Według medialnych doniesień jeszcze w poniedziałek Legia ogłosi nazwisko nowego trenera i będzie nim Czesław Michniewicz. Ma on do końca roku łączyć nową funkcję z posadą selekcjonera reprezentacji U-21."



Jeżeli to prawda, to kogoś ostro po@#%$@^%o w tym klubie. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Według mnie za wcześnie. Powinien dotrwać do przerwy zimowej i wtedy powinien być oceniony. Trenowanie piłkarzy to proces i wątpię, żeby nasze grajki z dnia na dzień zaczeli grać dużo lepiej. Czesio nie ma czarodziejskiej różdżki. odpowiedz

Bbk - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Paranoja , jest to strzal w kolano

Po pierwsze nie bylo by bolu dupy gdyby grajki nie byli przeplacani graja na takim poziomie jakim umieja poprostu zarabiaja za duzo w stosunku do umiejetnosci i to nie tylko obecni ale ci z przed sezonu 19/18 18/17 itd itd te wszystkie druzyny raz graly dobrze dwa mecze pozniej zapominali jak sie gra znowu grali ,znowu zapominali intak w kolko po co przeplacac ustanawiac budzety tak wysokie skoro niczym sie to nie rozni od druzyn czy klubow o polowe mniejszych nie moge tego pojac kto decyduje o tym by tak ssac kase z Legi menagerowie , wlasciciel , gdzie tu sens i logika , tyle sie mowi o wyciaganiu wnioskow w pilce noznej a tu nic ,dalej te same bledy popelniane co sezon , prrestancie tyle placic co placicie uwarunkujcie wynagrodzeni od pozycji ktora zdobeda w danym sezonie a i gra sie poprawi odpowiedz

Trenejro - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Trzeba przyznać, że taktycznie Vuko był cieniutki, Michniewicz lepszy nie jest, ale może bardziej doświadczony, najlepszy to był trener Rusek, trzymał piłkarzy za mordy, a jak grajkowi coś nie pasowało to szybko kończył swoją grę w e(L)ce :P odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Trenejro: Niestety, pewnie drugiego Stasia długo jeszcze nie zobaczymy, ale prywatnie wierzę, że może kiedyś przyjdzie Ojrzyński albo Papszun. Czesio nic nowego nie pokaże ale będzie się musiał mocno przyłożyć gdyby zechciał osiągnąć poziom Vuko. Gorszego od Vuko trudno będzie znaleźć odpowiedz

zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Loczek!!!Co?Ty wiesz co!!!!Vuko szczęścia odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl Panie prezesie trener na lata a skąd tylko do końca lata a na jesień nowy oto motta prezesa Mioduskiego odpowiedz

Strona legionisci.com to ... Rollercoaster! - 2 godziny temu, *.plus.pl W sobotę przed i po meczu wszyscy (ok 95%) Vuko WON! Wuefista i delikatnie mowiac inteligenty inaczej.

Dzisiaj po zwolnieniu

Najlepszy Trener... Vuko Dziękujemy... Miodek idiota bo zwolnil Vuko a wzial Czesia chórzystę... itp

czyli ... Rollercoaster tzn dla kibiców inteligentych inaczej. POZDRO



Ps. Od siebie Aco dziękuję Ci za to co dla Legii zrobiłeś ale... Sorry Vinetoo business i Business!

Nigdy nie wieszełem na Tobie i nigdy! tego nie zrobie bo jestes Legionistą z Krwi i Kości. Szacun i Dzięki do... Na Ł3 odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Strona legionisci.com to ... Rollercoaster!: Wiesz dlaczego? bo jak masz kolo w samochodzie na wpol napompowane i masz do wyboru je zamienic na kola od furmanki z 17 wieku - drewniane, to lepiej zostawic te na wpol napompowane...

Nie lubie Vuko jest slaby, ale gry zespolow michniewicza nie da sie ogladac - doslownie chce sie rzygac i zabija cala przyjemnosc z pilki,



Wole slabego Vukovicia niz grubasa w Legii. Ale nie zebym Vuko bronil, on jest do zwolnienia. Tylko nastepca nie ten. odpowiedz

Krytykant_Zawodowiec - 2 godziny temu, *.8.218 Może teraz przynajmniej sędziowie spojrzą na nas łaskawszym okiem.... odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Michniewicz w Legii W Imię Ojca i Syna...

Nie wierzę odpowiedz

AR-KU - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda że miodka nie można tak szybko zwolnić odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.com.pl @AR-KU: Kup sobie klub to będziesz zmieniał do woli:) odpowiedz

axa1212 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @AR-KU: oczywiscie, że możesz. Wyatarczy że posiadasz magiczne 100 baniek by jedną częśc splacic klubowe zadluzenie, a drugie na funckjonowanie klubu. odpowiedz

M@c - 2 godziny temu, *.chello.pl Ja tam Czesia lubię. Swoją drogą nie przystoi takiemu klubowi jak Legia grać tak słabo z Górnikiem, pomimo iż górnicy są w wyśmienitej formie. Zachowanie obrońców przy dwóch pierwszych golach to kryminał. King Artur też zawodzi. odpowiedz

y13 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @M@c: obroncy robią babole, Stolarski, Remmy, Mladenovic, Jędza, Lewczuk każdy przegrany mecz to kryminał obrońcy!!! Skrzydłowych brak. Dopiero teraz wraca Wszołek a tak bujaliśmy się tylko z Luqui na skrzydle. Więc oczym my mowimy??? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl Dziękuję Vuko za robotę dla Legi odpowiedz

Kult⚽️Warszawa - 2 godziny temu, *.amazonaws.com No prosze!No wreście!Darek.M zaczoł słuchać kibicòw,chyba zrozumiał bez nas nie ma nic....myśle że Czesio jest do poukładania tego bałaganu,a w tym czasie Darek .M znajdzie nam Super Trenera,co⚽️to jego pasja I życie,Pozdrawiam normalnych! odpowiedz

Antyfan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kult⚽️Warszawa: gdyby tak bylo nie zatrudnialby vuko, Michniewicz jest slaby jak polsilver tylko ze... ciezko dostac kogos lepszego, moze ojrzynski czy bartoszek ktorzy by za mordke trzymali zawodnikow no ale oni kiepsko sprawdzaja sie w klubach gdzie jest duzo obcokrajowcow odpowiedz

(L)ukasz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kult⚽️Warszawa: skoro piszesz "zaczoł" to raczej błąd że cie słucha ... odpowiedz

Kult⚽️Warszawa - 35 minut temu, *.amazonaws.com @Antyfan: Czesia Miodek zabiera do sprzàtania tego bałaganu i powrotu do normalności,a już szuka Trenera z sukcesami Europy,ale to duży wydatek,wiéc to troche czasu minie... odpowiedz

bolo - 2 godziny temu, *.inetia.pl Nareszcie !!!!!!! odpowiedz

Pak - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gra Legii w ostatch meczach nie zachwycała, ale jako całokształt od objęcia drużyny widać było rękę Vuko, Koncówka sezonu na 5 i tytuł mistrza. Przegrać z takim Górnikiem mógł się przytrafić, za wcześnie na taką decyzje tak jak że zwolnieniem J Magiery, prezes powinien wyciągać wnioski a nie wyciąga to źle o nim świadczy odpowiedz

pan pan - 1 godzinę temu, *.63.109 @Pak: Chyba inna końcówkę sezonu ogladales odpowiedz

Kibic z Bełchatowa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Żart. Pozbyli się jednego znawcy i zatrudnili drugiego wybitnego trenerio.Dramat.Pudelek oddaj ta Legie komuś ogarniętemu.Ps. ty nigdy jej nie sprzedaż bo za duże lody na tym biznesie kręcisz odpowiedz

marcinspooky - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dzięki za wszystko Vuko! Powodzenia! odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.155.3 Popieram, ale tu nawet nie chodzi o stronę sportową, bo ta nie zależała tylko od niego, ale o wpieranie że wszystko jest super i nie wiadomo o co się czepiają (np." Górnik na nie zaskoczył", albo "Kulenovic najlepszym wyborem"). odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.com.pl Zamienił stryjek siekierkę na kijek, Michniewicz się nie nadaje do Legii, to mocno średni trener odpowiedz

Po(L)noc - 2 godziny temu, *.73.156 Kompletna amatorka!!!

Nie idzie, to zwolnijmy trenera. Nie stać nas (i pewnie nie te ambicje) na zatrudnienie trenera, którego obecność byłaby widoczna. Teraz przyjdzie nowy trener, piłkarze pojadą kilka tygodni, miesięcy na psychicznej świeżości, co zawsze ma miejsce przy zmianie trenera i za pół roku znowu przyjdzie zamuła u zawodników i znowu nowy trener.

Problem jest z zawodnikami i ich podejściem do wykonywania obowiązków a nie z trenerem.

Pytam pod jakim kontem Michniewicz ma być lepszy od Vuko?

Taktyki? - wystarczy pooglądać co gra młodzieżówka

Przywiązania do klubu? - nie trzeba komentarza

Charyzmy? - chyba nikt w lidze nie dorówna Vuko

Stabilizacji? - Michniewicz w 14 lat pracy jako trener klubowy 9 razy zmieniał klub.



Gdzie tu logika??? Teraz piłkarze zaczną wygrywać i będzie że trener odmienił klub... Ale który raz już to powtarzamy???

Jeśli już ma być zmiana trenera, to na kogoś kto rzeczywiście przerastał by Vuko.

Skoro kolejny raz zawodnicy po stabilizacji trenera zaczynają się opier..., to trzeba inne kroki podjąć aby wyjść z dołka.

Dajmy w końcu jakiemuś trenerowi dwa całe sezony popracować!!!

I niech to nie będzie Czesław. odpowiedz

ŻRDW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Po(L)noc: Wszystko fajnie, ale to trenejro musi motywować chłopaków. Jeśli ich nie ogarnia i lecą z nim w kulki toczy się nadaje na to stanowisko? Uważam jednak, że Vukowiczowi posypał się troszkę skład i ciężko mu było spleść coś na szybko i tylko kwestią czasu byłoby zgranie chłopaków. Niestety presja jest taka, że o ile liga jest w zasięgu o tyle europuchary nie poczekają odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak to się dzieje, że szukamy nowego trenera zawsze w momencie, gdy nie ma praktycznie żadnego wyboru. Ktoś to robi celowo, czy to przypadek... odpowiedz

pol - 2 godziny temu, *.chello.pl NARESZCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

X54 - 2 godziny temu, *.pansa.pl I znów zamiana dziurawego na przebite. A 711 telefonów do Fryzjera dyskwalifikuje następcę. odpowiedz

Czesiu Wiśniak - 2 godziny temu, *.plus.pl No dobra, Michniewicz ma mieć wyniki, ale skąd on teraz weźmie jakiegoś Fryzjera? odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Swietna wypowiedz Pana Darka Dziekanowskiego na temat calego tego bajzlu w Legii. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W symie to nie wiem czy to znowu nie jest zamiana typu zjazd w dół. Ale zobaczymy, tylko gdzie on znajdzie obrońców, bo ci co są, hm... odpowiedz

Karlito - 2 godziny temu, *.com.pl Dziękuję Vuko! Zawsze będziesz mile widziany przy Ł3.

Nie można zarzucić mu braku chęci, zaangażowania. Szatnię ładnie wyczyścił, ale jednak nie sprostał wymaganiom, choć trzeba przyznać, że z kontuzjami/koronawirusami miał pod górkę. Zjadła go jednak pycha, a ta kroczy tuż przed upadkiem.

Powodzenia,

prawdziwy kibic.

odpowiedz

Jacky - 2 godziny temu, *.warszawa.pl Vuko dziękujemy co mogłeś to zrobiłeś, szacun.

Jeden z tych trenerów, których będę wspominał z serdecznością.

Można psy wieszać na każdym. ja życzę Ci wszystkiego najlepszego i oczywiście dziękuję za te dobre chwile, które przeżywałem dzięki Twojej pracy.

Tak powinno się żegnać trenera, który zdobył mistrzostwo kraju.

serdecznie pozdrawiam

p.s. Nie czytaj tych co to wcześniej pieli z radości a teraz plują. odpowiedz

Karlito - 2 godziny temu, *.com.pl @Jacky:

jeden z nielicznych normalnych... bo reszta to niestety rynsztokowy poziom. odpowiedz

anty vuko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Cudowna wiadomość!!!! Alleluja !!! odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.net.pl Trenera nie zwolnil prezes tylko... pilkarze!! Przez miesiac nikt nie zapomina jak sie gra w pilke... odpowiedz

Mk - 2 godziny temu, *.87.45 Viko zrobil duzo dobrego i chwala mu za to, ale sie chyba wypalil i nie ma pomyslu na gre. Dobra decyzja choc troche za pozno bo w trzy dni trudno o radykalna poprawe. Mozemy tylko liczyc ze efekt nowej miotly wystarczy na Drite G. Nowy trener mnie nie przekonuje ale dajmy mu szanse. Docelowo ktos z zagranicy pewnie bedzie. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.35.8 Bezsensu, jedziemy z następnym wynalazkiem prezesa, ciekawe ile ten pociągnie rok pół roku? Można obstawiać ja mu daje rok. I za rok widzimy się w tym samym miejscu i z nowym trenerem. Jak temu się uda mistrza zdobyć będzie chura optymizm, kupowanie nowego szrotu, początek kolejnego sezonu, marny start i nowy trener. I tak na okrągło. To już się staje nudne. Nie uczy się pan panie prezesie na własnych błędach. Tak jak poprzednie zmiany były jakoś wytłumaczalne, tak zwolnienia Vukovica nie rozumiem. odpowiedz

Byle by tylko nie Michniewicz i żadna inna Polska myśl szkoleniowa !!! - 2 godziny temu, *.com.pl Legii potrzeba doświadczonego trenera , który pracował w dużo lepszej lidze jak nasza . Zawodnik wyjeżdzający z naszej ligi na zachód potrzebuje kilka miesięcy na dojście do pełnej formy po pracy z naszymi fachowcami . I dalej Legia nic się nie nauczyła biorąc kolejnego fachurę zamiast postawić na trenera z doświadczeniem z pracy w Bundeslidze , tak aby ten profesjonalizm przenieś trochę na Legię . odpowiedz

adi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo, najlepsza decyzja Mioduskiego! Szkoda, że 1,5 roku spóźniona. Nigdy więcej takich meneli na ławce Legii. odpowiedz

autor - 2 godziny temu, *.googleusercontent.com @adi: nie meneli tylko kolesi...z a szczegolnie z bałkanów odpowiedz

Krecina Zdzichu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdyby odszedl po Cypryjskiej padace miałby resztki honoru. Trzymał się żłoba do końca. odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl Gówno będzie a nie poprawa gry. Trzy dni do meczu a w klubie panuje chaos. Pudel znowu pokazał brak kompetencji i nikt nie jest w stanie poprawić gry drużyny. Po raz kolejny udowadnia że jego rola powinna być tylko jako figuranta, a nie osoby decyzyjnej. Kolejna kompromitacja. A wybór nowego szkoleniowca to odgrzanie starego kotleta, który nigdy nic nie osiągnął w piłce klubowej. Ale jaki pudel taki trener. Komedia trwa. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Najzabawniejsze jest teraz to, CZY i GDZIE vukovic dostanie nastepna fuche!



Furiat Hasi u arabow (w Olympiakosie ledwo 6 tygodni)

Urban w posredniaku.

Skorza w posredniaku.

Furiat Pinda w posredniaku.

Jozak kozak w posredniaku.



Takie to potegi trenerskie prowadzily Legie Warszawa ostatnimi laty. I dziwimy sie ze remisujemy z gibraltarami, odpadamy w europie, gramy padake i jestesmy w czarnej dööpie?

odpowiedz

:D - 2 godziny temu, *.orange.pl @Krzeszczu: od Skorży chłopczyku to wara odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @:D: Skorza w posredniaku, cos ci nie pasuje to wykrec do niego telefon. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @:D: wirtuoz skorza u arabow 5 minut i worek. W poznaniu piec minut i tez worek. Teraz w posredniaku. Wiec jesli co ci nie pasuje to zadzwon do niego, dziewczynko. odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu:

bierz po pół tabletki.... pisz, albo całą prawdę albo wybiórczo ...

Skorża wrócił dopiero kilka tygodni temu z ZEA gdzie prowadził U-23 i skończyli lata jego zawodnicy, a kontrakt wypełnił do końca

Klafurić pracuje na Cyprze w ich ekstraklasie

Berg walczy o LM też na Cyprze

Magiera prowadzi młodzieżówkę Polski

Czerczesow prowadzi od odejścia z Legii pierwszą reprezentację Rosji

Czy w/w nie byli trenerami Legii ???? ... bo nic o tym nie wspomniałeś ??? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Bie(L)any: Dwoch prowadzi dzieciaki, dwoch na cyprze. No zejebisci wirtuozi trenerscy. Szczegolnie w mlodziezowkach gdzie na pewno szlifuja siatkonoge. I nie wnikam ze Berg ogral Vukovica, bo nawet pan Zdzichu szatniarz tez by to potrafil.

Jedynym trenerem przez duze "T" ktory cos znaczy to Pan Stanislaw. odpowiedz

Kipkorir - 44 minuty temu, *.chello.pl @Krzeszczu:

Dokładnie. Z powyższych nazwisk tylko Stanisław! A Skorża to przecież "Legia o jakiej marzyłeś" ;) odpowiedz

Marcelo Bielsa - 2 godziny temu, *.227.43 Hi...tutaj Wasz nowa trener....ja rzucic Leeds gdy dowiedziec sie free vacat w Legia odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.telefonica.de Tylko zagraniczny trener z sukcesami zasada odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.47.28 Kręcimy się w kółko. odpowiedz

kkk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No i super że w końcu pogoniono vuko i nie czekano już aż odpadnie z pucharów ale jakoś do Michniewicza nie jestem przekonany,dla mnie to taki trener skorżopodobny albo urbanopodobny,może minimalne lepszy ,no ale zobaczymy,gorzej już chyba nie może być w tym momencie. odpowiedz

Kasztan - 2 godziny temu, *.47.62 "że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich"

to już nie akademia?

teraz się prezesino obudziłeś, że zespół musi wygrywać i grać w pucharach europejskich?!

na 3 dni przed meczem zmieniasz trenera i oczekujesz poprawy i awansu?!

Kolejny raz, Panie Mioduski, udowadniasz, że nie masz pojęcia o tym biznesie

Modlę się o tę chwilę, kiedy opuścisz nasz klub i przestaniesz go niszczyć i prowadzić do upadku odpowiedz

moose - 2 godziny temu, *.bt.net @Kasztan: odpadliśmy z europucharów z Luksemburgiem, Mołdawią (a raczej Naddniestrzem), Kazachstanem... czas na Kosowo odpowiedz

Łysy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No to teraz czas na Beny Hila odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Realizacja celu, jakim jest awans do LE w trzy dni? Chyba żart!

Powodzenia Vuko! odpowiedz

Legia dajcie w końcu trenera z prawdziwego zdarzenia , a nie kolejnego zapchaj dziurę !!! - 2 godziny temu, *.com.pl Legia nie idzie po rozum do głowy . Jak wezmą teraz Michniewicza to będzie to kolejny kretynizm klubu . Zamiast wziąć kogoś bardziej doświadczonego z trenerskim doświadczeniem z lepszych lig , tak jak np. Bundesliga tam jest totalny profesjonalizm z przygotowywaniem zespołu do sezonu ligowego . Polacy idący grać do Bundesligi potrzebują kilka miesięcy do dojścia do pełnej formy po pracy z naszymi fachurami to chyba bardzo dużo mówi , jakiego trenera Legii potrzeba odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.telefonica.de MIODUSKI ZWOLNIONY POWINIENEŚ BYĆ TY WIECZNY OSZCZEDNISIU. Trenera z zagranicy A nie Michniewicz . Trenera z sukcesami autorytetem u którego będą grali najlepsi, A nie ci co trzeba ich sprzedać bo źle się kupiło. MIODUSKI WON LEBIEGO odpowiedz

dag - 2 godziny temu, *.chello.pl najgłupsza decyzja, co Vukovic winien?? ma padakę nie piłkarzy inny przyjdzie i co ulepi??

A przymierzany Michniewicz to ten wybitny trener co miał pond 700 połączeń z fryzjerem??? odpowiedz

SlawoL - 2 godziny temu, *.drgerard.eu @dag: Vuko ze strategią "laga na Pekharta" i może coś się uda nie ma miejsca w Legii. Przegrał wszystko co możliwe (nie liczę mistrza bo to by zrobił nawet amator z play station)

Co do Michniewicza ... sam nie wiem odpowiedz

Fryzjer - 2 godziny temu, *.changeintegrated.com @dag: No miał ale ja już od niego nie odbieram, bo na koniec kapował. ;) odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Dres zwolniony, i dzieki Bogu! Nigdy nie bylem na tak przy zatrudnieniu tego pseudotrenerzyny i nigdy nie pialem z zachwytu ze "nasz, dac mu szanse, ma dna". Na trenerce znal sie rownie dobrze jak Kiepski na szukaniu pracy. Dostal kopa i tyle. Historia.

Natomiast, najistotniejsza kwestia jest to, co teraz wymysli Mioduski. Jestem pelen obaw ale i nadziei. Juz niedlugo zobaczymy. Byle tylko nie Michniewicz czy inny wynalazek PMS-s. odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.47.28 @Krzeszczu: No Michniewicz właśnie :/ Wydaje się bardziej kompetentny, ale czy charakteru mu starczy? Czy psychologiem i motywatorem to jest na miarę klubu europejskiego, którym staramy się nieudolnie stać? odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: będzie Michniewicz, bo Mioduski ma proste myślenie. Michniewicz udanie prowadzi młodzież w reprezentacji, więc i w Legii kilku wypromuje, więc będą transfery i kasa kasa kasa. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Rafix: @Ryj: Przedstawiacie bardzo trafne argumenty (niestety) i obawiam sie ze obaj macie racje. odpowiedz

bep - 2 godziny temu, *.chello.pl Amen, Panie i Panowie, Amen! odpowiedz

pnk - 2 godziny temu, *.chello.pl Decyzja dobra, ale nie jestem przekonany do wyboru nowego trenera... odpowiedz

Bombur - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pamiętam jak wyczekiwałem na info o zwolnieniu Magiery i nagle "buch" info że zwolniony a informacja o nowym trenerze za kilka godzin. Przedstawiono Jozaka i mój optymizm gwałtownie zniknął. Podobnie teraz czekałem na info o Vukovicu (jeszcze przed wczorajszymi plotkami) i niestety jego następca nie spowodował mojej euforii niemniej daję kredyt zaufania i czekam na rezultaty. Teraz najważniejsze aby ogarnąć LE i czekać do przerwy reprezentacyjnej aby mógł trener popracować....sic on wówczas pracować będzie gdzie indziej.

Panie Prezesie, Dyrektorze Czechy,Niemcy, Włochy lub inne z wyższą kulturą gry kraje polecam szukać. odpowiedz

mystery - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Umarł Król, niech żyje Król odpowiedz

El Kamiliano - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dla mnie osobiście meeega wiadomość <333 Uwielbiam trenera Michniewicza, będzie dobrze z nim !!



Vuko mi od początku nie siedział.



Pięknie się zaczyna ten tydzien :)) odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Juz wolalbym Vukovicia niz Michniewicza. Teraz bedziemy grac piach po 1-0 w kazdym meczu. Na szczescie dlugo Michniewicz nie poprowadzi tego klubu. Wiadomo ze do nowego sezonu nie dotrwa. odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl Cieszy informacja, że Vuko nie pełni już funkcji trenera ale trener Michniewicz będzie miał teraz nader trudne zadanie bez okresu przygotowawczego z drużyną. odpowiedz

Wlodarz77 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejny trener na lata hahahaha

Od chwili przejęcia klubu przez loczka odnotowywujemy cóż większy zjazd sportowy...

Nawet ostatnie mistrzostwo zostało zdobyte dzięki temu że inni są jeszcze słabsi a nie my tacy dobrze bo przecież po powrocie na boiska po czasie covida graliśmy piach!! odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Stało się to co powinno stać się już dawno, teraz to już są zgliszcza niemal i Czesio ma to ratować???? odpowiedz

AliMario - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Kolejna porażka Prezesa, kolejny sezon nie wnosi pozytywnego tylko skład i kolejny skład i tylko rozp.....czy ktoś może naprawdę zrobić porządek z takimi ludźmi jak Miioduski?... odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I to jest najlepszy transfer tego sezonu odpowiedz

Leon z Pragi - 2 godziny temu, *.132.132 Nie będę za nim płakał a wręcz przeciwnie.. odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.com.pl Debilizm... po raz kolejny zwalniamy trenera w trakcie najważniejszej części sezonu (eliminacje do pucharów).

Czy leci z nami pilot???? odpowiedz

Lchnck - 2 godziny temu, *.orange.pl Że co, k..? Michniewicz? WTF? odpowiedz

Mat Z - 2 godziny temu, *.plus.pl Czy to pomoże? Chciałbym mieć nadzieję... Ale max do nastepnych europucharów. odpowiedz

#1 - 2 godziny temu, *.orange.pl Jest.... Nareszcie... Teraz Czesio, trener na lata♠️ odpowiedz

TADEK - 2 godziny temu, *.com.pl wreszcie pozytywna informacja wyczekiwana od DAWNA!!!!!!!! odpowiedz

Raf - 2 godziny temu, *.centertel.pl Antolic jeszcze i będzie dobrze. odpowiedz

opoor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl doczekałem się odpowiedz

Karo(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Brać Bielice!!! odpowiedz

Wojtek (L) - 2 godziny temu, *.ap-media.pl Decyzja całkowicie bezsensowna, tak na prawdę jeden słaby mecz i już zwolnienie i to gdyby jeszcze miał przyjść ktoś sensowny a nie Czesław odpowiedz

Hakon - 2 godziny temu, *.plus.pl Zamienił stryjek... odpowiedz

Zawieja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dresiarz teraz do korony kielce czeska witam oziemble . odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.com.pl Trzeba to było zrobić przed sezonem i eliminacjami LM. Lepiej późno niż wcale. odpowiedz

MF - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mimo wszystko zła decyzja! odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.net.pl Co do zwolnienia właściwa decyzja. Szkoda,że tak późno ! odpowiedz

Djerq - 2 godziny temu, *.eircom.net Panie Mioduski, z Pana to strateg jak Cracovii mistrz Polski. Żenada. odpowiedz

Amir(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl G I T A R A (L) Legia to MY !!!! odpowiedz

Sy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Super! odpowiedz

T_Panzer - 2 godziny temu, *.nova.is Hurra! odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl To się nazywa zarządzanie przez kryzys. Dariusz to wykapany Jan Kulczyk, piekłoszczyk. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Dres zwolniony, i dzieki Bogu! Nigdy nie bylem na tak przy zatrudnieniu tego pseudotrenerzyny i nigdy nie pialem z zachwytu ze "nasz, dac mu szanse, ma dna". Na trenerce znal sie rownie dobrze jak Kiepski na szukaniu pracy Dostal kopa i tyle. Historia.

Natomiast, najistotniejsza kwestia jest to, co teraz wymysli Mioduski. Jestem pelen obaw ale i nadziei. Juz niedlugo zobaczymy. Byle tylko nie Michniewicz czy inny wynalazek PMS-s. odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl Lepiej późno niż wcale. Teraz tylko dobrego i doświadczonego trenera z niemieckiej Bundesligi. Michniewicz co najwyżej na tymczasowo, ale w takim układzie wolał bym Ojrzyńskiego, przynajmniej zawodnicy nauczyli by się walczyć i gryźć trawę. Nawet jak by przegrali to po walce, a nie na stojąco...

Tą podlaską "uczelnie" trenerską powinni rozwiązać bo to tylko hamulcowi rozwoju polskiej piłki. odpowiedz

FACHOWCA Z DOŚWIADCZENIEM Z PRACY W BUNDESLIDZE !!! - 2 godziny temu, *.com.pl JAK MA BYĆ ZNOWU JAKIŚ LIGOWIEC - PATRZ TY - MICHNIEWICZ TO NIECH LEPIEJ ZATRUDNIĄ ADAMIAKOWĄ - EFEKT BĘDZIE TEN SAM CO ZATRUDNIANIE 3 LIGOWYCH HISZPANÓW ITD. ITD . TYLKO PRAWDZIWY TRENER Z JEDNEJ Z LEPSZYCH LIG - NAJLEPIEJ Z BUNDESLIGI . TAM JEST PRAWDZIWA , PROFESJONALNA PRACA - NIE TO CO W NASZEJ LIDZE . ALE LEGIĘ NA TAKIEGO FACHOWCA ZAPEWNE NIE BĘDZIE STAĆ I PRZYJDZIE MICHA PO MICHĘ - SZKODA GADAĆ , DZIAŁANIE WŁADZ LEGII - I ZNOWU TO SAMO !!! odpowiedz

Danie(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Podobno Czesiowi proponujemy 70000. Dziwne, nie lepiej 71100? odpowiedz

jacekL - 2 godziny temu, *.com.pl komu teraz forumowy błazen Kijek będzie słodził? :))) odpowiedz

urban - 2 godziny temu, *.virginm.net No jak to? Dopiero co przedluzono kontrakt ;) odpowiedz

poL - 2 godziny temu, *.bankbps.pl Dawno trzeba było to zrobić. odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.centertel.pl Hurra, czas na Saganowskiego :)), czyli następcę nastepcy, nastepcy Jozaka. Zna realia Legii, ma 50%dna, jest najlepszym rozwiązaniem :)) odpowiedz

Tenerif - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda, ale rozumiem, że drugi rok z rzędu nie możemy sobie pozwolić na porażkę w pucharach i wolimy zaryzykować na efekt "nowej miotły" odpowiedz

Novacco - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wspaniałe rozwinięcie tytułu w artykuke odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.169.114 Kolejny trener na "lata"...? odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda że tak późno. Już rok temu za nieuzasadnioną miłość do Kulenovica powinien wylecieć. odpowiedz

