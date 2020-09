Michniewicz nowym trenerem!

Kilka godzin po zwolnieniu Aleksandara Vukovicia zatrudnia jego następcę, a będzie nim Czesław Michniewicz . Klub nie ogłosił jeszcze oficjalnie tej decyzji, ale dziennikarze z kilku redakcji potwierdzają podpisanie dwuletniej umowy. Michniewicz wraz z całą drużyną jest obecnie w Legia Training Center.Szkoleniowiec jest aktualnie selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Ostatnim klubem, który prowadził 50-latek, była Termalica, z której odszedł w marcu 2017 roku. Wcześniej był również trenerem Pogoni Szczecin, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Polonii, Jagiellonii Białystok, Widzewa Łódź, Arki Gdynia, Zagłębia Lubin, Lecha Poznań i Amiki Wronki. Dotychczas jego największymi sukcesami są: - zdobycie Pucharu Polski (2003/04) na stadionie Legii Warszawa jako trener Lecha Poznań. Poniżej przypominamy radość z szatni "Kolejorza": - zdobycie mistrzostwa Polski (2006/07) na stadionie Legii Warszawa jako trener Zagłębia Lubin - dwukrotnie Superpucharu Polski (2004/05 Lech Poznań i 2007/08 Zagłębie Lubin). Michniewicz jako selekcjoner reprezentacji Polski U-21 poprowadził ją dotychczas w 25 meczach, notując w nich bilans 14-6-5. Aktualnie wraz z kadrą jest w trakcie eliminacji do mistrzostw Europy. W tabeli grupy 5. zajmuje drugie miejsce, mając na koncie 16 punktów zdobytych w siedmiu spotkaniach. Czesław Michniewicz został tym samym ósmym trenerem, który poprowadzi Legię w ostatnich pięciu latach. W tym okresie szkoleniowcami byli już: Czerczesow, Hasi, Magiera, Jozak, Klafurić, Sa Pinto i Vuković.

Fan Kazimierza D. - 37 sekund temu, *.play-internet.pl Przedruk z weszło:

"Nie rozumiem rozżalania się nad właścicielem. To że przypilnował rozbudowę LTC jest jego sukcesem

a robił to z prozaicznej przyczyny. Chciał czerpać profity z wychowanków sprzedanych do bogatych klubów.

Gdzieś trzeba ich produkować. To jest dla niego biznes, myślę że biznes życia.

Ale stały upadek sportowy Legii to zasługa tylko prezesa. Jego porażająca pycha, przekonanie o własnej

nieomylności w każdej sferze powodują stały upadek klubu. Wszystkie debilne decyzje podejmuje pan Mioduski.

Otoczony lizusami z różnych korporacji a nie ludźmi znającymi futbol. W klubie panuje porażający burdel organizacyjny

jest wiele etatów dla znajomych królika. I panuje wszechobecny PR zaklinający rzeczywistość .

I wszystko po kosztach aby wydać jak najmniej. A zaprzyjaźnieni dziennikarze piszą o mocnej kadrze. Jaka to kadra

pokazał Górnik. Szrot mocno rozreklamowany któremu nie chce się biegać". odpowiedz

Julon - 1 minutę temu, *.timplus.net No cóż mimo zastrzeżeń pozostaje życzyć powodzenia! odpowiedz

Mv Andi - 4 minuty temu, *.play-internet.pl Nie ma Czercesowa , mamy Czesława...prawie to samo!!!

odpowiedz

Sebo(L) - 6 minut temu, *.master.pl Była przerwa na reprezentację,gdzie można było poszukać odpowiedniego kandydata za granicą,który preferuje ofensywny styl gry,ma dobry kontakt z zawodnikami.Było na to odpowiednio dużo czasu to Mioduski obudził się na 3 dni przed Meczem z Dritą i spanikował,że Vuković zaliczy wtopę.Michniewicz na ten moment nic tu nie wskóra.Jeśli ma być wtopa z Dritą to i tak będzie,a Michniewicz jako trener kompletnie mnie nie przekonuje.Styl gry reprezentacji U21 ,którą prowadzi to katastrofa.W meczu z Rosją było rozpaczliwe bronienie się i szczęśliwa bramka Dziczka.Jak tak ma grać Legia Michniewicza to ja "dziękuję za uwagę" odpowiedz

qfanać - 6 minut temu, *.com.pl Ech.... Jaceeeeeeeeeek Maaaaaaaaaaagiera!!! odpowiedz

Mv Andi - 7 minut temu, *.play-internet.pl Były bramkarz nauczy Legię "ofensywy" z jego punktu widzenia , pewnie Artura pociśnie by schudł...żądny sukcesów bo od dekady nic nie ugrał - powodzenia , kibicu uzbrój się w cierpliwość Loczek ma plan , tylko na co???? odpowiedz

West - 7 minut temu, *.plus.pl Stanisław Czerczesow ole ole ole odpowiedz

tekken (L) - 7 minut temu, *.chello.pl Powodzenia Czesiu:). A nóż widelec... Spojrzy ktoś doświadczonym okiem z zewnątrz Legijnego piekiełka. odpowiedz

Real - 7 minut temu, *.166.100 Świetnie, nic tak Legii nie pomoże jak kolejny „Janusz”, do tego ostatni raz prowadził drużynę z Eksyraklasy 3 lata temu.. odpowiedz

Mateusz z Gór - 9 minut temu, *.orange.pl Nie no, fatalna decyzja. Przeciętny trener bez wyników, w dodatku źle kojarzony w Warszawie.



Co możecie powiedzieć o stylu preferowanym przez prowadzone przez niego zespoły? Nic? A wiecie, czemu? Bo wszystkie grały nijako. odpowiedz

Remino - 10 minut temu, *.orange.pl tylko Czerczesow! odpowiedz

dino - 11 minut temu, *.vtelecom.pl To rozumiem że Miodek zatrudnił go żeby Superpuchar wreszcie zdobyli ciekawe czy nasz nowy trener równie wylewnie będzie się cieszył odpowiedz

Normalny człowiek - 11 minut temu, *.chello.pl Prezes: jesteś niereformowalny. Nic do Ciebie nie dociera. Albo robisz sobie z Nas jaja odpowiedz

Hiszpan - 12 minut temu, *.telnaptelecom.pl A co ze sztabem czy wszyscy oprocz Brychczego i Dowhania pogonieni? odpowiedz

@R - 4 minuty temu, *.centertel.pl @Hiszpan: Brychczego to od dawna nie ma w sztabie. odpowiedz

Czesiu z Bałtyku! - 14 minut temu, *.plus.pl SKS King! odpowiedz

West - 17 minut temu, *.plus.pl Ja nie rozumiem gdzie są ci kibice co kiedyś potrafili wejść do szatni i sprzedać parę bęckow piłkarzom bo tak trzeba było,nie przychodzili na mecze jak trzeba było wstrząsnąć co się z wami stało, nie widzicie ze trzeba coś zrobić z tą sytuacją bo jeszcze trochę i będziemy mieli problemy jak Wisła Kraków. Trzeba wywieźć z klubu na taczce tego pudla i razem z nim tego buraczyne Michniewicza bo nam zamordują nasz ukochany klub ku.. odpowiedz

Stan - 12 minut temu, *.vectranet.pl @West: A ja się pytam ,czy taki Ratajczyk dał by sobie strzelić z liścia ,i inni ,,Nie ,No poziom piłkarski zdecydowanie lepszy niż dzisiaj , odpowiedz

Maaciekw - 11 minut temu, *.1.30 @West: a covid Ci coś mówi? po takim spotkaniu, wszyscy z automatu do sanepidu, a wtedy po pucharach przy zielonym stoliku odpowiedz

dino - 6 minut temu, *.vtelecom.pl @Maaciekw:

Jakich my się doczekaliśmy kibiców ty na poważnie? odpowiedz

HW - 4 minuty temu, *.orange.pl @West: to idz do szatni ty odpowiedz

trax - 17 minut temu, *.play-internet.pl To powodzenia i czekamy na wyniki. Czy się doczekamy? Najwyżej będzie kolejny trener. odpowiedz

FI(L)IP - 18 minut temu, *.amazonaws.com 711 połączeń, przyśpiewki w 2004, ostatnie trofeum w 2007 - to niezaprzeczalne atuty "polskiego Mourinho".

O konflikcie "Vuko" z szatnią nie słyszałem, więc chyba nie chodzi o uzdrawianie atmosfery. W trzy dni nie da rady nauczyć drużyny nowej taktyki. Ten czas nie starczy na poprawę kondycji. Jeśli piłkarzom nie chciało się za Vukovicia, czemu ma się zacząć chcieć u Michniewicza? To argumenty za zwolnieniem trenera trzy dni przed jednym z najważniejszych meczów sezonu.

Na szczęście Legia to coś więcej niż ten czy tamten trener, zawodnik, prezes czy właściciel. Gdyby nie to, rzuciłbym w diabły to całe kibicowanie. odpowiedz

Adam - 19 minut temu, *.play-internet.pl Dwa lata. Czyli trzeba będzie mu płacić po zwolnieniu. Jakieś info czy będzie nadal selekcjonerem U-21?



Mam nadzieję, że przywitamy go z trybun tak jak na to zasłużył. odpowiedz

(L)egionowo - 19 minut temu, *.exatel.pl Stracilem resztki szacunku do Mioda. Nic w tym sezonie nie ugramy. Ku..a dlaczego Michniewicz?

Trener ZERO jak i PREZES........... odpowiedz

pepepep - 19 minut temu, *.chello.pl dziekanowski sra ze to kpina, wg mnie bardzo dobrze bedzie mogl na paru mlodych z bliska popatrzec :)

wg mnie trener jeden z lepszych w zasiegu legii ktorzy byli dostepni, bo pomijam juz wynalazki ktore trenerami nie byly ten chociaz warsztat trenerski ma odpowiedz

Stefan Siarzewski - 20 minut temu, *.com.pl No i w pi...u wylądował odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn - 20 minut temu, *.35.8 Katastrofy ciąg dalszy. Pudel jest w panice kompletnie się pogubił. Zwolnienie Vukovica i zastąpienie go kolejną wydmuszką jest chyba najgorszą jego decyzją. Nie potrafię tego pojąć, przerosło mnie to. odpowiedz

Do carleone - 21 minut temu, *.chello.pl Jakie świeże spojrzenie?? Dobrze, że nie napisałeś... trzeźwe. Nic się nie zmieni na plus odpowiedz

Bu"L"i - 23 minuty temu, *.inetia.pl To teraz dopiero będzie jazda ....... Jeszcze będziecie tego żałować.... odpowiedz

(L)opez pl - 23 minuty temu, *.mm.pl tragiczna wiadomość

Z deszczu pod rynnę

Nadal jesteśmy w czarnej du.ie



tak na marginesie nie mamy bramkarza i napastnika odpowiedz

Krzeszczu - 25 minut temu, *.bredband2.com No i c**j bombki strzelil. Mioduski definitywnie udowodnil ze jest totalnym idiota. Nie tylko ze sie nie zna ale nie potrafi myslec, wyciagac wnioskow ani uczyc sie na bledach. Wpeezdu z taka organizacja, niech oni wszyscy ida.... na bambole. Tak dlugo jak ta ciota jest prezesem i zatrudnia pajacow trenerow przedstawicieli PMS tak dlugo nie wydam ani grosza w tym klubie. Pala sie przegiela. Jestem totalnie zalamany i wqrwiony. Slow mi brak, a krew mnie zalewa.

Wpeeezdu z cala ta organizacja i pomysunkiem, z Mioduskim na czele. odpowiedz

dino - 22 minuty temu, *.vtelecom.pl @Krzeszczu:

To miałeś wątpliwości? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 sekundy temu, *.247.81 @Krzeszczu: Ale może o to chodzi Miodkowi, żeby nasi młodzieżowcy ogrywali się w reprze tuzinami? ;-) A wyniki to nigdy go nie obchodziły tak naprawdę. odpowiedz

Corleone - 25 minut temu, *.plus.pl W końcu mamy trenera. Taktyka, doświadczenie, świeże spojrzenie. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Cały Poznań dupa boli, że CZM zawitał na L3. odpowiedz

tomiacab - 25 minut temu, *.virginm.net Spokojnie. Dajmy mu szansę. Czego już prorokujecie. Za to w sondzie dotyczącej pracy vukovicia głosujecie na ocene bardzo dobrą. WTF? odpowiedz

PrzeRuSco - 14 minut temu, *.mm.pl @tomiacab: sonda jest od lipca czyli zdobycia MP i dlatego tak wysoko oceniony odpowiedz

No i stało sie... - 26 minut temu, *.amazonaws.com Paradoks ,mamy trenera co Legii nie lubi.... odpowiedz

Mirek - 27 minut temu, *.orange.pl Prezes won!!!!!!

Ludzie nie ufajcie temu czlowiekowi odpowiedz

( L ) - 27 minut temu, *.plus.pl Do lata, do lata, do lata Piechotą będę szedł Ah, ah, ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah, uh, uh, uh



Trener michniewicz Lecz dajesz mi tylko przykrótkie sny, więc...



prezes mioduski do trenera jesteś zwolniony odpowiedz

HOP - 31 minut temu, *.knc.pl TO JEST SABOTAŻ KLUBU



PUDEL WON



(L) odpowiedz

HOP - 33 minuty temu, *.knc.pl PFFF



(L) odpowiedz

