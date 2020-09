Vuković pracował 538 dni. Jak wypada na tle poprzedników?

Jeszcze dziś poznamy nazwisko ósmego trenera Legii w ciągu ostatnich 5 lat. Aleksandar Vuković pełnił funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny przez 538 dni, czyli - biorąc pod uwagę standardy ostatnich lat - całkiem długo. Dłużej od Serba pracowali ostatnio tylko Jan Urban, Henning Berg i Maciej Skorża. Poniżej prezentujemy zestawienie dorobku drużyny za kadencji ostatnich szkoleniowców. Trenerzy Legii w ostatnich latach: (nie)osiągnięcie celu - moment, w którym zespół zdobywa trofeum/awansuje do pucharów lub odpada z rozgrywek

Gizikr - 5 minut temu, *.alfa-system.net Stachu to był gość!! odpowiedz

WOLA - 15 minut temu, *.tpnet.pl Co prawda ruskich nie lubię, ale Stasiek to chyba najlepszy trener z ostatnich lat. odpowiedz

