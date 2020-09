Nowy trener, odwołany trening, dron - napięty poniedziałek w Legii

Poniedziałek był bardzo intensywnym dniem w Legii Warszawa. Przed południem posadę stracił Aleksandar Vuković , a jego następcą został Czesław Michniewicz . Pierwotnie drużyna miała trenować o godzinie 17:30 w Legia Training Center, ale tuż po 17 z biura prasowego klubu otrzymaliśmy informację, że zajęcia zostały odwołane. Mimo to wybraliśmy się do ośrodka treningowego i okazało się, że zawodnicy byli obecni, a po pożegnaniu z dotychczasowym trenerem część z nich wyjechała. Fotoreportaż z treningu - 31 zdjęć Woytka W kuluarach krąży nawet plotka, że zespół i sztab stanęli murem za Vukoviciem, stąd możliwe zamieszanie związane z treningiem. Ostatecznie jednak przed godziną 18 wszyscy ponownie stawili się w LTC. Na miejscu cały czas był Czesław Michniewicz, a trenerzy mieli osobną odprawę z dyrektorem sportowym Radosławem Kucharskim . Na parkingu nowy szkoleniowiec odbył krótką pogawędkę z Piotrem Włodarczykiem, a następnie dołączył do piłkarzy, którzy w międzyczasie wyszli na trening. Wszystko nadzorował osobiście prezes i właściciel Dariusz Mioduski . Czesłach Michniewicz rozmawia z "Włodarem", a asystent Kamil Potrykus rozpakowuje samochód - fot. Woytek W pierwszych zajęciach pod wodzą nowego szkoleniowca zajęciach uczestniczyło 25 zawodników. Zabrakło Artura Boruca , Cezarego Miszty , Wojciecha Muzyka i Kacpra Kostorza , a indywidualnie ćwiczył Mateusz Hołownia . Obecni byli wszyscy asystenci Vukovicia (Saganowski, Radunović, Mucha, Dowhań, Bortnik). Na początku kilka słów piłkarzom przekazał Michniewicz, a rozgrzewkę tradycyjnie przeprowadził Łukasz Bortnik. Następnie zespół został podzielony na dwie jedenastki i został rozegrany mecz, który z powietrza rejestrował dron, którego od dawna używa na treningach nowy szkoleniowiec mistrzów Polski, a którego operatorem był asystent Kamil Potrykus . Różowi: Tobiasz - Karbownik, Jędrzejczyk, Wieteska, Mladenović (Stolarski) - Rosołek, Gwilia, Slisz, Valencia, Wszołek - Pekhart Szarzy: Cierzniak - Juranović, Lewczuk, Remy (Astiz), Luis Rocha - Antolić, Andre Martins, Kapustka, Kante, Luquinhas - Rafael Lopes W przerwie gierki Czesław Michniewicz przekazał zawodnikom pierwsze wskazówki taktyczne i informacje dotyczące sposobu, w jaki chce grać. Po treningu dłuższą chwilę rozmawiał z Jędrzejczykiem i Wieteską. Fotoreportaż z treningu - 31 zdjęć Woytka

Morda - 5 minut temu, *.3.245 Mioduski out nieudaczniku. Kilka dni do meczu w LE a ten rozwala drużynę. Jak przegrają eliminacje będzie to tylko TWOJA wina prezesie tysiąclecia. odpowiedz

Hugon - 14 minut temu, *.vectranet.pl Dochodzą słuchy że treningów nie będzie,chodzi o to żeby trener nie schudł. odpowiedz

Yeti - 20 minut temu, *.vectranet.pl Burdel na kółkach. Mioduski niczego się nie nauczył. Zwalnająć Vukovicia popełnia ten sam błąd który już popełnił. Słabo to widzę... Obym się mylił. odpowiedz

Cichy Legionista - 25 minut temu, *.151.144 A bramkarze w tym gwiazda Boruc to gdzie? Rozumiem, że są w tak świetnej formie, że nie muszą trenować... odpowiedz

Alex Bielany - 27 minut temu, *.chello.pl Czesiu qrwa jak Kim Dzong Un odpowiedz

Arek - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl michniewicz dawno powinien siedzieć!!! odpowiedz

Kuchy King - 41 minut temu, *.vectranet.pl Czesław "711" Michniewicz won!!! Z polskich trenerów tylko Jacek Magiera i Leszek Ojrzyński! odpowiedz

Kuchyout - 10 minut temu, *.play-internet.pl @Kuchy King: skompromitowałeś się tym kuchy king jak kuchy dziś XD i tym że magiera to trener. odpowiedz

Arecki - 43 minuty temu, *.plus.pl Czesław - piłkarze macie za....... ac na boisku jak ten zając..... odpowiedz

Krzeszczu - 40 minut temu, *.bredband2.com @Arecki: juz byl taki jeden wielki ekspert od zapier...alaania. odpowiedz

Gdzie Boruc? - 52 minuty temu, *.play-internet.pl On ma jakieś specjalne przywileje?! To już kolejny trening na którym go nie ma i efekty są jakie są, słaba forma i 10kg nadwagi... odpowiedz

Ropa(L) - 56 minut temu, *.187.137 A król Artur co do cholery? Święty? To już chyba kolejny trening w którym nie wziął udziału. Potem widać wyniki na boisku..babol goni babola. Przed każdym strzałem przeciwnika czuję strach czy to obroni. odpowiedz

Ryj - 53 minuty temu, *.47.28 @Ropa(L): ... był u psychologa pewnie, a potem na browarku. Zaraz odpali. odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.47.28 Czyli para środkowych to będzie Jędza i Wietes. odpowiedz

Hiszpan - 54 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Ryj: Jedyna nadzieja ze Czesiek ustawi Wieteskę do pionu.

Czyli sklad:

Cierzniak ( na wiosnę Hładun)

Juranovic Wieteska Jędza Mladenovic

Ślisz Antolic

Wszołek Luki Karbo

Lopes. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Bortnik i rozgrzewka to jak Gorbaczow i długie pióra. GRUBY AJTUJ z Maca nie dojechał. odpowiedz

LP7 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jestem operatorem drona, około 2014 roku miałem pomysł rejestrowania treningów z drona, wysyłałem w tej sprawie maile do Legii, które pozostały bez odpowiedzi. Musiało minąć trochę czasu, zanim pojawił się ktoś, kto nie boi się technologii :) odpowiedz

