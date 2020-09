Koszykówka

Legia Warszawa 84-64 Polski Cukier Toruń

Środa, 23 września 2020 r. 20:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 3. kolejki PLK rozegranym w hali na Bemowie Legia Warszawa wygrała 84-64 z Polskim Cukrem Toruń. Jest to czwarte zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" w piątym meczu tego sezonu. Po pięciu kolejkach Legia zajmuje pozycję wicelidera ze stratą 1 punktu do Stelmetu Zielona Góra.



Torunianie od początku podyktowali warunki gry, szybko odskakując na 8 punktów. Jednak gospodarze nie składali broni i nie pozwolili rywalom odjechać bardziej. Wręcz przeciwnie, bo pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem "Twardych Pierników" 21-19.



Pierwsza połówka drugiej odsłony to 3-5 punktowe prowadzenie gości, ale przed przerwą lepiej punktowali legioniści i do szatni schodzili prowadząc 40-37.



Trzecia kwarta to bardzo dobra postawa w obronie i w ataku - szczególnie w końcówce, gdy legioniści zdobyli 10 punktów z rzędu a torunianie żadnego. To zaowocowało odskoczeniem na 14 punktów przed decydującą częścią spotkania.



Czwarta kwarta zaczęła się także pomyślnie dla podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, którzy w pewnym momencie prowadzili 18 punktami (71-53) i do końca kontrolowali przebieg meczu. Ostatecznie zwyciężyli aż 20 punktami.



Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają we wtorek, 29 września o godzinie 17:35. Mecz odbędzie się także na Bemowie, a rywalem będzie Spójnia Stargard.



PLK: Legia Warszawa 84-64 Polski Cukier Toruń

Kwarty: 19-21, 21-16, 21,10, 23-17



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

1. J. Bibbins 21 (2)

8. M. Sokołowski 18 (2)

3. J. Karolak 11 (2)

33. E. Watson 7

14. G. Kulka 5 (1)

---

24. J. Morris 8 (2)

91. D. Wyka 7

31. G. Kamiński 3 (1)

18. M. Konopatzki 2

2. B. Didier-Urbaniak 1

15. A. Linowski 1

84. P. Kuźkow 0



Polski Cukier Toruń [punkty, za trzy]

32. K. Woods 16 (1)

77. D. Kulig 15

21. B. Diduszko 9 (2)

11. O. Trotter 8 (2)

43. A. Perka 7 (1)

---

15. C. Bragg Jr 6

0. M. Wieluński 2

4. D. Jackson 1

6. M. Samsonowicz 0

8. J. Kondraciuk 0

5. A. Cel -



Komisarz: R. Łabędź

Sędziowie: T. Trawicki, Ł. Jankowski, K. Tuński



widzów: 708



