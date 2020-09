Futsal

AZS UG Gdańsk 2-6 Legia Warszawa

Sobota, 26 września 2020 r. 17:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 2. kolejki I ligi futsalu rozegranym w Gdańsku Legia Warszawa wygrała 6-2 z AZS-em UG Gdańsk. Jest to druga wygrana "Wojskowych" w tym sezonie.



Gospodarze objęli prowadzenie w 3. minucie po rzucie rożnym. Legioniści doprowadzili do wyrównania w 5. minucie po szybkim ataku strzale Konrada Rusieckiego, ale po kolejnych 20 sekundach znów prowadzili gdańszczanie. W 16. minucie akademicy popełnili szósty faul, więc Legia otrzymała przedłużony rzut karny. Okazję wykorzystał Mariusz Milewski i zrobiło się 2-2. W ostatniej minucie pierwszej części Milewski dograł z rzutu rożnego do Krzysztofa Jarosza, który tylko dołożył nogę i dał Legii prowadzenie.



W 50 sekundzie drugiej połowy akcję prawą stroną przeprowadził Adam Grzyb i uderzył po ziemi między nogami bramkarza gospodarzy. Przez kolejne minuty nie obejrzeliśmy żadnej bramki, ale to legioniści przeważali. Gospodarze częściej faulowali i w 36. minucie legioniści stanęli przed szansą na piąte trafienie. Okazję z przedłużonego rzutu karnego ponownie wykorzystał Mariusz Milewski. Pół minuty przed końcem w ataku byli gdańszczanie, ale piłkę w polu karnym Legii przejął Milewski i uderzył przez całe boisko do pustej bramki akademików, ustalając wynik na 6-2 dla "Wojskowych".



Kolejny mecz legioniści rozegrają w niedzielę, 4 października o godzinie 18:00 z KS Gniezno. Mecz odbędzie się w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18.



Futsal: AZS UG Gdańsk 2-6 (2-3) Legia Warszawa

1-0 - 2:37 Jakub Domżalski

1-1 - 4:51 Konrad Rusiecki

2-1 - 5:12 Mikołaj Kreft

2-2 - 15:53 Mariusz Milewski (przedłużony karny)

2-3 - 19:18 Krzysztof Jarosz

2-4 - 20:51 Adam Grzyb

2-5 - 35:20 Mariusz Milewski (przedłużony karny)

2-6 - 39:33 Mariusz Milewski







Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal