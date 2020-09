Na stadionach: Całe nasze życie ułożone pod terminarz

Wtorek, 29 września 2020 r. 12:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami niepełna kolejka ekstraklasy, a już wiadomo, że w kolejnej serii spotkań nie odbędzie się mecz Pogoni z Jagiellonią z powodu sporych wykrycia koronawirusa w zespole "Portowców". Ekstraklasa zapowiada badania we wszystkich klubach, co może sprawić dalsze problemy logistyczne. Ze względu na awans do IV rundy eliminacyjnej do Ligi Europy, spotkania Lecha z Pogonią i Legii ze Śląskiem zostały przełożone.



W ostatni weekend na meczach ekstraklasy pojawili się fani tylko jednej ekipy - ośmiu kibiców Warty Poznań zostało wpuszczonych na trybuny stadionu w Płocku, dzięki uprzejmości "Nafciarzy". Na wyjazd pojechał również Raków, ale już wcześniej wiedzieli, że na stadion Cracovii nie zdołają wejść. Górnik Zabrze na mecz z Wisłą zaprezentował racowisko w asyście nowej szytej sektorówki (16x16 metra).



W niższych ligach najliczniejszy wyjazd zaliczył Ruch, który do niedalekiego Bielska-Białej przyjechał w 2000 osób z dobrym dopingiem i prezentacją (z piro). Ciekawe derbowe mecze rozegrano na Podkarpaciu - w weekend Siarka podejmowała Stalówkę. Na trybunach z obu stron mogliśmy zobaczyć dobre liczby, a Siarkoholicy ponadto zaprezentowali skromną choreografię. W środku tygodnia fani Czarnych Jasło nie zostali wpuszczeni na mecz w Krośnie. W Kołobrzegu Kotwica podejmowała Gwardię Koszalin, a obie ekipy pokazały się w dobrych liczbach.



Ekstraklasa:



Cracovia - Raków Częstochowa (63).

Bardzo skromny młyn na kolejnym meczu przy Kałuży. Sektor gości niestety pozostał pusty - już wcześniej wiadomo było, że przyjezdni na stadion nie zostaną wpuszczeni. Pomimo to, fani z Częstochowy tradycyjnie już ruszyli na wyjazd i mimo wielu przeciwności w 63 osoby zameldowali się przy wejściu na sektor gości.



Wisła Płock - Warta Poznań (8).

Kibice Warty mogli obejrzeć spotkanie z pozycji trybun dzięki uprzejmości gospodarzy - tam zasiadło 8 fanów z Poznania.



Stal Mielec - Piast Gliwice (-).

W Mielcu nadal nie wpuszczani są kibice gości. Na poniedziałkowym meczu skromny młyn Stali, który jednak prowadził doping przez całe spotkanie i po meczu miał powody do radości.



Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin (-).

Na trybunach 5,8 tys. widzów, niestety brak kibiców gości.



Górnik Zabrze - Wisła Kraków (-).

Na meczu zadebiutowała nowa, szyta sektorówka (16x16m) z logo Torcidy, której produkcja została sfinansowana ze środków zebranych na trybunach (16,7 tys. zł). Premierowa prezentacja sektorówki okraszona została racowiskiem. Kibice gości nie mieli możliwości wspierania swojej drużyny z sektora gości - tam zasiadła jedynie grupa krakowskiego KKN-u.



Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała (-).

Zainteresowanie meczami w Gdańsku ostatnio wyraźnie słabsze - mecz z Podbeskidziem obejrzało zaledwie 4,8 tys. widzów. Młyn gdańszczan również skromniejszy.



Niższe ligi:



Rekord Bielsko-Biała - Ruch Chorzów (2000).

Liczny wyjazd fanów Ruchu do Bielska-Białej, gdzie stawiło się ok. 2000 z dobrym oflagowaniem. Chorzowianie zaprezentowali transparent "Połączył nas ten klub, jesteśmy jak rodzina - całe nasze życie ułożone pod terminarz", nad którym odpalili pirotechnikę.



Siarka Tarnobrzeg - Stal Stalowa Wola (250).

Gospodarzy w młynie ok. 300, w tym Wisła Sandomierz (35) i Wisłoka (10). Zaprezentowali transparent "The guard's of yellow S", nad którym odpalili żółte świece dymne. Stalówka na tym wyjeździe stawiła się w 250 osób, w tym Dynamo Brześć (5), Stal Rzeszów (4) i GKS Jastrzębie (3).



Karpaty Krosno - Czarni Jasło (140).

Spore zainteresowanie derbowym spotkaniem, mimo rozegrania go w środku tygodnia. Młyn gospodarzy liczył 200 osób, w tym Stal Rzeszów (50), Glinik (20), Łada (11) oraz Ruch Chorzów. Kibiców gości 140, w tym Sandecja (37) i Stal Mielec (2) - ich autokary zostały zawrócone przez policję spod stadionu w trakcie pierwszej połowy.



Miedź Legnica - Korona Kielce (76).

Koroniarze na tym wyjeździe zameldowali się w 76 osób z dwiema flagami.



Hetman Zamość - KSZO Ostrowiec (72).

KSZO na stadion weszło dzięki uprzejmości gospodarzy. Wraz z nimi Powiślanka (21).



Polonia Nysa - Polonia Świdnica (50).

Limanovia Limanowa - Okocimski Brzesko (23).



Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. (16).

Na meczu rozgrywanym w Grodzisku Mazowieckim, Świtu 16 osób z jedną flagą.





Wyjazd tygodnia: 2000 kibiców Ruchu Chorzów w Bielsku-Białej

Oprawa tygodnia: brak



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Górnik Zabrze na meczu z Wisłą Kraków:











Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Cracovia na meczu z Rakowem Częstochowa:





Lechia Gdańsk na meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała:





Jagiellonia Białystok na meczu z Zagłębiem Lubin:





Wisła Płock na meczu z Wartą Poznań:





Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Wisłą Płock:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Rekordem Bielsko-Biała:











Karpaty Krosno na meczu z Czarnymi Jasło:





ROW Rybnik na meczu z Górnikiem II Zabrze:





Stomil Olsztyn na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:









Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu ze Stomilem Olsztyn:





GKS Jastrzębie na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





GKS Tychy na meczu z Resovią:





Zawisza Bydgoszcz na meczu z Legią Chełmża:









GKS Katowice na meczu z Pogonią Siedlce:





Stal Rzeszów na meczu z Olimpią Elbląg:





Kotwica Kołobrzeg na meczu z Gwardią Koszalin:





Gwardia Koszalin na wyjazdowym meczu z Kotwicą Kołobrzeg:





Siarka Tarnobrzeg na meczu ze Stalą Stalowa Wola:





Stal Stalowa Wola na wyjazdowym meczu z Siarką Tarnobrzeg:





Apator Toruń na meczu z Unią Tarnów: