Wtorek pod znakiem pracy nad defensywą i ofensywą

+ dodaj komentarz

- 7 godzin temu, *.t-mobile.pl

@Woytek (Legionisci.com):

Zobaczysz różnicę w poruszaniu się już w czwartek tego jestem pewien ,może nie od razu taktykę będą wykonywać w 100% ale będą się starali ! Może nie widziałem taktycznych treningu ale widziałem jak Vuko rozpoczyna treningi i nie wyglądało to tak ! Nie twierdzę że Czesiek to zbawca Legii ale widać jednak że to wyższa półka ! Bierze drony aby pokazywać na zajęciach co robią źle a co dobrze i do własnej analizy co może poprawić ! Ciekawe ile prawdy jest w tym że Antolić może od ręki zostać skreślony i to że Grosik może nas wzmocnić ! aby tak się stało musimy awansować do grupy ! W obecnym klubie nie pogra a jak nie przygotuje się do ME to go Brzęczek nie wiezie .Legia daje mu wielkie szanse na to aby pojechał

odpowiedz