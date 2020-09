Ardijan Nuhiji (trener Drity): Jestem dumny z postawy mojego zespołu. Dla kosowskiej piłki było to pewnego rodzaju wydarzenie, gdyż graliśmy w III rundzie eliminacji europejskich pucharów. Mierzyliśmy się dziś z mocnym i uznanym klubem, jakim jest Legia Warszawa. Owszem, przegraliśmy, ale jestem dumny z moich zawodników.

Wujo - 12 minut temu, *.chello.pl Czyli wszyscy się ciesza. Super. odpowiedz

