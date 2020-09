Plan wykonany

Sędziowie

Główny: Halis Ozkahya (Turcja)

Asystent: Ceyhun Sesigüzel (Turcja)

Asystent: Kerem Ersoy (Turcja)

Techniczny: Alper Ulusoy (Turcja)



WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 minutę temu, *.35.8 Co wy się spodziewaliście cudów po Michniewiczu, przecież to szkoła lat 90, czyli paździerz i laga do przodu, i niekończące się wrzutki a nuż coś się obije i wpadnie. Przecież Czesio to taki typowy cwaniaczek typu Smuda, Wujcik, Janas i reszta tego typu gówno wartych umiejących nawijać makaron na uszy krętaczy, a nasz prezes jest naiwny więc ulega tego typu manipulatorom. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 6 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Tak się zastanawiam dlaczego Boruc nie gra w czarnym stroju. Przecież każdy wie że czarny kolor wyszczupla. odpowiedz

Myś(L)iwiecka - 8 minut temu, *.com.pl boruc WON odpowiedz

Lido - 8 minut temu, *.play-internet.pl To katastrofa. Zero gry kombinacyjnej, ciągu na bramkę, strzałów, przygotowania - motoryki, źle to widzę w kolejnym meczu pucharowym. W dodatku zamiast grać mecz ze Śląskiem Wrocław w lidze by wejść w rytm meczowy to znów przekładają mecz. Sama gra skrzydłami i wrzutki w pole karne, nieudolnie wyprowadzane kontrataki i znów gra jednym napastnikiem z takim rywalem, źle to wygląda Panie Czesławie. odpowiedz

Hiszpan - 3 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Lido: Trudno żeby w 3 dni nadrobił stracone 538 pod wodzą Vukovica. Na plus zestawienie składu z Karbo i Luqi na środku. odpowiedz

Pepe - 14 minut temu, *.182.67 Mecz się odbył i to wszystko co możan na ten temat powiedzieć, jedziemy dalej, oby tylko nie wysiąść na następnym przystanku. odpowiedz

Ryj - 7 minut temu, *.com.pl @Pepe: Wszystko w temacie. odpowiedz

Simon - 15 minut temu, *.107.62 Jedza faul za faulem kopal sie w glowe razem z Wieteska Mladenovic na plus Luquinhas takich trzeba nam ze dwoch Slisz poprawnie Karbownik zenada nic nie gra wielka z niego gwiazde zrobili Wszolek ok valencia jakos mu sie chyba nie chcialo odpowiedz

ben - 10 minut temu, *.inetia.pl @Simon: U Jędzy to nic nowego odpowiedz

Czesiek Czeslawski - 16 minut temu, *.centertel.pl Czesiu pogoń to leniwe palatajstwo bo ostatnie minuty niektórzy tylko chodzili chodzili zamiast chodzić i myśleć jak tu grac... Ruszyć dupy leszczyki.... Kocham ten klub ale ci piłkarze to nie zasługują na grę z L na piersi pawiany... odpowiedz

Szczęśliwice - 19 minut temu, *.play-internet.pl Pierwsza połowa niezła, w końcu szybsza gra i wymiana piłki, kilka niezłych akcji skrzydłami w tym ta przy bramce Wszołka, Pekhart solidny, jest zawsze tam gdzie być powinien i jak dostanie dobrą piłkę to swoje zawsze robi, świetny Mladenovic, nie wiem jakim cudem jeszcze gra w naszej kasztaniarskiej lidze, Valencia na razie zagubiony ale będą z niego ludzie, mały plusik na zachętę przy Kapustce, świetna piłka do Kante po której powinien być gol i jeden niezły strzał z dystansu, liczę na więcej, Borubar interwencja w starym dobrym stylu z najlepszych czasów w końcówce. Z Karabachem lekko nie będzie, ale tu robota dla Michniewicza żeby dobrać taktykę, zawodników, ustawienie i sposób gry żeby było dobrze, szanse 50/50. odpowiedz

PLEBAN - 19 minut temu, *.centertel.pl Ta sama beznadzieja. Niczego więcej się nie spodziewam po tym trenerze odpowiedz

Avatar - 22 minuty temu, *.mm.pl Bartek Slisz to wypisz wymaluj Darek Czykier nawet biega tak samo

Więcej wiary w swoje umiejętności Bartosz a będzie dobrze odpowiedz

jim - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Na plus jedynie wynik bo gra słabiutka i patrząc na formę zawodników nie szybko się to zmieni odpowiedz

donny - 6 minut temu, *.vectranet.pl @jim: w pierwszej polowie bylo ok odpowiedz

Kamuflaż - 23 minuty temu, *.tpnet.pl Pilnie poszukiwany spec od przygotowania fizycznego, takie ogłoszenie powinien rozesłać prezes Mioduski. Dziękuję i dobranoc. odpowiedz

Krzeszczu - 18 minut temu, *.bredband2.com @Kamuflaż: Juz dawno temu pisalem ktorego goscia Szopen powinien (byl) zatrudzic. Powazny facet, specu, ktoy prawocawl z powaznymi druzynami/sportowcami. On by te klocki fizyczne szybciutko poustawial.

Ale jak to w Legii, wszystko po znajomosciach, ukladach albo pod publike, a nie wedle warsztatu. odpowiedz

Szymon - 25 minut temu, *.t-mobile.pl pierwsze wnioski: 711 nie zrobił cudów w te kilka dni, qwilla out raz na zawsze cholerny hamulec, Ślisz bedzie ciągnął drużynę, Karbonik to teraz zagadka to co z nim zrobił Vuko to żenua ani nie broni ani nie atakuje , cudowne odzrowienie Jędzy a obstawiam że 711 posłał pare trzy i bania w dół poszła , bramki po wrzutkach to sami sobie dopowiedzcie 0 strzałów z dystansu, Boruc pewnie i qrwa schudnąć, i nareszcie 0 Boruca wykopów, ale generalnie słabo. Czekam na drony

odpowiedz

JACUNHO - 26 minut temu, *.kampinostelco.pl Kamień z serca!!! To jeszcze nie to, bo inaczej być nie może, za szybko. Liczy się wynik i awans, a to cieszy

Drażnią mnie komenty że takich ogórków to więcej powinniśmy pojechać. Na Boga ludzie!!! Jesteśmy w kryzysie i potrzeba odrobinę czasu aby to naprawić!!! Przed meczem wiele głosów słyszałem jaka to Dierta wyrachowana i dojrzale techniczna drużyna. Teraz źle bo to kelnerzy,amatorzy itp. Niestety ale znaleźliśmy się w takim miejscu że to my jesteśmy na straconej pozycji i dopóty,dopóki nie opanujesz tego mariażu często będą tak nas postrzegać. Mam nadzieję że teraz zewrą pośladki i pojadą z Azerami.

Mój Boże jakich czasów doczekaliśmy

Obawiamy się drużyn z Cypru,Kosowa czy Azerbejdżanu (o wpadce z Luxemburgiem nie wspomnę ). Czas to zmienić aby do końca nie stać się pośmiewiskiem Europy



odpowiedz

Cult⚽️King - 27 minut temu, *.amazonaws.com Słabiutko,méczyli sie z prowadzeniem piłki I te rozgrywanie tak jak by Vuko był na ławce... odpowiedz

Farme(L) - 27 minut temu, *.virginm.net Na ocenę Czesia trzeba poczekać do końca sezonu... to co dziś było leży daleko od naszych oczekiwań, ale wygrana cieszy... nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę na naszego kapitana... cztery niezłe babole zaliczył... odpowiedz

Mr T - 27 minut temu, *.mm.pl Gdzie zaginal Martins? Remy u Czesia nizej w hierarchii od Astiza. Niezly zjazd w dol kolo u nas zalicza. Jak przyszedl to byl niezlym kocurem. odpowiedz

AliMario - 27 minut temu, *.tpnet.pl I to wszystko na co stać było taka ekipę ...jeśli wyjdą w co nie wierzę do grupy będzie ich sukces...Pan Artur który ma ogromne doświadczenie i mimo wielu braku już sprawności błędy fatalne przy wykopaniu piłki...a jakie ma braku mogą w przeszkadzaniu do walki mistrza a Prezesik będzie nadal się "bujał" z z kolejnymi sezonowymi kopaczami i niczego nie osiągnie jeśli ktokolwiek wierze w uczciwe podejście właściciela odpowiedz

Vuko wróć - 27 minut temu, *.amazonaws.com PADAKA - oglądać się tego nie dało. Każdy kopacz z innej jakby parafii. Nie wiem czy mróz był bo biegali jakby pomarzli. odpowiedz

vuko nie wracaj !!! - 12 minut temu, *.master.pl @Vuko wróć: taką PADAKĘ zostawił vuko.. potrzeba czasu aby ocenić pracę nowego szkoleniowca odpowiedz

zupełnie Obiektywny - 28 minut temu, *.icpnet.pl ale się Karabach wystraszył... ło ho...

podobno sprawdzają już drony Czesia, bo to w nich tkwi moc odpowiedz

Wolfik - 28 minut temu, *.mm.pl Mecz bardzo....dyskretny w naszym wykonaniu. Najważniejszy awans. Na pytanie czy w takiej dyspozycji jesteśmy w stanie "przejść" Karabach , odpowiedzcie sobie Koledzy sami. odpowiedz

Julon - 29 minut temu, *.timplus.net Oczy i zęby bolały za Vukovića dzisiaj tylko oczy bolały Czesiu wdepnął w bagno!! odpowiedz

Hawryl74 - 33 minuty temu, *.virginm.net Gratulacje za wygraną, ale poziom jaki prezentujecie jest żenujący.

Mam nadzieję że będzie już tylko lepiej.

Powodzenia w 4tej rundzie. odpowiedz

Zielu - 34 minuty temu, *.centertel.pl Za tydzień obrona Częstochowy i konterka na dynamicznych Valencie, Luqiego, Karbo.

Stałe fragmenty- Pekhart z Mlade... Byle na zero z tyłu odpowiedz

Krzeszczu - 34 minuty temu, *.bredband2.com Nie bylo publiki na trynunach, to i nie bylo hitu "nie poddawaj sie". Brawo DJ!

A mecz pomimo wygranej, marny. Narodzila sie nowa "dosrodkowia". odpowiedz

Władeczek - 35 minut temu, *.vectranet.pl Nie jest to faken jeszcze Simfonya Varsovia ale niezła weselna orkiestra dęta już jest. Czesiek to imiennik mojego sąsiada, a to dobry chłop faken. Widać już rękę Cześka, bo z Vuko pewnie byłoby męczenie gruchy jak z Lindfield. Teraz gromimy kiepskich i jazda karabachami wieśniakami faken! Maciora już się mrozi. odpowiedz

Farme(L) - 23 minuty temu, *.virginm.net @Władeczek: obyś Władeczk miał rację... zaryzykuje i na przyszły tydzień wezmę urlop i zmrożę cztery... wpadaj jakby Ci LG padło Maciory będą a i czesci do 100 cali się znajda :p odpowiedz

Jaro - 36 minut temu, *.tpnet.pl Przepłacił ładnie Miodek za tego Ślisza, słabiutki zawodnik jak narazie a że dużo kosztował to musi grać... odpowiedz

Farme(L) - 31 minut temu, *.virginm.net @Jaro: Nie wiem skąd ten osąd?! mało widoczny jak Karbo, ale jak dostał piłkę to miał bardzo dobry przegląd pola... odpowiedz

Zielu - 29 minut temu, *.centertel.pl @Jaro: najlepspzy obok Mladenovicia odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.mm.pl @Zielu: Dokładnie. Po raz kolejny Bartek trzyma w ryzach całą destrukcję. Nie wiem doprawdy, czego niektórzy oczekują po grze DP.... odpowiedz

JACUNHO - 17 minut temu, *.kampinostelco.pl @Jaro:

Chłopak od czarnej roboty. Niewidoczny a efektowny

Za czasów Staśka mieliśmy takiego Borysiuka, jakże on był wtedy pożyteczny. Jego oglądanie w akcji było samą przyjemnością dla oczu.Razem z Jodłą stanowili niezłą parę. Mam nadzieję że Bartosz dorówna do Ariela bo jeszcze jest młody i wszystko przed nim



odpowiedz

Tak swoją drogą asysta drugiego stopnia!!! - 15 minut temu, *.virginm.net @Jaro: odpowiedz

(L) emon - 36 minut temu, *.centertel.pl Wymęczone to wszystko. Jak dla mnie plan minimum zrealizowany. Tyle. Niech treneiro pracuje, na oceny przyjdzie czas potem. odpowiedz

Pajączek - 36 minut temu, *.chello.pl Nie ma się czym podniecać,cieszy tylko awans odpowiedz

El Kapuczino - 38 minut temu, *.play-internet.pl oj ciężko sie na to patrzy. Panie Michniewicz dzialaj Pan ;) odpowiedz

FC - 41 minut temu, *.chello.pl I bardzo dobrze!!!! odpowiedz

