Małecki nową osobą w sztabie szkoleniowym?

Marcel - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Jak zobaczyłem nagłówek to już się przestraszyłem, że chodzi o Patryka Małeckiego ;) odpowiedz

Bartek - 1 godzinę temu, *.123.240 Nie tyle się wypalił co otoczył słabym sztabem. Niestety to juz kolejny po Magierze trener, który traci robotę bo otacza się ludzmi na poziomie 3 ligi. Trzeba porządnych trenerów przygotowania fizycznego i wzmocnienia ilościowego trenerów. odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Patryk Małecki odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl no i robi się nam poznańska kolonia, jeszcze niech lokomotywę postawi pudel na stadionie i będzie cacy, on jest zdolny do tego odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.master.pl @Szymon: wolisz serbskiego PINOKIO z kieleckim DNA!! odpowiedz

Gji - 2 godziny temu, *.plus.pl @Szymon: ale ty jestes ograniczony. odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Szymon: Spokojnie, w Warszawie nigdy nie będzie Poznania. Przyczyna jest prosta i oczywista: to Poznań próbuje dążyć do poziomu Warszawy a nie Warszawa zniża się do poziomu Poznania. odpowiedz

Michal - 2 godziny temu, *.tmodns.net @Arek: a ty skorumpowanaego grubasa z poznania? odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Gji: skoro ja jestem ograniczony to ty jesteś tępy jak dzida skoronie nie czujesz żartu odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Arek:

Nie to bym obstawał za Vuko bo trenerem byl słabym ale wg.Mnie nadal jest i będzie legionistą jak malo kto, a co do wypominania to szkoda ze jednym tak wypominacie rzeczy sprzed kilkunastu lat a nie piętacie innych z duzo wcześniejszych....no ale nie od dziś wiadomo ze hipokryzja pełną gębą o czym można by pisac i pisac choc wiadomo ze i tak to by nie przeszlo tutaj.... odpowiedz

Tadek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Alan: Vuko powinien mieć zakaz zbliżania się do Ł3 na odległość 500m za to ile napsuł w Legii. odpowiedz

Edek - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Tadek: Mistrza zdobyl,przypominam.Wypalil sie troche,no I panienkom sie grac nie chcialo,I efekt jest- proste. odpowiedz

stary trener - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Alan: taki z niego Legionista ze w niej gral - przysiegal ze nie zagra w zadnym innym klubie polskim a wyrwal do Korony -stad ksywa PINOKIO -- musisz wiecej sluchac starszych i czytac ksiazki odpowiedz

Kwas70 - 39 minut temu, *.oktv.se @Felek: Amen! odpowiedz

