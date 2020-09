W meczu z Dritą Gnjilane debiut w barwach Legii zanotował Joel Valencia . Pomocnik wybiegł na boisko od pierwszej minuty, zajmując miejsce na lewym skrzydle. Pierwsza połowa w w jego wykonaniu była obiecująca, natomiast w drugiej był już mniej widoczny. Ekwadorczyk spędził na boisku 63 minuty, kiedy zmienił go Walerian Gwilia . fot. Woytek / Legionisci.com

Pawel.b - 24 minuty temu, *.plus.pl Kolejny ,,stojanow" na skrzydle..... odpowiedz

Mietek - 29 minut temu, *.play-internet.pl Słabizna odpowiedz

