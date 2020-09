5. kolejka Ekstraklasy. Piast na dnie

Od piątku do poniedziałku rozgrywane są mecze 5. kolejki Ekstraklasy. Spotkania Lecha z Pogonią i Legii ze Śląskiem zostały przełożone na inne terminy. W piątek Wisła Płock przegrała u siebie z Wartą, a Górnik tylko zremisował z Wisłą Kraków. Dzień później Cracovia w 99. minucie uratowała remis z Rakowem, Lechia zdeklasowała Podbeskidzie, a Zagłębie wywiozło trzy punkty z Białegostoku. Kolejkę zakończyło poniedziałkowe spotkanie Stali z Piastem, w którym górą byli mielczanie. 5. kolejka: Wisła Płock 1-3 Warta Poznań Górnik Zabrze 0-0 Wisła Kraków Cracovia 2-2 Raków Częstochowa Lechia Gdańsk 4-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała Jagiellonia Białystok 0-1 Zagłębie Lubin Stal Mielec 3-2 Piast Gliwice Lech Poznań - Pogoń Szczecin (przełożony) Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (przełożony) Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

wawerr - 8 minut temu, *.tpnet.pl wiedziałem że jeden z naszych byłych asów spuści swój nowy klub do pierwszej ligi ale bardziej myślałem ze to kucharczyk Pogoni załatwi spadek niż Żyro Piastowi... odpowiedz

Wolfik - 26.09.2020 / 17:02, *.mm.pl Fajny mecz w grodzie Kraka, gdzie częstochowianie tracą wygraną dosłownie w ostatnich sekundach spotkania. Raków w tym sezonie namiesza w czołówce. odpowiedz

Jano - 26.09.2020 / 13:27, *.orange.pl kurna słabiutka Wisła o mało nie wygrała z kurnikiem a nasze gwiazdeczki zagrały jak patałachy odpowiedz

Majkel - 26.09.2020 / 10:51, *.mm.pl Żeby nie było jak z Legią II i przełożonym meczem, że przyjdzie nawrót pandemii wiosną i zabraknie punktów do wygrania ligi. odpowiedz

Dexter - 25.09.2020 / 13:33, *.centertel.pl Piast nie chciał odpocząć po meczu? odpowiedz

Jano - 26.09.2020 / 13:25, *.orange.pl @Dexter: hehe odpowiedz

SEBO(L) - 25.09.2020 / 11:54, *.centertel.pl Kabaret? To dodaj do tego to,co polscy "piłkarze" często powtarzają w wywiadach,że piłkarz woli grać niż trenować. Czyli... nie trenować, mecz przełożyć, a idealnym systemem jest... wolne- przerwa- odpoczynek... A ha,no i brak świeżości,złe/niewystarczające przygotowanie fizyczne... odpowiedz

Alan - 25.09.2020 / 09:22, *.t-mobile.pl Ta liga nigdy nie będzie silna skoro problem jest z meczem co 3 dni czyli tym co w zachodnich ligach jest standardem od wielu lat.Kabaret nic więcej. odpowiedz

pol - 26.09.2020 / 08:56, *.75.251 @Alan: nie jesteśmy nawet w przedpokoju zachodniej ligi... odpowiedz

selavi - 27.09.2020 / 13:10, *.chello.pl @Alan: Dlatego po tylu latach przestalem sie przejmowac i ogladac football fanatycznie... Kabaret i hajs jest taki, ze nawet wiekszosc nie moze sobie tego wyobrazic jakie sa robione machlojki... takich pieniedzy nikt nigdy nie widzial... do czego to doszlo, zeby zaklady bukmacherskie byly sponsorami (na koszulkach). Ale niektorzy dalej sa zaslepieni i niespelnieni. odpowiedz

