5. kolejka Ekstraklasy. Potknięcie lidera

Od piątku do poniedziałku rozgrywane są mecze 5. kolejki Ekstraklasy. Spotkania Lecha z Pogonią i Legii ze Śląskiem zostały przełożone na inne terminy. W piątek Wisła Płock przegrała u siebie z Wartą, a Górnik tylko zremisował z Wisłą Kraków. Dzień później Cracovia w 99. minucie uratowała remis z Rakowem, Lechia zdeklasowała Podbeskidzie, a Zagłębie wywiozło trzy punkty z Białegostoku. Kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie pomiędzy Stalą i Piastem. 5. kolejka: Wisła Płock 1-3 Warta Poznań Górnik Zabrze 0-0 Wisła Kraków Cracovia 2-2 Raków Częstochowa Lechia Gdańsk 4-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała Jagiellonia Białystok 0-1 Zagłębie Lubin Poniedziałek 28.09. godz. 18:00 Stal Mielec - Piast Gliwice (C+ Sport) 1 3.05 X 3.42 2 2.42 Lech Poznań - Pogoń Szczecin (przełożony) Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (przełożony) Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 7 godzin temu, *.mm.pl Fajny mecz w grodzie Kraka, gdzie częstochowianie tracą wygraną dosłownie w ostatnich sekundach spotkania. Raków w tym sezonie namiesza w czołówce. odpowiedz

Jano - 10 godzin temu, *.orange.pl kurna słabiutka Wisła o mało nie wygrała z kurnikiem a nasze gwiazdeczki zagrały jak patałachy odpowiedz

Majkel - 13 godzin temu, *.mm.pl Żeby nie było jak z Legią II i przełożonym meczem, że przyjdzie nawrót pandemii wiosną i zabraknie punktów do wygrania ligi. odpowiedz

Dexter - 25.09.2020 / 13:33, *.centertel.pl Piast nie chciał odpocząć po meczu? odpowiedz

Jano - 10 godzin temu, *.orange.pl @Dexter: hehe odpowiedz

SEBO(L) - 25.09.2020 / 11:54, *.centertel.pl Kabaret? To dodaj do tego to,co polscy "piłkarze" często powtarzają w wywiadach,że piłkarz woli grać niż trenować. Czyli... nie trenować, mecz przełożyć, a idealnym systemem jest... wolne- przerwa- odpoczynek... A ha,no i brak świeżości,złe/niewystarczające przygotowanie fizyczne... odpowiedz

Alan - 25.09.2020 / 09:22, *.t-mobile.pl Ta liga nigdy nie będzie silna skoro problem jest z meczem co 3 dni czyli tym co w zachodnich ligach jest standardem od wielu lat.Kabaret nic więcej. odpowiedz

pol - 15 godzin temu, *.75.251 @Alan: nie jesteśmy nawet w przedpokoju zachodniej ligi... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.