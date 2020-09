5. kolejka Ekstraklasy. Remis lidera

Komentarze (3)

Dexter - 11 godzin temu, *.centertel.pl Piast nie chciał odpocząć po meczu? odpowiedz

SEBO(L) - 13 godzin temu, *.centertel.pl Kabaret? To dodaj do tego to,co polscy "piłkarze" często powtarzają w wywiadach,że piłkarz woli grać niż trenować. Czyli... nie trenować, mecz przełożyć, a idealnym systemem jest... wolne- przerwa- odpoczynek... A ha,no i brak świeżości,złe/niewystarczające przygotowanie fizyczne... odpowiedz

Alan - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Ta liga nigdy nie będzie silna skoro problem jest z meczem co 3 dni czyli tym co w zachodnich ligach jest standardem od wielu lat.Kabaret nic więcej. odpowiedz

