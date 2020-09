Komentarze (8)

JUNIOR - 51 minut temu, *.centertel.pl Można zrobić zwrot biletu bez problemu odpowiedz

Cracovia - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję, że Wasz zarząd pozwoli nam wejść na sektor gości. Piłka nożna dla kibiców! odpowiedz

777 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Cracovia: Śląsk przyjedzie w niedziele i wejdzie, więc wy pewnie też. odpowiedz

Śródmieście Południowe - 2 godziny temu, *.chello.pl Udostępnię nieodpłatnie miejsce karnetowe na mecz ze Śląskiem, sektor 200. odpowiedz

Pestka - 2 godziny temu, *.233.130 A kiedy zwrot za bilety z pierwszego meczu? odpowiedz

Lfan - 4 godziny temu, *.chello.pl Czy można oddać bilety z pierwotnego terminu? Nowy termin mi nie pasuje. odpowiedz

ASD - 4 godziny temu, *.centertel.pl Pierwotnie bilety były po 20zł a teraz 30zl - dramat :/ odpowiedz

Milan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ASD: Świetna gra drużyny do tego zobowiązuje odpowiedz

