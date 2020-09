29.09-1.10: Rozkład jazdy

Wtorek, 29 września 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek w hali OSiR Bemowo, koszykarze Legii podejmować będą Spójnię Stargard. Nasz zespół jest wciąż niepokonany przed własną publicznością (bilans 4-0) i liczymy, że podobnie będzie w przypadku najbliższego spotkania. Bilety na to spotkanie kupować można tylko przez Internet. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport News. Czwartkowy mecz Legii z Qarabagiem Agdam, o awans do fazy grupowej Ligi Europy, rozegrany zostanie bez udziału publiczności, podobnie jak wszystkie pozostałe spotkania tej fazy rozgrywek.



Rozkład jazdy:

29.09 g. 17:35 Legia Warszawa - Spójnia Stargard [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

29.09 g. 20:30 Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda

01.10 g. 15:30 Legia U14 - SEMP Ursynów 07 (sparing) [ul. Łazienkowska 3]

01.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Qarabag Agdam