Trening przed meczem z Dritą. Uraz Jędrzejczyka

Tomek - 9 minut temu, *.chello.pl Muzyk i Kostorz zdecydowanie do wypożyczenia. odpowiedz

Przemo - 9 minut temu, *.euro-net.pl To może jutro Mosór? odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 23 minuty temu, *.plus.pl Nie wiem czy kontuzja jedzy to dobra czy zla wiadomosc patrzac jak gral to dobra a kto go moze zastapic to chyba gorzej odpowiedz

Darek - 26 minut temu, *.chello.pl Jedza ma wywalone na nasz klub.Później legenda bo rozegrał 300 bądź 400 meczów w barwach Legii.Ale nikt nie pisze ile razy zawiódł.Ile razy dał dupy w meczu.Ile razy uciekł po meczu przed dziennikarzami jak szczur.

Taki kapitan to dla mnie z dupy kapitan. odpowiedz

ben - 32 minuty temu, *.inetia.pl Jakoś się nie dziwię. odpowiedz

Cult⚽️King - 39 minut temu, *.amazonaws.com Ostatnia fotka,nastépni do zwolnienia.., odpowiedz

Czaro - 42 minuty temu, *.chello.pl Wieteska Remy jutro na stoperku, musimy strzelić min z 4 gole bo to że stracimy to pewne. odpowiedz

