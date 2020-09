Bilety na mecz ze Spójnią

Sobota, 26 września 2020 r. 10:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii wygrali w obecnym sezonie wszystkie cztery mecze przed własną publicznością i po pięciu kolejkach są wiceliderem rozgrywek koszykarskiej ekstraklasy. Kolejna okazja do wygranej na Bemowie już w najbliższy wtorek, 29 września kiedy o 17:35 legioniści podejmować będą w swojej twierdzy przy ul. Obrońców Tobruku zespół Spójni Stargard. Bilety na ten mecz sprzedawane będą tylko przez Internet - tutaj. W dniu meczu kasy biletowe będą nieczynne. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny!



Spotkanie będzie na żywo transmitowane przez Polsat Sport News.



Kupując bilet konieczne jest podanie swoich danych (imię i nazwisko). Dzieci do lat 7 wchodzą na mecz za darmo, ale również muszą mieć wygenerowany imienny bilet (bezpłatny) w związku z czym w systemie biletowym legiakosz.abilet.pl należy wpisać także imię i nazwisko dziecka. Bilet dla dziecka do lat 7 to miejsce na "wirtualnym" sektorze dziecięcym. Nie oznacza to jednak, że rodzice i dziecko obejrzą mecz z innych sektorów - podopieczny do lat 7 bez problemu spędzi czas podczas meczu razem z rodzicem (nie przysługuje mu miejsce siedzące w hali).



Mecz ze Spójnią Stargard należy do II kategorii - ceny biletów są następujące:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 10,00 zł/normalny - 15,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 25,00 zł

Kategoria czerwona: E,I - ulgowy - 25,00 zł/normalny - 35,00 zł

VIP: ulgowy - 50,00 zł/normalny - 79,00 zł



Bilety ulgowe przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.