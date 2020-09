Na Dritę bez Andre Martinsa, Stolarskiego i Rosołka

Trener Czesław Michniewicz zdecydował, kto będzie miał szanse na występ w czwartkowym meczu z Dritą Gnjilane. W ścisłej kadrze meczowej zabrakło miejsca dla Andre Martinsa, Pawła Stolarskiego, Macieja Rosołka i Mateusza Cholewiaka. Ponadto sztab szkoleniowy nie będzie mógł skorzystać z Igora Lewczuka, który pauzuje za czerwoną kartkę w spotkaniu z Omonią. Na liście jest 19 nazwisk, więc jedna osoba nie zmieści się w meczowym protokole. Niewykluczone, że będzie to Artur Jędrzejczyk, który wczoraj nie dokończył treningu z powodu urazu. Bramkarze: Boruc, Cierzniak Obrońcy: Astiz, Jędrzejczyk, Juranović, Karbownik, Mladenović, Remy, Wieteska Pomocnicy: Antolić, Gwilia, Kapustka, Luquinhas, Slisz, Valencia, Wszołek Napastnicy: Kante, Pekhart, Rafael Lopes

jayjayPL - 12 sekund temu, *.inetia.pl Boruc - Juranovic, Remy, Karbownik, Mladenovic - Antolic, Gwila, Valencia, Luquinhas - Kante, Pekhart. Rzuca sie w oczy brak 2 równorzędnego składu. Halo! to nie polska ekstraklasa!! Tu trzeba miec wsparcie w liczniejszej grupie bardzo dobrych pilkarzy. Europa to walka o kazdy cm boiska i dodatkowe pluca sa obowiązkowe by wygrac ze średniej klasy rywalem europejskim. odpowiedz

Kasztano - 7 minut temu, *.play-internet.pl Jak dla mnie powinnismy dzis sprobowac tak: Boruc..... Juranovic, Remy, Wieteska, Mladenovic.

Slisz, Antolic.

Karbownik, Luquinias,Wszołek

Kante odpowiedz

Gizior - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Mam nadzieję że będzie grał juranovic odpowiedz

Avatar - 13 minut temu, *.centertel.pl Oczywiście że jest bez formy bo nie grał albo grał same ogony . Na siłę wystawiany jest Bartek Slisz bo talent bo dużo kasy poszło na transfer bo mega talent ale jak wspomniał kolega mają grać najlepsi . odpowiedz

Guardio(L)a - 33 minuty temu, *.150.127 Czesław "711 telefonów" miał stawiać na młodych Polaków.

No to zaczął - na dzień dobry Rosołek poza kadrą meczową.

Chórzysta ... odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 24 minuty temu, *.centertel.pl @Guardio(L)a:

I dobrze niech grają najlepsi. Jaką mamy młodzież pokazują rezerwy albo dwa ostatnie mecze w rundzie finałowej zeszłego sezonu. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 43 minuty temu, *.246.2 1-0 po dogrywce :O odpowiedz

jac - 52 minuty temu, *.chello.pl kurcze w kadrze Kapustka do odbudowy , Valencia bez ogrania a Martinsa brak , przeciez to był nasz czołowy zawodnik .... odpowiedz

Pab(L)o - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @jac: był.. Dobrze napisałeś. Teraz jest w słabej dyspozycji. Kogoś trzeba wybrać. Miejmy nadzieję że wyniki badań i obserwacja pozwoliły wybrać optymalny skład... odpowiedz

Avatar - 58 minut temu, *.centertel.pl Andre Martins daje dużo więcej drużynie niż Slisz.Nie zrozumiała decyzja grubego. odpowiedz

Pepe - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl @Avatar:

Na szczęście nie jesteś trenerem. Martiens DAWAŁ kiedyś, a nie teraz. odpowiedz

xxx - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @Pepe:

Zgadza się jego trzeba odbudować ! Dla Gvilli to będą mecze prawdy czy zostaje czy w zimowym okienku pożegnamy go jak i Pana kante !Pethart chyba się obroni ,zacznie inaczej grać po prostu odpowiedz

