U-16 i U-17: Powołania dla legionistów

Czwartek, 24 września 2020 r. 15:08 Fumen, źródło: PZPN

Trenerzy reprezentacji Polski do lat 16 oraz do lat 17 ogłosili kadry na konsultacje szkoleniowe. W obu znaleźli się zawodnicy Legii Warszawa. Bartosz Krasuski oraz Jan Sobczuk (obaj U-16) pojadą 5-13 października do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie będą trenować pod okiem Marcina Dorny. Natomiast Wiktor Kamiński w tym samym terminie uda się do Opalenicy.