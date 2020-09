Legia wystartuje w Lidze Mistrzów!

Załoga żeglarskiej Legii Warszawa po raz drugi w historii wystartuje w Żeglarskiej Lidze Mistrzów. Legioniści, którzy w sezonie 2019 zajęli drugie miejsce w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej, wystartują w finałach Sailing Champions League 2020, które w dniach 15-18 października odbywać się będą we włoskim Porto Cervo. Najlepsze żeglarskie ekipy z rozgrywek krajowych, mierzyć się będą z najlepszymi ekipami kwalifikacji do Ligi Mistrzów, które w sierpniu odbyły się w niemieckim Tutzing.

