Wszołek: W Europie nie ma już łatwych meczów

Czwartek, 24 września 2020 r. 23:26 Wiśnia, źródło: TVP Sport

- W Europie nie ma już łatwych meczów. Dobrym przykładem jest spotkanie za czasów mojej gry w Sampdorii, kiedy byliśmy faworytami w mecz z Vojevodiną, a przegraliśmy u siebie 0-4. Najważniejsze, że dzisiaj osiągnęliśmy swój cel, jakim było przejście do następnej rundy. Wygraliśmy, zachowaliśmy czyste konto i teraz przed nami czas na regenerację. Za tydzień przed nami najważniejszy mecz tego sezonu, który zadecyduje, czy awansujemy do Ligi Europy. Zawsze staram się myśleć pozytywnie i wierzę, że najlepsze jeszcze nadejdzie - powiedział po czwartkowym meczu Paweł Wszołek.



- Trudno nam było grać kombinacyjne w środku pola, ponieważ rywal był cofnięty praktycznie całą drużyną we własne pole karne. Obojętnie, kto by tutaj zagrał, to trudno byłoby mu grać kombinacyjnie przeciwko tak ustawionemu przeciwnikowi. Pod koniec spotkania, kiedy rywale doszli do kilku dobrych szans, to nie było to spowodowane tym, że mieliśmy już w głowach następny mecz przeciwko Śląskowi. Nasze motto jest takie, że skupiamy się na tym co jest tu i teraz. Przeciwnik ma prawo stwarzać sobie okazje i stało się to w drugiej połowie. Artur świetnie zachował się jednak na linii. Była to sytuacja, z której wyciągniemy wnioski na przyszłość - dodał pomocnik.