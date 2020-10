2-4.10: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę nasi piłkarze rozegrają wyjazdowe spotkanie z Wartą Poznań, które odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim. Niestety gospodarze nie przekazali biletów dla kibiców gości i na stadionie Dyskobolii pojawić się będzie mogło jedynie 2,5 tys. fanów "Zielonych". Również w niedzielę, o 18:00 w hali OSiR Włochy nasi futsaliści rozegrają pierwsze I-ligowe spotkanie przed własną publicznością z KS Gniezno. Koszykarze w sobotę udadzą się do Włocławka na mecz z Anwilem (transmisja w Polsacie Sport Extra), zaś nasi amp futboliści w Bielsku-Białej rozegrają drugi turniej Mistrzostw Polski 2020. Spotkanie siatkarzy Legii w Spale zostało przełożone na kolejny weekend. Trzech zawodników Legii wystartuje w sobotę w Radomiu w zapaśniczych Mistrzostwach Polski seniorów w stylu klasycznym. Nasz klub reprezentować będą Rafał i Jacek Krajewscy (kat. 130kg) oraz Salman Khucheev (kat. -67kg). Rozkład jazdy: 03.10 g. 10:30 AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa [rugby, ul. Marymoncka] 03.10 g. 12:40 Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz 03.10 g. 12:45 Legia Warszawa - Husaria Kraków [amp futbol, Bielsko-Biała, ul. Młyńska 52b] 03.10 g. 15:30 TSP Kuloodporni - Legia Warszawa [amp futbol, Bielsko-Biała, ul. Młyńska 52b] 03.10 g. 16:00 Concordia Elbląg - Legia II Warszawa 03.10 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 03.10 g. 17:35 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport Extra] 04.10 g. 08:00 Legia Warszawa - Widzew Łódź [amp futbol, Bielsko-Biała, ul. Młyńska 52b] 04.10 g. 12:00 Warta Poznań - Legia Warszawa [amp futbol, Bielsko-Biała, ul. Młyńska 52b] 04.10 g. 15:00 Warta Poznań - Legia Warszawa [Grodzisk Wlkp.] 04.10 g. 15:30 PKK 99 Pabianice - Legia II Warszawa [kosz] 04.10 g. 18:00 Legia Warszawa - KS Gniezno [futsal, ul. Gładka 18] 04.10 g. 18:00 UWKS Legia - Sparta Marki [B klasa][ul. Okopowa 55a] 04.10 g. 19:00 Termalica Nieciecza - Radomiak Radom Młodzież: 02.10 g. 18:15 Varsovia 11 - Legia U10 [ul. Międzyparkowa 4] 03.10 g. 10:00 Korona Góra Kalwaria 09 - Legia LSS U11 [Góra Kalwaria, ul. Wojska Polskiego 44] 03.10 g. 11:00 Broń Radom 07 - Legia U14 [Radom, ul. Narutowicza 9] 03.10 g. 11:00 Legia U18 - Gwarek Zabrze 02/3 [CLJ U-18][LTC boisko 5] 03.10 g. 13:00 Legia U17 - Jagiellonia Białystok 04 [CLJ U-17][LTC boisko 7] 03.10 g. 13:00 Wisła Płock 05 - Legia U16 [Płock] 03.10 g. 17:15 MKS Polonia Warszawa 06 - Legia U15 [CLJ U-15][ul. Konwiktorska 6] 04.10 g. 11:00 Huragan Wołomin 03 - UWKS Legia 03/4 [Wołomin, ul. Korsaka 4] 04.10 g. 11:00 Varsovia II U10 - Legia LSS II U10 [ul. Międzyparkowa 4] 04.10 g. 11:00 AP FFK II Warszawa 12 - Legia LSS U9 [ul. Juranda ze Spychowa 10] 04.10 g. 12:00 Legia U-17 - RTK Basket Radom U-17 [kosz, ul. Andriollego 1] 04.10 g. 12:30 Legia U11 - KS Halinów 10 [ul. Łazienkowska 3] 04.10 g. 14:00 Legia U12 - STF Champion Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 04.10 g. 16:00 Legia U13 - Agape Białołęka 08/9 [ul. Łazienkowska 3] 04.10 g. 18:00 Legia LSS U12 - UKS Irzyk 08 [ul. Łazienkowska 3] 05.10 g. 19:00 Gim 92 II Ursynów U-19 - Legia U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4]

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

LW - 56 minut temu, *.tpnet.pl Termalica N. 1-3 Radomiak R. odpowiedz

LW - 58 minut temu, *.tpnet.pl Warta 0-2 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

LW - 59 minut temu, *.tpnet.pl Olimopia E. 2-0 Hutnik K. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Concordia E. 0-2 LEGIA II. ! "L" !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 3-1 Sandecja N.S. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.