Z Zagłębiem Lubin w niedzielę

Piątek, 25 września 2020 r. 15:43 Fumen, źródło: Legionisci.com

Znamy dokładny terminarz 7. kolejki ekstraklasy. Piłkarze Legii podejmą u siebie Zagłębie Lubin w niedzielę 18 października o godz. 17:30. To będzie pierwsze spotkanie zespołu Czesława Michniewicza po przerwie na mecze reprezentacji. Jednocześnie potyczka z "Miedziowymi" poprzedzi ewentualny mecz w ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Europy (22 października).



Terminarz meczów Legii:

01.10. (CZ) 20:00 Legia Warszawa - Qarabag Agdam (Liga Europy)

04.10. (ND) 15:00 Warta Poznań - Legia Warszawa

09.10. (PT) 20:15 Legia Warszawa - Cracovia (Superpuchar Polski)

18.10. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin



