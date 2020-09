Niemiec sędzią meczu z Qarabagem

Niemiec Tobias Stieler został wyznaczony na sędziego meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy, w którym Legia Warszawa zmierzy się z azerskim Qarabağem Ağdam. Na liniach pomagać mu będą Christian Gittelmann i Rafael Foltyn, natomiast sędzią technicznym będzie Daniel Schlager. 39-letni arbiter ma za sobą spotkania zarówno w rodzimej Bundeslidze oraz na jej zapleczu, jak i na arenie międzynarodowej. Niemiec prowadził m.in. spotkania w Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz w kwalifikacjach do tych rozgrywek.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lolek - 24 minuty temu, *.chello.pl Spoko ziomek... W 2018 sędziował Polska 4:0 Izrael i nawet podyktował karnego dla nas :D odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.