Plusy września: Slisz, Mladenović, Wszołek

+ dodaj komentarz

- 53 minuty temu, *.vectranet.pl

dobre - co miesiąc warto takie zestawienie robić bo po jednym meczu to różne są wyniki.



np. z Pekhartem to będzie problem bo jak "pika go trafi w głowę" to ocenę b. dobrą dostanie a jak nie dostanie 6-8 wrzutek to "zupełnie bezwartościowy gracz"....

odpowiedz