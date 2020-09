Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 26 września 2020 r. 22:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W CLJ U17 Legia pokonała 2-0 Ursus i umocniła się na 2. miejscu, z 1-punktową stratą do liderującej Polonii. Gracze o rok młodsi po niełatwym meczu pokonali 3-0 STF Champion i mają na koncie komplet 24 punktów. Legia U14 wygrała 11-0 ze Stoczniowcem Płock, a gracze o rok młodsi po meczu z Polonia utrzymali prowadzenie w tabeli 1 ligi warszawskiej U13. Legia U12 z dobrej strony pokazała się w Garwolinie. Mecze ligowe rozegrali też zawodnicy najmłodszych drużyn ligowych Akademii i LSS.



Źle wspominać będą weekend juniorzy CWKS, którzy najpierw ulegli 2-3 Marcovii U18, a następnie - wspierani przez kilku starszych kolegów - ulegli w B-klasie 1-3 Victorii Zerzeń.



Legia U17 2-0 KS Ursus 04

Gole:

1-0 38 min. Kacper Knera b.a.

2-0 72 min. Jordan Majchrzak (as. Szymon Grączewski)



Strzały (celne): Legia 27 (13) - Ursus 2 (1)



Legia: Jakub Murawski [05] – Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski, Jakub Rutkowski (Kpt) Ż, Patryk Romanowski – Kacper Knera (59' Bartosz Mikołajczyk [05]), Patryk Bek, Igor Strzałek – Patryk Winiarski (46' Szymon Gaj [05]), Jordan Majchrzak, Maddox Sobociński (67' Szymon Grączewski [05])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 3-0 (0-0) STF Champion Warszawa 05

Gole:

1-0 67 min. Kacper Rojkowicz (as. Bartosz Krasuski)

2-0 78 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Rojkowicz)

3-0 79 min. Roman Zhuk (as. Gracjan Gawroński)



Strzały (celne): Legia 14 (10) - Champion 12 (8)



Legia: Tomasz Zieliński (46' Jan Sobczuk) – Bartosz Krasuski, Kajetan Pysz [06](46' Roman Zhuk), Ignacy Morawski, Jakub Grzejszczak [06](58' Filip Borowski) – Benedykt Piotrowski (Kpt), Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (58' Kacper Rojkowicz) – Maciej Bochniak, Maksymilian Stangret, Gracjan Gawroński.

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U14 11-0 (6-0) Stoczniowiec Płock 07

Gole:

1-0 2 min. Stanisław Gieroba (as. Michał Reterski)

2-0 9 min. Aleksander Iwańczyk (as. Michał Korba)

3-0 22 min. Stanisław Gieroba (as. Konrad Kraska)

4-0 34 min. Aleks Płoszka (as. Leon Falecki)

5-0 38 min. Mateusz Różański (as. Aleks Płoszka)

6-0 39 min. Aleksander Iwąńczyk (as. Sebastian Baranowski z rogu)

7-0 53 min. Aleks Płoszka (as. Mateusz Różański)

8-0 55 min. Maciej Jaroszewski

9-0 57 min. Aleks Płoszka b.a.

10-0 62 min. Sebastian Baranowski (as. Mateusz Różański)

11-0 67 min. Michał Korba (dob. strzału Leona Faleckiego)



Strzały (celne): Legia 37 (28) - Stoczniowiec 4 (1)



Legia: Dawid Ostrowski, Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski, Leon Falecki, Mikołaj Kotarba Ż, Konrad Kraska, Aleksander Iwańczyk, Michał Reterski, Michał Korba, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Sebastian Baranowski, Leon Ziętek, Maciej Jaroszewski, Kuba Nawrocki, Maciej Jeleński, Mateusz Różański

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Polonia Warszawa 08 - Legia U13



Strzały (celne): Polonia 6 (4) - Legia 15 (7)



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foksa, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Maciej Chojnowski, Marcel Kiełbasiński, Norbert Merchel [09], Bartosz Leszczyński, Daniel Wyrozumski, Artur Sikorski, Szymon rusin, Mikołaj Jasiński, Maksymilian Dołowy, Adam Niewiadomski

Trener: Rafał Klimkowski. Drużynę prowadzili dzisiaj: Mateusz Ludwiniak i Jakub Zapaśnik



Solidne spotkanie młodzików Legii, którzy mimo zaciętego oporu nieźle spisującej się Polonii byli sobie stworzyć kilka dogodnych sytuacji; w szczególności do przerwy udawało się dołożyć się do tego niezłe wykończenie akcji (z dobrej strony pokazał się pod tym względem zwłaszcza Daniel Wyrozumski). Swoje akcje w tym zaciętym meczu mieli też poloniści. W II połowie jeszcze dwukrotnie zatrudniony został Marcel Grzejda, jednak gra toczyła się generalnie nieco bliżej bramki Polonii, a nasi gracze tworzyli sobie kolejne okazje. Legia utrzymała prowadzenie w tabeli, wyprzedzając aktualnie Drukarza, Znicz i Polonię.



Legia LSS U13 - KS Ożarowianka 08



Wilga Garwolin - Legia U12



Legioniści całkiem dobrze wywiązali się z roli faworyta w meczu z Wilgą w Garwolinie. Rywalizacja w tej grupie jest jednak bardzo zacięta - dość powiedzieć, że przed tą kolejką Legia, Delta, Znicz i STF Champion miały tyle samo punktów. Dwie ostatnie drużyny zmierzą się ze sobą w niedzielę.



Balkan Team 09 - Legia LSS II U11



Józefovia Józefów 10 - Legia U11



Legia: Franciszek Golański, Filip Hołowiński, Jacek Dobrzański, Oliwier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Mateusz Pawłowski, Antoni Błoński, Tymon Płoszka, Igor Brzozowski, Dawid Rodak, Xawery Eichler

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Solidny występ młodych legionistów, którzy w trakcie meczu wykonywali też specjalne zadania. "Przy okazji", udało się też przeprowadzić w obu połowach po kilkanaście naprawdę efektownych akcji. Także skuteczności podopiecznych trenerów Majewskiego i Legierskiego stała dziś na niezłym poziomie. Mecz bez ciśnień był preludium do jutrzejszych sparingów, które nasi zawodnicy rozegrają w godzinach 14-17:00 w LTC (kolejno: z Jagiellonia Białystok, Barca Academy i Śląskiem Wrocław).



OKS Champion II Otwock U11 (2010/11) - Legia LSS I U10



LSS: Bartosz Ilków, Wojciech Zawiska, Marceli Stępień, Szymon Kozioł, Marcel Konieczny, Kornel Dana, Jan Bagiński, Aleksander Wodzicki, Alex Paćko, Kacper Materski, Filip Machnowski

Trener: Daniel Harasim



Całkiem interesujący mecz młodych legionistów. Choć zaczęli mecz nieźle, później próbujący swojego szczęścia w pojedynkach 1 na 1 otwocczanie znaleźli kilkakrotnie drogę pod bramkę Legii. Spotkanie trzymało w emocjach dosłownie do ostatnich minut spotkania. Naszych graczy warto bez wątpienia pochwalić za walkę aż do samego końca, przez pełne 60 minut spotkania i niezłą skuteczność podejmowanych prób indywidualnego rozstrzygania akcji.



Legia LSS II U10 - UKS Olimpijczycy II 2011



I liga woj. U18: Marcovia Marki 03/4 3-2 UWKS Legia 03/4



Lekko rozczarowujący wynik z drużyną z Marek, którą w pierwszej rundzie udało się "wojskowym" dość wysoko pokonać. Z drugiej strony, konieczne było podzielenie składu, by część graczy ze składu juniorskiego mogła też zagrać w lidze seniorskiej.



B - klasa: Victoria Zerzeń 3-1 UWKS Legia



Legioniści ulegli 1-3 z ciut niżej notowaną dotąd Victorią Zerzeń i spadli w tabeli B-klasy na 6. miejsce.