Qarabag przed meczem z Legią

Środa, 30 września 2020 r. 09:38 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W czwartek legioniści zmierzą się z azerskim Qarabagiem w ramach ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy.



Osiągniecia



Qarabag FK to drugi najbardziej utytułowany klub w Azerbejdżanie. Dzięki mistrzostwu w ostatnim sezonie zrównali się ilością ligowych triumfów z Neftci Baku. "Ogiery" na swoim koncie mają osiem tytułów mistrzowskich, a dodatkowo w ostatnich latach całkowicie zdominowali ligę azerską. Qarabag pierwsze zwycięstwo w lidze odniósł w sezonie 1992/93, czyli właściwie rok po założeniu tamtejszych rozgrywek, a następne dopiero 21 lat później. To właśnie w sezonie 2013/14 wrócili na tron, z którego nie zeszli aż do teraz. Zespół z teoretyczną iedzibą w Agdamie przez ostatnie siedem lat co roku zdobywał miano najlepszego zespołu w państwie położonym nad Morzem Kaspijskim. Warto dodać, że zazwyczaj "Ogiery" mają sporą przewagę nad resztą stawki, gdyż najbliższej ich doganiania była Keşlə Baku, która w sezonie 2013/14 traciła do Qarabagu pięć oczek. Dodatkowo nasz najbliższy rywal może się pochwalić sześcioma krajowymi pucharami, jednak ostatni raz po to trofeum sięgał w sezonie 2016/17.



Europejskie puchary



W Europie Qarabag pierwszy raz przebił się w sezonie 2014/15. Wówczas walczył o Ligę Mistrzów, jednak w trzeciej rundzie przeszkodził im w tym austriacki Red Bull Salzburg, który w dwumeczu zwyciężył 3-2. Azerom została walka o Ligę Europy, a w ostatecznej rundzie odnieśli zwycięski remis z holenderskim Twente. Ostatecznie trafili do ciężkiej grupy z francuskim Saint-Étienne, włoskim Interem Mediolan oraz ukraińskim Dnipro Dniepropietrowsk. Qarabag zajął trzecie miejsce, a do przyszłego finalisty Ligi Europy z Ukrainy zabrakło im zaledwie punktu. Przez następne lata "Ogiery" grały w europejskich pucharach, jednak co roku ich przygoda kończyła się na fazie grupowej. Raz udało im się nawet awansować do Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18. Podczas eliminacji odprawili gruzińską SK Samtredia, mołdawski Sheriff Tyraspol, a na koniec dali radę z duńską FC København. Ich rywale w fazie grupowej byli z najwyższej półki, gdyż przyszło im się mierzyć z angielską Chelsea FC, włoską AS Romą oraz hiszpańskim Atletico Madryt, z którym dwukrotnie zremisowali.



Kadra



Za największą gwiazdę naszego rywala uchodzi 28-letni francuski napastnik Abdellah Zoubir. W przeszłości występował w lidze szkockiej, rumuńskiej, a nawet rozegrał 74 meczów na zapleczu francuskiej ekstraklasy. W barwach "Ogierów" występuje od ponad dwóch lat, przez ten czas rozegrał 81 meczów, w których zdobył 15 bramek i zanotował 22 asysty. W zeszłym sezonie Zoubir dziesięciokrotnie umieszczał futbolówkę w siatce. Najwięcej goli w drużynie "Ogierów" w zeszłym sezonie zdobył Azer Mahir Emreli. 23-latek strzelił dziesięć goli w 30 spotkaniach. Emreli w barwach Qarabagu występuje od pięciu lat, a w sezonie 2018/19 został królem strzelców tamtejszej ligi. Pomimo swojego dosyć młodego wieku rozegrał aż 19 meczów w seniorskiej reprezentacji dla której strzelił cztery gole. Ostoją linii obronnej naszego najbliższego rywala jest ich 31-letni kapitan Maksim Medvedev, który zarazem jest ich wychowankiem. Związany z zespołem jest od 2006 roku, a przez ten czas w pierwszej drużynie wystąpił aż 336 razy. Z pewnością najlepiej znanym piłkarzem Qarabagu polskim kibicom będzie, były zawodnik Wisły Kraków Wilde-Donald Guerrier. W Azerbejdżanie jest od trzech lat, jednak w międzyczasie spędził rok w Neftchi Baku. Guerrier dla Qarabagu rozegrał 71 meczów, w których strzelił osiem goli.



Obecny sezon



Sezon 2020/21 "Ogiery" zaczęły najgorzej od siedmiu lat. W pierwszej kolejce 2-0 ograli Sabah Baku po dwóch trafieniach Mahira Emreliego, jednak już tydzień później zaczęła się ich zła passa. Najpierw bezbramkowo zremisowali z Keşlə Baku, a trzeciej kolejce na własnym terenie 1-2 przegrali z Neftci Baku. Ostatni ligowy mecz w ich wykonaniu to remis 2-2 z Sumqayit. "Ogierom" punkt w ostatnich minutach zapewnił Filip Ozobic. Jeśli chodzi o zmagania w europejskich pucharach to z początku pewnie zwyciężyli, bo aż 4-0 z północno macedońskim Siłeks Kratowo. W 2. rundzie 2-1 wygrali z mołdawskim Sheriffem Tyraspol. Ostatecznie ich walka o Ligę Mistrzów zakończyła się na rywalizacji z norweskim Molde, z którym przegrali po rzutach karnych.



- Po pierwsze, mamy w zespole kilka kontuzji. Po drugie, mamy na głowie bardzo wiele meczów, gramy na różnych frontach. Wkrada się więc zmęczenie. A słyszałem, że Legia przełożyła swój mecz, żeby się przygotować do meczu z nami - powiedział dla Super Expressu Donald Guerrier.







Rywalizacje z polskimi ekipami



Qarabag dwukrotnie rywalizował z polskimi ekipami. W 2010 roku w 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy Azerom przyszło się mierzyć z krakowską Wisłą. W pierwszym meczu Qarabag w stolicy małopolski wygrał skromnie 1-0, za to na własnym terenie ograł drużynę Henryka Kasperczaka 3-2. Trzy lata później w 2. rundzie drużyna z Agdamu trafiła na Piast Gliwice, który podobnie jak wiślacy okazał się gorszy. W pierwszym spotkaniu w Azerbejdżanie lepsi byli gospodarze, którzy zwyciężyli 2-1. W Polsce mieli niemałe problemy. W regulaminowym czasie gry lepsi okazali się gliwiczanie, którzy wygrywali 2-1. Doszło do dogrywki, w której jedynego gola zainkasowali przyjezdni. Póki co bilans z polskimi ekipami sprzyja Qarabagowi.