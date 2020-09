Warta sprzedaje bilety na mecz z Legią w Grodzisku

Warta Poznań prowadzi sprzedaż biletów na niedzielne spotkanie ligowe z Legią, które rozegrane zostanie w Grodzisku Wielkopolskim. Niestety poznański klub nie zdecydował się na przekazanie puli biletów dla kibiców gości. Na razie sprzedaż wejściówek ograniczona jest do osób, które są w bazie kibiców poznańskiego klubu, tj. w ostatnich dwóch sezonach kupowały bilety na mecze "Zielonych". Dodatkowo ceny biletów na mecz z Legią podniesiono o 10 złotych, a dodatkowe środki zostaną przeznaczone na rozwój sekcji amp futbolu oraz Akademii Warty Poznań. Liczba miejsc na niedzielnym meczu jest ograniczona do 2530 (50 procent pojemności stadionu). Jeśli nie wszystkie bilety znajdą nabywców w zamkniętej sprzedaży, otwarta sprzedaż rozpocznie się w najbliższy czwartek, a bilety kosztować będą 30 i 40 złotych. Mecz Warty z Legią rozegrany zostanie 4 października o godzinie 15:00 na stadionie przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 52 w Grodzisku Wielkopolskim.

Kedar1985 - 1 godzinę temu, *.a2mobile.pl Karabach może nie przelecieć do Warszawy. Właśnie Azerbejdżan poinformował o zamknięciu lotnisk. Jak dziś nie wylecą to mają problem. odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.2.83 Wszystko wykupi Lech. Powodzenia w czwartek obu zespolom. odpowiedz

