Mecz z Qarabagem zagrożony?

+ dodaj komentarz

@Vigo: No nie odbywają się normalnie. Jedyny lot jest do Moskwy.

- 52 minuty temu, *.centertel.pl

A jakie to ma znaczenie do czyjego kraju, a właściwie rządu należy to miasto? To tylko linia na mapie, a zginęło tysiące ludzi. Każdy ze swoją prawdą. Kapłani święcą karabiny, a ludzkie życia zostają gardzone. W imię czego? To choroba tego świata, która wciąż w niektórych głowach jest silnie zainfekowana. I w przeciwieństwie do Covid, nie przechodzi bezobjawowo.



Pokój.

odpowiedz