Jędrzejczyk i Karbownik powołani do reprezentacji

Jerzy Brzęczek powołał ostateczną kadrę na październikowe mecze. Znalazło się w niej trzech zawodników z Ekstraklasy, w tym dwóch piłkarzy Legii Warszawa - Artur Jędrzejczyk i Michał Karbownik . 7 października o godzinie 20:45 w Gdańsku Polacy zagrają towarzysko z Finlandią, 11 października o godzinie 20:45 podejmą na tym samym stadionie Włochów w ramach Ligi Narodów, a 14 października o godz. 20:24 zmierzą się we Wrocławiu z Bośnią i Hercegowiną. Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina), Łukasz Fabiański (West Ham United FC), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909), Wojciech Szczęsny (Juventus FC) Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria), Paweł Bochniewicz (SC Heerenveen), Kamil Glik (Benevento Calcio), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Karbownik (Legia Warszawa) Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Arkadiusz Reca (SPAL 2013), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio) Pomocnicy: Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion FC), Kamil Jóźwiak (Derby County FC), Damian Kądzior (SD Eibar), Mateusz Klich (Leeds United FC), Grzegorz Krychowiak (Łokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Torino FC), Jakub Moder (Lech Poznań), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa), Piotr Zieliński (SSC Napoli). Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Bayern München), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Hertha BSC Berlin).

