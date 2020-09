W meczu 6. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym w hali na Bemowie Legia Warszawa wygrała 77-73 ze Spójnią Stargard. Było to piąte zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kamińskiego przed własną publicznością w tym sezonie. Kolejne spotkanie koszykarze rozegrają w najbliższą sobotę we Włocławku z Anwilem (transmisja w Polsacie Sport Extra). Najbliższy mecz przed własną publicznością legioniści rozegrają w czwartek, 8 października o 17:35 z Asseco Arką Gdynia. PLK: Legia Warszawa 77-73 Spójnia Stargard Kwarty: 15-15, 12-15, 34-20, 16-23 Legia Warszawa [punkty, za trzy] 8. M. Sokołowski 22 (2) 1. J. Bibbins 19 (3) 3. J. Karolak 12 (1) 33. E. Watson 4 14. G. Kulka 0 --- 91. D Wyka 10 (2) 24. J. Morris 10 (1) 15. A. Linowski 0 18. M. Konopatzki 0 31. G. Kamiński 0 2. B. Didier-Urbaniak - 84. P. Kuźkow - Spójnia Stargard [punkty, za trzy] 31. M. Kostrzewski 21 (1) 2. R. Tarrant 18 (3) 18. R. Cowels III 16 (4) 11. B. Steele 8 8. F. Matczak 0 --- 4. T. Śnieg 6 32. K. Młynarski 3 24. O. Gudul 1 1. P. Potap - 3. S. Walczak - 14. F. Siewruk - Komisarz: Robert Zieliński Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Karol Nowak, Tomasz Langowski widzów: 708

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Marian - 1 godzinę temu, *.plus.pl Świetnie im idzie,gdyby tylko tak kopacze zaczeli coś sensownego grać odpowiedz

Trójmiejski (L)egionista - 26 minut temu, *.play-internet.pl @Marian: dokładnie! Po tamtym sezonie to co się dzieje teraz w koszykówce to jakaś magia ;) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.