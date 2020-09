Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

czizys - 1 minutę temu, *.virginm.net Jak go puszcza na jakies festynowe mecze reprezentacji z jakimis franami kiedy tutaj wszystko jest doslownie na styk i ostatnia sekunde to bedzie polewa ostra z nich wszystkich. Wliczajac Kante, ze w ogole by mu sie chcialo ryzykowac. Stanowcze nie! Zobaczymy on to jest i tak na ostrzale kibicow wiec radzlilbym byc ostroznym hehe odpowiedz

Sss - 24 minuty temu, *.chello.pl Będzie miał siłe grać co trzy dni? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.