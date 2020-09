U-21: Powołania dla trzech legionistów

Poniedziałek, 28 września 2020 r. 15:20 źródło: 90minut.pl

Trener reprezentacji Polski U-21 Czesław Michniewicz ogłosił listę zawodników powołanych na mecze eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy 2021. Polacy zagrają z Serbią (9 października, 18:00, Gornji Milanovac) i Bułgarią (13 października, 18:00, Gdynia). W kadrze znalazło się trzech legionistów - Mateusz Hołownia, Bartosz Slisz i Maciej Rosołek.



Kadra na mecze z Serbią i Bułgarią:



Bramkarze: Marcin Bułka (Paris Saint-Germain FC, Francja), Kamil Grabara (Liverpool FC, Anglia), Radosław Majecki (AS Monaco FC, Monako)



Obrońcy: Karol Fila (Lechia Gdańsk), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Mateusz Hołownia (Legia Warszawa), Jakub Kiwior (MŠK Žilina, Słowacja), Maik Nawrocki (SV Werder Brema, Niemcy), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Przemysław Wiśniewski (Górnik Zabrze)



Pomocnicy: Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok), Mateusz Bogusz (Leeds United FC, Anglia), Patryk Dziczek (US Salernitana, Włochy), Dennis Jastrzembski (SC Paderborn, Niemcy), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Marcin Listkowski (US Lecce, Włochy), Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk), Przemysław Płacheta (Norwich City FC, Anglia), Bartosz Slisz (Legia Warszawa)



Napastnicy: Bartosz Białek (VfL Wolfsburg, Niemcy), Patryk Klimala (Celtic FC, Szkocja), Dawid Kurminowski (MŠK Žilina, Słowacja), Maciej Rosołek (Legia Warszawa), Paweł Tomczyk (Stal Mielec)