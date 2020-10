Na stadionach: Nowa Sekcja Turystyczna

Wtorek, 6 października 2020 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend rozgrano jedynie pięć meczów ekstraklasy, ale tym razem na czterech z nich pojawili się kibice gości. Przyjezdnych zabrakło jedynie na stadionie Śląska, gdzie dostępny jest jeden z największych sektorów gości. Wisła Płock na mecz z Rakowem w Bełchatowie pojechać mogła tylko dzięki uprzejmości kibiców z Częstochowy. W dobrych liczbach, biorąc pod uwagę obecne realia i ograniczenia, na wyjazdach pojawili się lechici w Gliwicach oraz zabrzanie w Lubinie.



Przełożone zostały trzy spotkania ekstraklasy - wszystkie z powodu pozytywnych wyników na COVID-19, a mianowicie Pogoń - Jagiellonia, Wisła Kraków - Lechia oraz Warta - Legia (to ostatnie odwołano w dniu, kiedy miało się odbyć).



W niższych ligach w środku tygodnia rozegrano m.in. pucharowe derby Tarnowa. Bez udziału kibiców gości (Unii), a także z mocno ograniczoną liczbą widzów. Mimo wszystko Tarnovia, wspierana przez "Pasy", zaprezentowała się z dobrej strony, pokazując oprawę i odpalając pirotechnikę. Na stadion Widzewa nie dane było wejść fanom Zagłębia Sosnowiec, pomimo posiadanych biletów na mecz. Z kolei na stadionie Ludowym w weekend odbył się mecz Zagłębia z Sandecją, na którym stracona niedawno przez "Sączersów" flaga zakończyła swój żywot. Z kolei na płocie gospodarzy zadebiutowały płótna z motywem zdobytej flagi "Sekcja Turystyczna" w barwach Zagłębia oraz BKS-u.



Na derbowym meczu pomiędzy Miedzią i Chrobrym fani obu ekip z oprawami. Legniczanie w młynie zaprezentowali pasy materiału, serpentyny oraz świece dymne. Chrobry, który w sektorze gości wywiesił 5 flag, zaprezentował racowisko.



Racowisko w sektorze gości w Bełchatowie zaprezentował ŁKS. Zgodową oprawę z okazji 31-lecia sztamy przygotowano na meczu rezerw Śląska z Motorem, na stadionie przy Oporowskiej. W dobrej liczbie do Lublina zawitał KKS Kalisz ze zgodami. Ultrasowali również kibice Górnika Konin, GKS-u Tychy, Kolejarza Stróże, Zagłębia Sosnowiec, Sandecji oraz Odry Opole.



Ekstraklasa:



Piast Gliwice - Lech Poznań (490)

Lechici w sektorze gości na stadionie Piasta pojawili się w dobrej liczbie, a mianowicie w 490 osób z sześcioma flagami. Piast ze 100-osobowym młynem, w którym wywieszone zostały trzy flagi.



Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (357)

Fani Górnika pojawili się w Lubinie w 357 osób w sektorze gości. Wspierali ich symbolicznie kibice Wisłoki (1) i ROW-u (1). Przyjezdni wywiesili 6 flag. Na trybunach łącznie ok. 2,8 tys. widzów. "Przodek" na tym meczu był zamknięty na wniosek wojewody i policji, więc Zagłębie wystawiło młyn na innej trybunie.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stal Mielec (160)

Na wyjazd do Bielska-Białej ruszyło 160 fanów Stali Mielec, którzy w sektorze gości wywiesili dwie flagi. TSP w młynie około 100 osób z dopingiem przez całe spotkanie.



Raków Częstochowa - Wisła Płock (45)

Na meczu w Bełchatowie fani Rakowa wywiesili płótna poświęcone swoim zmarłym kibicom w rocznicę ich śmierci. Fani z Płocka przyjechali w 45 osób i mecz obejrzeli dzięki uprzejmości Rakowa.



Śląsk Wrocław - Cracovia (-)

Mecz obejrzało ok. 6,5 tys. kibiców. Gospodarze z przyzwoitym dopingiem przez całe spotkanie. Na trybunach brak przyjezdnych - wojewoda nakazał zamknięcie sektora gości do końca roku kalendarzowego.



Niższe ligi:



Widzew Łódź - Zagłębie Sosnowiec (470)

Fani Zagłębia, wspierani przez BKS Bielsko (60) i Czuwaj (10), autokarami przyjechali pod sektor gości na stadionie Widzewa. Chociaż cała grupa przyjezdnych miała wykupione bilety na mecz, nie zostali wpuszczeni na stadion. Policja zagazowała grupę gości i siłą zapakowała ich do autokarów, rozkazując odjechać w stronę Sosnowca. Przypomnijmy, że ostatnio niemałe problemy na wejściu na stadion Widzewa miał GKS Jastrzębie - wtedy przyjezdnym nie pozwolono na wniesienie flag. Widzew wywiesił transparent "Chu...we godziny, ch...we terminy. Pol$at z kibiców robi znów kpiny".



GKS Bełchatów - ŁKS Łódź (300)

Rodowici Łodzianie w sektorze gości wywiesili cztery flagi, w tym największe płótno "Łódź naszym miastem ŁKS naszym życiem". Przyjezdni odpalili kilkanaście rac i machali flagami na kiju. Bełchatowianie rozciągnęli pasy materiału i pokazali transparenty na dwóch kijach. Nad sektorem rozciągnięty został transparent "Miasto jednej wiary, w której wszyscy trwamy!".



Motor Lublin - KKS Kalisz (250)

KaKaesiacy na wyjazdowym meczu w Lublinie stawili się w bardzo dobrej liczbie, 250 osób, w tym liczne wsparcie Widzewa (120), a także Elany, Ruchu, Wisły i Kotwicy (1). W sektorze gości wywiesili 5 flag.



Śląsk II Wrocław - Motor Lublin (250)

Na meczu przyjaźni rozegranym na starym stadionie WKS-u pojawiło się 250 fanów Motoru. Kibice zaprezentowali na trybunie krytej oprawę składającą się z podświetlanych pirotechniką folii "WKS h RKS". Druga z prezentacji składała się z transparentu "Za brata w każdy dym", nad którym odpalone zostały zielone i żółte świece dymne.



GKS Tychy - Korona Kielce (222)

Koroniarze na stadion weszli dzięki uprzejmości gospodarzy.



Odra Opole - Arka Gdynia (170)

Arkowcy do Opola przyjechali w 170 osób i na stadion weszli dzięki pomocy kibiców gospodarzy. Wywiesili cztery flagi. Gospodarze z oprawą.



Stal Stalowa Wola - Wisła Sandomierz (164)

Wisłę wspierała Siarka (40), KSZO (12) i GKS Bełchatów (8).



Olimpia Grudziądz - GKS Katowice (112)

W Grudziądzu stawiło się 112 GieKSiarzy, w tym Banik (3) i Górnik (1). Przyjezdni z trzema flagami.



AZS Podlasie Biała Podlaska - Wisłoka Dębica (100)

Gospodarze wystawili 100-osobowy młyn, wspierani przez Pogoń Siedlce. Wisłoka przyjechała również w 100 os., w tym ROW Rybnik (30) i Siarka (8), ale nie została wpuszczona na stadion.



Wólczanka Wólka Pełkińska - Hetman Zamość (85)



Chojniczanka II Chojnice - Kaszubia Kościerzyna (76)

Kaszubia wspierana przez Gryfa Wejherowo (14) dotarła jedynie pod stadion, skąd w przerwie meczu ruszyła w drogę powrotną.



Arka Gdynia - GKS Tychy (70)

Przyjezdni z dwiema flagami.



Lechia Tomaszów Mazowiecki - RKS Radomsko (40)



Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn (38)

Stomilowcy na środowym, dalekim wyjeździe zameldowali się w 38 osób z jedną flagą.



Stomil Olsztyn - GKS Bełchatów (8)



Puchar Polski - szczebel okręgowy:



Tarnovia Tarnów - Unia Tarnów (-)

Derbowe spotkanie w półfinale Pucharu Polski na szczeblu tarnowskiego podokręgu rozegrano bez udziału kibiców gości. Liczba widzów została ograniczona do 150 osób, ale mimo to gospodarze zaprezentowali oprawę - racowisko oraz malowaną sektorówkę podwieszaną do dachu, wyśmiewającą lokalnego rywala.





Wyjazd tygodnia: 490 fanów Lecha w Gliwicach

Oprawa tygodnia: brak



