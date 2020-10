Biblioteka legionisty: Mistrzostwa Polski

Później niż pierwotnie planowano, bo dopiero w ostatnich dniach września, ukazał się czwarty album z serii na 100-lecie PZPN wydany przez GiA, a zatytułowany "Mistrzostwa Polski". Andrzej Gowarzewski i jego ludzie (wszyscy zaangażowani w tworzenie albumu wymienieni na stronie 439) przygotowali elegancką produkcję, w której znajdujemy całe mnóstwo interesujących historii i faktów.



Rok po roku, sezon po sezonie opisane są rozgrywki ligowe, choć oczywiście mocno przekrojowo. Bardziej szczegółowo przedstawiony jest mistrz kraju za dany sezon (wraz z wynikami tego zespołu w europejskich pucharach), podano także składy pozostałych drużyn z ligowego podium, listę najlepszych strzelców, tabelę oraz ciekawostki. Kto pierwszy trafił 100 bramek w meczach ligowych? W której drużynie przez trzy kolejne sezony grało łącznie pięciu bramkarzy, a w której drużynie po raz pierwszy zagrało sześciu golkiperów w jednych rozgrywkach? Na takie pytania znajdziecie odpowiedzi w albumie.



I chociaż autorzy nie ustrzegli się błędów, także w przypadku Legii (np. na stronie 14), znajdziemy również sporo ciekawostek dotyczących Legii, jej piłkarzy, a także interesujące fotografie. Jak choćby ta autorstwa Eugeniusza Warmińskiego, przedstawiająca Włodzimierza Lubańskiego obok Roberta Gadochy w legijnym magazynie, który trzymając korki w jednym ręku, drugą chwyta legijną bluzę. "(...) Ich gwiazdy uchwycił na żartobliwym zdjęciu Eugeniusz Warmiński, mistrz zapisywania piłkarskich dziejów przez wiele dziesięcioleci. Włodzimierza Lubańskiego, ulubieńca tłumów, ale nade wszystko przypisanego do Górnika, sfotografował w ... magazynie Legii, z Robertem Gadochą, piłkarzem warszawskiego klubu, jako nowego gracza klubu z Łazienkowskiej! Ten primaaprilisowy żart wywołał ogromne poruszenie, ale był tylko dowcipem reportera" - czytamy w rozdziale dziesiątym.



Z albumu dowiadujemy się m.in., że w 1930 roku nasz klub otrzymał nagrodę MSZ, którą jeszcze 6 razy przyznawano klubom przed II wojną światową. "O rosnącym zainteresowaniu futbolem i znaczeniu tego sportu, także w sferach rządowych, świadczy gest Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po interesujących występach stołecznej Legii w Niemczech zauważono, że piłkarskie pojedynki - jeśli tylko nie kończą się klęską... - mogą przynosić korzyści propagandowe. Legia dobrze reprezentowała Polskę, a ministerialni urzędnicy postanowili wykorzystać okazję i przyznawać od tej pory nagrodę za największe zasługi w promocji rodzimego futbolu za granicami w każdym roku" - czytamy.



Po podróży sezon po sezonie na końcowych kartach albumu znajdujemy to co czytelnicy wydawnictw GiA lubią najbardziej. Przeróżne tabele (z tabelą wszech czasów), statystyki, listę medalistów MP (zespołowo i indywidualnie), listę graczy z największą liczbą występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, najmłodszych piłkarzy będących mistrzami, itp. itd.



Publikacja na pewno przypadnie do gustu wszystkim, którzy znają wydawane od lat książki przez Andrzeja Gowarzewskiego. Ci, którzy nie mieli jeszcze okazji zaznajomić się z nimi, na pewno nie pożałują. Kawał dobrej roboty i ciekawa lektura, do której wracać można przez lata.



Tytuł: Mistrzostwa Polski

Autor: Andrzej Gowarzewski

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 441



