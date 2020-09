Kursy na mecz

Bukmacherzy: Legia faworytem do awansu

Środa, 30 września 2020 r. 10:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dla kibiców Legii forma drużyny cały czas jest jedną wielką niewiadomą. Czwartkowa wygrana z Dritą raczej nie przesłoniła dotkliwej porażki z Górnikiem. Z kolei w weekend nie mogliśmy oglądać efektów pracy nowego trenera, bo mecz ze Śląskiem został przełożony. Mimo to, bukmacherzy jako faworyta wskazują zespół mistrza Polski. Kurs na awans "Wojskowych" do fazy grupowej Ligi Europy wynosi 1,38, a na ostateczny triumf rywali 3,15.



Trochę inaczej rozkładają się kursy na wygraną w regulaminowym czasie gry - 1,96 na zwycięstwo Legii i 4,05 na wygraną Qarabagu.



LEGIA WARSZAWA - QARABAG FK

FORTUNA: 1 1.96 X 3.50 2 4.05



Wszystkie kursy na mecz Legia - Qarabag