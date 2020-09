Nowy mural Deyny powstał na Ochocie

Na budynku szkolnym przy ulicy Gorlickiej 3 na warszawskiej Ochocie powstał mural przedstawiający legendę Legii Warszawa, Kazimierza Deynę. Jego powstanie sfinansowane zostało z budżetu partycypacyjnego dla m.st. Warszawy za rok 2020. Pomysłodawcą zgłoszenia projektu był kibic Legii, "Bobicz". W październiku 2019 roku ogłoszono wyniki głosowania warszawiaków na projekty miejskie i dzielnicowe i za powstaniem muralu głosowało 1557 osób. Projekt zgłoszony kibica Legii wygrał na Ochocie w kategorii sport, a w sumie w tej dzielnicy zajął 6. miejsce. Ze względu na pandemię koronawirusa wykonanie projektu zostało przesunięte na jesień. W międzyczasie nieznacznej modyfikacji poddany został projekt . Po uzyskaniu wszelkich zgód w kwestii wykorzystania archiwalnego zdjęcia przedstawiającego "Kakę", w połowie września tego roku rozpoczęto prace malarskie i te potrwały niewiele ponad tydzień. Przypomnijmy, że 1 września tego roku na Ursynowie powstał inny mural upamiętniający Kazimierza Deynę . Ten z kolei powstał z inicjatywy Janusza Dorosiewicza, prezesa Fundacji im. Kazimierza Deyny. Dużych rozmiarów praca ozdobiła ścianę budynku przy ul. Kazury 16 i kosztowała 60 tys. zł. 30 tys. zł przekazała fundacja, 5 tys. zł dołożył Klub Wybitnego Reprezentanta, taka sama kwota wpłynęła z licytacji koszulki Artura Boruca, a resztę uzupełniła kibicowska zbiórka (ok. 20 tys. zł). fot. Bodziach

BRL - 14 minut temu, *.play-internet.pl Piękny! odpowiedz

L. W. 1916 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo Bobicz

Szacun

Robson Ochota odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szacun Bobicz za pomysł . Piekny mural odpowiedz

