Nowy mural Deyny powstał na Ochocie (akt.)

Poniedziałek, 19 października 2020 r. 20:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na budynku szkolnym przy ulicy Gorlickiej 3 na warszawskiej Ochocie powstał mural przedstawiający legendę Legii Warszawa, Kazimierza Deynę. Jego powstanie sfinansowane zostało z budżetu partycypacyjnego dla m.st. Warszawy za rok 2020. Pomysłodawcą zgłoszenia projektu był kibic Legii, "Bobicz". W październiku 2019 roku ogłoszono wyniki głosowania warszawiaków na projekty miejskie i dzielnicowe i za powstaniem muralu głosowało 1557 osób. Projekt zgłoszony kibica Legii wygrał na Ochocie w kategorii sport, a w sumie w tej dzielnicy zajął 6. miejsce.



Ze względu na pandemię koronawirusa wykonanie projektu zostało przesunięte na jesień. W międzyczasie nieznacznej modyfikacji poddany został projekt. Po uzyskaniu wszelkich zgód w kwestii wykorzystania archiwalnego zdjęcia przedstawiającego "Kakę", w połowie września tego roku rozpoczęto prace malarskie i te potrwały ok. dwa tygodnie.



Przypomnijmy, że 1 września tego roku na Ursynowie powstał inny mural upamiętniający Kazimierza Deynę. Ten z kolei powstał z inicjatywy Janusza Dorosiewicza, prezesa Fundacji im. Kazimierza Deyny.



Poniżej kilka słów od pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, "Bobicza":



"Z ogromną dumą i radością informuję, że mural dla naszej Legendy na warszawskiej Ochocie jest już gotowy. Prace wykończeniowe trwały dosyć długo, ale zależało mi na dopracowaniu absolutnie wszystkich szczegółów. Z całego legijnego serca chciałem Wam wszystkim podziękować za wsparcie, zaufanie, promocję pomysłu i oczywiście oddane na Kazika głosy. Mural możecie oglądać na ścianie Szkoły Podstawowej nr 280 przy ulicy Gorlickiej 3. Obok znajduje się duże boisko na którym ćwiczą szkolne dzieciaki, a po południu trenuje młodzież z okolicznych szkółek piłkarskich. Bardzo zależało mi, aby stworzyć im wyjątkowy klimat do uprawiania sportu. Aby dzieciaki z epoki "Lewandowskiego" poznały piłkarskiego geniusza z dawnych lat związanego z Legią, a dla starszych kibiców był to miły powrót do przeszłości. Na wykorzystanym do pracy zdjęciu autorstwa Eugeniusza Warmińskiego, znanego fotografa sportowego, widać prawdziwą miłość do futbolu. To zdjęcie było moim pierwszym wyborem i cieszę się, że dostałem zgodę na jego wykorzystanie. Główne prace malarskie trwały dwa tygodnie. Wszystko tworzone było ręcznie z wykorzystaniem sporych rozmiarów szablonów. Szacunek dla chłopaków z ASP, którzy wykonali swoją pracę perfekcyjnie! Głównym elementem przyciągającym wzrok jest wyciągnięta na pierwszy plan piłka "biedronka". Dzięki zastosowanej technice sprawia wrażenie wystającej z obrazu. Odcieniem podkreślającym historyczny charakter pracy jest szarość i czerń. Mimo obostrzeń związanych z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, w pracy nie zabrakło legijnej symboliki w postaci zastosowanych w odpowiednich miejscach barw. Napisy na górze są czerwone, w środku pracy sporo bieli, a dół zamknięty został ciemnym, zielonym pasem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt osobom! Mam nadzieję, że efekt końcowy Wam się podoba. Ja zacząłem już prace nad kolejnym legijnym przedsięwzięciem, dzięki któremu w niedalekiej przyszłości uda się być może wychować następną (L)egendę".











fot. Bobicz