Wyniki legionistek w mistrzostwach Warszawy

W ostatni weekend w Józefinie odbyły się jeździeckie mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w skokach przez przeszkody. W kat. zawodników z III licencją złoty medal zdobyła Natalia Paliszewska na koniu Insygnia. Srebrny medal w kat. junior młodszy zapewniła sobie Patrycja Matyjasik na Kalila J. W rywalizacji juniorów Waleria Branicka na Domino była czwarta, a Zuzanna Chwalińska na Endo piąta. W rywalizacji seniorek nasza juniorka, Zuzanna Chwalińska na koniu Corazon 58 zajęła wysokie, czwarte miejsce. Tydzień wcześniej nasi zawodnicy z powodzeniem zaprezentowali się podczas zawodów organizowanych w Klubie Jeździeckim Skarb Kozienice. Patrycja Matyjasik na Kalila J zajęła 2. i 3. miejsce w konkursie klasy P. Z kolei w konkursie klasy L, Hanna Błażejewska na Celt była druga. Na wyróżnienie zasługuje Waleria Branicka na Domino, która uzyskując ósmy przejazd 'na czysto' klasy N, otworzyła sobie furtkę do startów w konkursach klasy C.

