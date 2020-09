Futsal: Pierwszoligowy debiut przed własną publicznością

W niedzielę o godzinie 18 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18 futsaliści Legii po raz pierwszy zagrają przed własną publicznością w tym sezonie. Początek debiutanckiego sezonu w 1. lidze PLF wypadł bardzo dobrze - legioniści wygrali dwa wyjazdowe mecze. Najbliższym rywalem Legii będzie KS Gniezno, które po dwóch meczach ma na koncie 3 punkty. Wstęp na spotkanie jest darmowy, jednak ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną na hali może zasiąść tylko 50% widowni, dlatego prosimy o składanie rezerwacji miejsc poprzez adres e-mail: jaroslaw.kaniewski@legiafutsal.com. W e-mailu należy podawać imię, nazwisko, numer telefonu. Sekcję można wesprzeć dobrowolną kwotą poprzez zakup cegiełki. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny w walce o awans do futsalowej ekstraklasy!

