Gwilia powołany do reprezentacji

Walerian Gwilia został powołany do reprezentacji Gruzji na październikowy mecz barażowy do mistrzostw Europy z Białorusią oraz spotkania Ligi Narodów przeciwko Armenii i Macedonii Północnej. Reprezentacja Gruzji zagra z Białorusią 8 października w Tbilisi, trzy dni później zmierzy się w Lidze Narodów z Armenią w Erewanie, a 14 października zagra z Macedonią Północną w Skopje.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

lob - 14 minut temu, *.chello.pl Niech tam w Gruzji już zostanie.......Może i miły człowiek, ale formę obniżył o 50%. Jaka jest przyczyna ??? Może za dużo polskich trunków ??? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.