Qarabag już w Warszawie

Zespół Qarabagu Agdam, z którym legioniści będą w czwartek walczyli o awans do fazy grupowej Ligi Europy, przyleciał we wtorek wieczorem do Warszawy. Mistrzowie Azerbejdżanu podróżowali do stolicy Polski samolotem czarterowym. W środę o godzinie 18:45 odbędzie się konferencja prasowa trenera rywali Legii, a następnie zespół Qarabagu będzie trenował przy Łazienkowskiej 3. Na godzinę 16 zaplanowana jest konferencja prasowa Czesława Michniewicza, a godzinę później na bocznym boisku przy Ł3 odbędzie się trening Legii.

Alex Bielany - 4 minuty temu, *.centertel.pl Arcach, Arcach,Arcach!!!! Stand for Armenia !!! odpowiedz

Wolfik - 9 minut temu, *.mm.pl Qarabag to doświadczony o ograny w pucharach zespół. Nasi piłkarze muszą "jeździć na tyłkach" by wywalczyć ten awans. Gdyby mecz rozgrywano przy pełnych trybunach powiedziałbym, że szanse są wyrównane bo decyduje jeden mecz. Ale puste trybuny niwelują przewagę własnego boiska. Szanse oceniam na 30-70%, ale mimo wszystko wierzę w ten awans. Musimy takie zespoły ogrywać by zaistnieć w Europie. Za rok, o awans do LE będzie już bardzo, bardzo trudno. W zasadzie to nasze ostania szansa jest.



Trzymajmy mocno kciuki za naszych piłkarzy. odpowiedz

(L)eszek - 14 minut temu, *.chello.pl no i trenujom o i pojadom do domu Val Gvilia ich puknie :) pyk pyk odpowiedz

Warsaw_Team - 20 minut temu, *.com.pl Support for Armenia from Poland! odpowiedz

Arecki - 22 minuty temu, *.plus.pl Brawo za pomysł, a swoją drogą tak mało mamy pamiątek(koszulek, breloczków itp.) z wizerunkiem naszej LEGENDY w sklepie.... SZKODA. odpowiedz

ARMENIA - 1 godzinę temu, *.plus.pl Armenia=Górski Karabach odpowiedz

xLSx - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Przegra Legia ten mecz. Za mało czasu dla Cześka żeby naprawić to co Vuczko zpier... każdy kto wierzy w wygraną jest naiwniakiem i oczekiwania opiera tylko na kibicowskiej wierze. odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @xLSx: cyt.: "oczekiwania opiera tylko na kibicowskiej wierze" - a czy to tak mało? odpowiedz

xLSx - 41 minut temu, *.t-mobile.pl @Korek: Oczywiście ze to mało. Tak naprawdę to wręcz nic. Przydałoby się mieć jakieś argumenty pozwalające mieć nadzieję że Legia dobrze zagra, a nie ma żadnych. odpowiedz

Wolfik - 6 minut temu, *.mm.pl @xLSx: Nadzieją jest jeden mecz. W przypadku dwóch spotkań nasze szanse byłby mniejsza, chociaż i tak nie są wysokie. Qarabag na wyjazdach jednak nieco na jakości traci. w tym upatruję owej szansy. Trzeba jednak zagrać 150% lepiej niż z Dritą. odpowiedz

Kuraq(L) - 6 minut temu, *.32.241 @xLSx: Oby się twoje słowa w gówno obróciły... odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mam nadzieję, że swoją postawą na boisku pokażą, że grają w naszej Legii odpowiedz

