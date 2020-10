6. kolejka Ekstraklasy. Wygrane Rakowa i Śląska

Komentarze (15)

Czesiek - 54 minuty temu, *.centertel.pl Rakow gra taktycznie do porzygu,maszynka. wpadki im nie grożą, to cud że tam udało się wygrać xd. Śląsk też nieźle, powinno być tam 5:2.A Legiunia pewnie 1;1 jutro lub wtopa. Bardziej typuje 2:1 odpowiedz

Sig - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedyś może zrozumiem dlaczego Vuko out, a za niego nie przyszedł Papszun tylko gruby Czesio. odpowiedz

Kamcza - 12 godzin temu, *.255.98 Dobry kurs na Wartę :>> odpowiedz

antek - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Teraz się będą przekładać ja pi......................................... odpowiedz

Łuki - 14 godzin temu, *.tpnet.pl Chyba nie Warto oglądać kolejnej kompromitacji. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 14 godzin temu, *.vectranet.pl mecz musi być przełożony, zmiana stref czasowych może osłabić nasze Gwiazdy i jetlag na boisku się wkradnie. odpowiedz

Prazanin - 14 godzin temu, *.play-internet.pl a nie daloby sie przełożyc meczu z Wartą?.....bo piłkarze chyba są przemęczeni. odpowiedz

Wolfik - 15 godzin temu, *.mm.pl A po ewentualnej wygranej z beniaminkiem piłkarzom i sztabowi należy się premia, 13-sta pensja i miesiąc wolnego. odpowiedz

Krzeszczu - 14 godzin temu, *.bredband2.com @Wolfik: a tu na forum wszyscy beda piali z radosci ze druzyna sie przelamala i idziemy po mistrza! A sklad tak zayeebisty ze za rok bedzie LM. odpowiedz

Ginpasterz - 12 godzin temu, *.plus.pl @Krzeszczu: Niestety masz rację. I tak co roku. Pograją na jesieni może nawet obiecująco, wywalczą może Mistrza i będą zachwyty nad zespołem. W lipcu 2021 okaże się że nie ma zgranej obrony (wiemy ile maja lat Lewczuk Jedzą i Artur) Znów będzie szok. Odejdzie Valencia, sprzedadzą pewni Slisza i tak w kółku. Tylko mu durni kibice liczymy i wierzymy że coś z tego będzie. Tylko trener z zagranicy i piłkarze którzy chcą coś jeszcze osiągnąć w sporcie. odpowiedz

Wolfik - 8 godzin temu, *.mm.pl @Ginpasterz: Tak być powinno. Tylko co z tego, jak właściciel płacić nie chce a po blamażu nasz sportowy wizerunek jest taki, że i krajowi wyrózniający się zawodnicy pewnie się z 3x zastanowią zanim tutaj trafią. Era Legii właśnie się skończyła. odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @Ginpasterz: @Wolfik: Przytocze jeden tylko (z wielu) przyklad. tacy pilkarze jak Kun, Cebula, Schwarz, Petrasek pewnie zostali ocenieni jako za slabi na Legie. Z Petraskem niby cos tam bylo, ale. Wiec u nas dla nich miejsca niet. My wolimy sciagac Borucow, Pekhartow, Kapustkow, Lopezow czy innych Juranovicow. Czyli, u nas odbudowa inwalidow, grubasow, dziadkow albo tych co od lat nie grali. Gdzie indziej ludzie wchodza z kopyta w sklad, i na dzien dzisiejszy sa w czolowce tabeli.

Ishak i Bednarek tez od razu sie wkomponowali w sklad, ograli wszystkich w eliminacjach i sa w fazie grupowej LE.

A u nas wieczne pyerdolamento ze trzeba qrwa czasu (!!!), ze to ze tamto, ze odbudowa, ze qrwa trzeba sie nauczyc nazwisk kolegow w druzynie. Taka mania wyzszosci. I w jeden wielki c*uj to idzie.

Teraz dodaj magiczny wynalazek michniewicza zeby posadzic na lawce 2 najskuteczniejszych zawodnikow, a wystawic jednego ktory od lat nic nie gral, i drugiego ktory praktycznie tez od roku nic nie gral. W peezdu z taka polityka. Legia zasluguje na to ze znajduje sie w wielkiej czarnej dööpie bo od co namniej 4 lat ochoczo i starannie na to pracuje. odpowiedz

Ginpasterz - 3 godziny temu, *.198.226 @Wolfik: Koledzy po szalu, niestety jesteśmy pernamentnie w dupie. Jeżeli od kilku lat i kilku trenerach nic się nie zmienia to jednak trzeba zmienić coś o 180 stopni. Dla mnie to wygląda to tak jak się da zarobić na pucharach europejskich to ok a jak nie to sprzedam że dwóch i też się będzie zgadzało. A ci kretyni (w tym ja który mieszka 200 km od Warszawy i kupuje karnet) niech się cieszą tym co jest. Niech naiwnie wierzą i marzą a ja i tak zarobię co mam zarobić. Opowieści o 8 mln za Karbownika. Jak dostanie tyle że mu się budżet zbilansuje to go sprzeda. odpowiedz

Felek - 15 godzin temu, *.netfala.pl Szczerze to mi się nie chce nawet oglądać tego meczu w niedzielę po wczorajszej kompromitacji. odpowiedz

L - 15 godzin temu, *.chello.pl Gramy o mistrza....i o pozniejsza kolejna

kompromitacje odpowiedz

