6. kolejka Ekstraklasy. Zadyszka Górnika, Raków liderem

Od piątku do niedzieli rozgrywane są mecze 6. kolejki Ekstraklasy. Na początek Raków pewnie zgarnął trzy punkty w starciu Wisłą Płock. W drugim meczu Śląsk wygrał z Cracovią. W sobotnim starciu dwóch beniaminków lepsze okazało się Podbeskidzie. Górnik doznał pierwszej porażki w sezonie, dzięki czemu Zagłębie zrównało się z nim punktami, a na pierwsze miejsce wskoczył Raków. Na zakończenie kolejki Legia pojedzie do Grodziska Wielkopolskiego, natomiast Lech zagra z zamykającym tabelę Piastem. 6. kolejka Ekstraklasy: Raków Częstochowa 3-0 Wisła Płock Śląsk Wrocław 3-1 Cracovia Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Stal Mielec Zagłębie Lubin 2-0 Górnik Zabrze Niedziela 04.10. godz. 15:00 Warta Poznań - Legia Warszawa (C+ Sport) 1 5.40 X 4.25 2 1.68 godz. 17:30 Piast Gliwice - Lech Poznań (C+) 1 2.93 X 3.55 2 2.50 Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (przełożony) Wisła Kraków - Lechia Gdańsk (przełożony) Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

peru123 - 43 minuty temu, *.chello.pl Kibice, jeżeli byśmy awansowali do ligi europy to przez 6 tygodni byłby eurowpierd, może lepiej że nas to ominęło, kase traci loczek ale za swoją pseudo wizje klubu, to jego karma, może się nauczy, może nie, byle feta mistrzowska była na Łazienkowskiej, a to na razie jest nie zagrożone odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Tak się zastanawiam, czy obejrzeć to jutro. Jeśli nawet włączę, to już bez emocji. Wcale się nie zdziwię, jak jutro znowu w dupsko, bo przecież w czwartek ciężki mecz mieli do zagrania. W życiu bym nie pomyślał, że tak to szybko je...ie. W ogóle to wydaje mi się, że wraz z kolejną eurowizją Mioduskiego prędko mistrzostwa nie będzie. Nie wiem, czy akurat łach, ale np. taki Raków wygląda na bardzo dobrze ułożony zespół, więc będzie groźny. Obrzydzili mi mecze, że dziś żadnego nie włączyłem. odpowiedz

I Salish Slisz jedna bramka adaleej dno toatalne... - 2 godziny temu, *.57.75

4 - Kamil Biliński (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Vladislavs Gutkovskis (Raków Częstochowa), Mikael Ishak (Lech Poznań), Flávio Paixão (Lechia Gdańsk), Tomáš Pekhart (Legia Warszawa); odpowiedz

Zu(L)us - 5 godzin temu, *.centertel.pl Gdyby nie Miodek bylibyśmy tam gdzie k 6 ..Trochę pokory i szacunku. Najpierw myśl a potem pisz. Dzieci czas spać. odpowiedz

Milan - 2 godziny temu, *.37.170 @Zu(L)us: Po co takie bzdury wymyślać. Ten człowiek zadłużył ten klub na poziomie, którego jeszcze w Legii nie mieliśmy. odpowiedz

Kibolek - 8 godzin temu, *.orange.pl MIODUSKI LICHWIARZU JESZCZE TUTAJ JESTEŚ. MIODUSKI AMATOR MIODUSKI GOLODUPIEC odpowiedz

MarioL - 10 godzin temu, *.wanadoo.fr Dobry kurs na Warte.Trzena skoczyć do Buka. odpowiedz

kkk - 12 godzin temu, *.vectranet.pl Raków pięknie jedzie,mam sentyment do tego klubu,bo to jecden z moich pierwszych wyjazdów był w latach '90 gdzie została wymyślona zaśpiewka "browary Warszawskie",jak się nie zagrzeją to to dla mnie murowany mistrz jest,taktycznie perfekcyjnie klub ułożony,widać ze mają trenera odpowiedz

kkk - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @kkk: ja pie.dole naprawdę użyłem słowa "zaśpiewka" co to w ogóle za słowo?śmierdzi jakimś poznańskim albo krakowskim slangiem,chodziło mi oczywiście o piosenkę odpowiedz

Hiszpan - 17 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Marzy mi się Legia w grupie spadkowej. W ostatnim meczu zapewnia sobie utrzymanie jak kiedyś z Motorem. Bez tego nie odbijemy się od dna A Pudel nie pójdzie w izdu... odpowiedz

Jurek - 16 godzin temu, *.net.pl @Hiszpan: Twoje marzenie się nie spełni. W tym sezonie nie będzie podziału na grupy. odpowiedz

Raków idzie na mistrza - 17 godzin temu, *.centertel.pl Hajs się zgadza panie golodupcu mioduski odpowiedz

Capataz - 21 godzin temu, *.174.26 Po wczorajszych popisach mam meczowstręt, więc nie ma szans żebym obejrzał najbliższe widowisko, które zapowiada się równie żałosnie, co ostatnie. odpowiedz

Czesiek - 03.10.2020 / 00:03, *.centertel.pl Rakow gra taktycznie do porzygu,maszynka. wpadki im nie grożą, to cud że tam udało się wygrać xd. Śląsk też nieźle, powinno być tam 5:2.A Legiunia pewnie 1;1 jutro lub wtopa. Bardziej typuje 2:1 odpowiedz

Sig - 02.10.2020 / 22:36, *.chello.pl Kiedyś może zrozumiem dlaczego Vuko out, a za niego nie przyszedł Papszun tylko gruby Czesio. odpowiedz

Po(L)ubiony - 16 godzin temu, *.chello.pl @Sig: Na Papszuna Legię po prostu nie stać. odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.chello.pl @Po(L)ubiony: Papszun to kibic Legii, gdyby dostal oferte, zamiast spasioczesia, myśle ze chcialby pomoc Legii odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Sig: regulamin. W jednej rundzie trener nie może dwóch klubów prowadzić. odpowiedz

Kamcza - 02.10.2020 / 12:09, *.255.98 Dobry kurs na Wartę :>> odpowiedz

antek - 02.10.2020 / 10:54, *.play-internet.pl Teraz się będą przekładać ja pi......................................... odpowiedz

Łuki - 02.10.2020 / 10:44, *.tpnet.pl Chyba nie Warto oglądać kolejnej kompromitacji. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 02.10.2020 / 10:36, *.vectranet.pl mecz musi być przełożony, zmiana stref czasowych może osłabić nasze Gwiazdy i jetlag na boisku się wkradnie. odpowiedz

Prazanin - 02.10.2020 / 10:21, *.play-internet.pl a nie daloby sie przełożyc meczu z Wartą?.....bo piłkarze chyba są przemęczeni. odpowiedz

Wolfik - 02.10.2020 / 09:49, *.mm.pl A po ewentualnej wygranej z beniaminkiem piłkarzom i sztabowi należy się premia, 13-sta pensja i miesiąc wolnego. odpowiedz

Krzeszczu - 02.10.2020 / 10:53, *.bredband2.com @Wolfik: a tu na forum wszyscy beda piali z radosci ze druzyna sie przelamala i idziemy po mistrza! A sklad tak zayeebisty ze za rok bedzie LM. odpowiedz

Ginpasterz - 02.10.2020 / 12:23, *.plus.pl @Krzeszczu: Niestety masz rację. I tak co roku. Pograją na jesieni może nawet obiecująco, wywalczą może Mistrza i będą zachwyty nad zespołem. W lipcu 2021 okaże się że nie ma zgranej obrony (wiemy ile maja lat Lewczuk Jedzą i Artur) Znów będzie szok. Odejdzie Valencia, sprzedadzą pewni Slisza i tak w kółku. Tylko mu durni kibice liczymy i wierzymy że coś z tego będzie. Tylko trener z zagranicy i piłkarze którzy chcą coś jeszcze osiągnąć w sporcie. odpowiedz

Wolfik - 02.10.2020 / 16:29, *.mm.pl @Ginpasterz: Tak być powinno. Tylko co z tego, jak właściciel płacić nie chce a po blamażu nasz sportowy wizerunek jest taki, że i krajowi wyrózniający się zawodnicy pewnie się z 3x zastanowią zanim tutaj trafią. Era Legii właśnie się skończyła. odpowiedz

Krzeszczu - 02.10.2020 / 18:25, *.bredband2.com @Ginpasterz: @Wolfik: Przytocze jeden tylko (z wielu) przyklad. tacy pilkarze jak Kun, Cebula, Schwarz, Petrasek pewnie zostali ocenieni jako za slabi na Legie. Z Petraskem niby cos tam bylo, ale. Wiec u nas dla nich miejsca niet. My wolimy sciagac Borucow, Pekhartow, Kapustkow, Lopezow czy innych Juranovicow. Czyli, u nas odbudowa inwalidow, grubasow, dziadkow albo tych co od lat nie grali. Gdzie indziej ludzie wchodza z kopyta w sklad, i na dzien dzisiejszy sa w czolowce tabeli.

Ishak i Bednarek tez od razu sie wkomponowali w sklad, ograli wszystkich w eliminacjach i sa w fazie grupowej LE.

A u nas wieczne pyerdolamento ze trzeba qrwa czasu (!!!), ze to ze tamto, ze odbudowa, ze qrwa trzeba sie nauczyc nazwisk kolegow w druzynie. Taka mania wyzszosci. I w jeden wielki c*uj to idzie.

Teraz dodaj magiczny wynalazek michniewicza zeby posadzic na lawce 2 najskuteczniejszych zawodnikow, a wystawic jednego ktory od lat nic nie gral, i drugiego ktory praktycznie tez od roku nic nie gral. W peezdu z taka polityka. Legia zasluguje na to ze znajduje sie w wielkiej czarnej dööpie bo od co namniej 4 lat ochoczo i starannie na to pracuje. odpowiedz

Ginpasterz - 02.10.2020 / 21:45, *.198.226 @Wolfik: Koledzy po szalu, niestety jesteśmy pernamentnie w dupie. Jeżeli od kilku lat i kilku trenerach nic się nie zmienia to jednak trzeba zmienić coś o 180 stopni. Dla mnie to wygląda to tak jak się da zarobić na pucharach europejskich to ok a jak nie to sprzedam że dwóch i też się będzie zgadzało. A ci kretyni (w tym ja który mieszka 200 km od Warszawy i kupuje karnet) niech się cieszą tym co jest. Niech naiwnie wierzą i marzą a ja i tak zarobię co mam zarobić. Opowieści o 8 mln za Karbownika. Jak dostanie tyle że mu się budżet zbilansuje to go sprzeda. odpowiedz

Olo - 10 godzin temu, *.chello.pl @Wolfik: A kiedyś ta era się zaczęła? Mistrzostwa wygrywane po 1:0, rzutem na taśmę, przy budżecie, ktory miażdży resztę ligi. odpowiedz

Felek - 02.10.2020 / 09:45, *.netfala.pl Szczerze to mi się nie chce nawet oglądać tego meczu w niedzielę po wczorajszej kompromitacji. odpowiedz

L - 02.10.2020 / 09:38, *.chello.pl Gramy o mistrza....i o pozniejsza kolejna

kompromitacje odpowiedz

