Komentarze (41)

+ dodaj komentarz

dodaj

Brwinów - 1 minutę temu, *.vectranet.pl legia - karabak 1:3 odpowiedz

ARMENIA - 4 minuty temu, *.plus.pl LEGIA-karabach baku 7-0 odpowiedz

herakles - 5 minut temu, *.orange.pl Będe zaskoczony jak Legia wejdzie do ligi europy z taka gra. Juz postawilem na wygrane klaksviku (pierszy klub islandzki ktory moze wejsc do fazy grupowej pucharow) i karabacha. odpowiedz

Radomiak - 5 minut temu, *.vectranet.pl legia-qarqbah 0:2 odpowiedz

Zawieja - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl @Radomiak: spadaj lamusie odpowiedz

grzesiek - 6 minut temu, *.centertel.pl Prezesem klubu był Bogusław Leśnodorski jak Legia wchodziła do LM. Zapamiętaj raz na zawsze. Bogusław Leśnodorski a nie żaden darek miodzio mioduski słynny z gry w kosza w barackiem obamą odpowiedz

e(L)ka - 7 minut temu, *.vectranet.pl no to dzisiaj azerwska nawałnica i LEgia przegra 0:3 odpowiedz

Zawieja - 31 sekund temu, *.t-mobile.pl @e(L)ka: spadaj lamusie odpowiedz

Wianio - 7 minut temu, *.kompex.pl Legia karabach 0-3 i michniewicz out odpowiedz

Rafix - 8 minut temu, *.chello.pl Lech właśnie odpowiada wszystkim ktorzy twierdzą że kibice mają za duże oczekiwania do swoich klubów. Do tych którzy twierdzą że jesteśmy za słabi na Europę.

Jak może nas ogrywać mistrz Luxemburga, to my możemy pokonać mistrza Cypru czy Belgii. odpowiedz

Powiś(L)e - 9 minut temu, *.vectranet.pl bez szans dzisiaj

(L) - AZE 0:7 odpowiedz

Wolfik - 10 minut temu, *.mm.pl Lech pokazuje, że można. Do boju!!! Jeśli zagramy z zaangażowaniem będzie awans. Ja w każdym razie wierzę, że się uda. odpowiedz

Lewa strona - 13 minut temu, *.plus.pl Legia Warszawa - pastuszki 0:4 odpowiedz

VukoWON - 15 minut temu, *.play-internet.pl Niestety dzisiaj będzie blamaż

Legia-Azerbejdżan 0:6 odpowiedz

grzesiek - 16 minut temu, *.centertel.pl Pyry juz 2:0 qygrywaja po golu m.in ramireza napadziora ktorego sprowadzili z ŁKS-u.

Czemu my nie sprowadzilismy na czas napastnika tylko ktos nam wlepil kapustke i michniewicza i wywalil Vuko . Ehhh odpowiedz

kkk - 16 minut temu, *.vectranet.pl lech pokazuje ile dają strzały z dystansu a my ciągle te wrzutki i dośrodkowania do porzygu odpowiedz

Sss - 4 minuty temu, *.chello.pl @kkk: 100℅ racji ,gramy cały mecz od lewej do prawej i tak w kółko, niemal bez strzałów z daleka, odpowiedz

Wiskitki (L) - 18 minut temu, *.vectranet.pl pyry już 2:0 prowadzą



Legia przegra 0:3 odpowiedz

Brwinów - 19 minut temu, *.vectranet.pl Warszawa - agdam 0:2 odpowiedz

Prawdziwi KIbice na forum klubu - 20 minut temu, *.plus.pl 0:1

0:5

0:3

0:2

BRAWO!!! odpowiedz

bie/L/sko - 16 minut temu, *.master.pl @Prawdziwi KIbice na forum klubu: to są kibice z konwiktorskiej. Prawdziwi kibice Legii siedzą już w pubach i popijając piwko dopingują Legie odpowiedz

Zielony Kampinos - 23 minuty temu, *.vectranet.pl pyry już prowadzą



Legia - Qrabach 0-1 odpowiedz

Bemowo L - 25 minut temu, *.play-internet.pl Legioniści - azerbejdżany 0:5 odpowiedz

Radom L - 26 minut temu, *.plus.pl Legia Warszawa - agdan 0:3 odpowiedz

Kamuflaż - 26 minut temu, *.tpnet.pl Skład wyjściowy, to ustawka pod buka, śmierdzi to na odległość. odpowiedz

jim - 28 minut temu, *.tpnet.pl Czesław zaskoczył, okaże się czy tylko przeciwników czy też naszych. odpowiedz

anty vuko - 28 minut temu, *.vectranet.pl Legia - Karabakh 0:2 odpowiedz

Meter - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Może Czesiu chce skrzydłami roztrzygnąć mecz w 2połowie ,robiąc zmiany?Wpuszczając na lekko podmęczonych Azerów,naszych skrzydłowych...Innej wizji,na logikę,nie mogę sie dopatrzeć w tym składzie..... odpowiedz

Juniorjadwisin - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Siema, napiszcie proszę gotowy link do meczu.

TYLKO ZWYCIĘSTWO !!!(L)!!!

dzięki odpowiedz

TVP Sport - 27 minut temu, *.plus.pl @Juniorjadwisin:https://sport.tvp.pl/50027194/legia-warszawa-karabach-agdam-liga-europy-4-runda-eliminacji-transmisja-meczu-na-zywo-online odpowiedz

Juniorjadwisin - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl @TVP Sport: dzieki odpowiedz

Rado - 36 minut temu, *.play-internet.pl Czesio, albo jesteś pewien co robisz albo nie wiesz co robisz... odpowiedz

Najgorszy prezes z najlepszymi wynikami - 39 minut temu, *.plus.pl Z tego co pisze ok. 90% "legionistów" to Dariusz Mioduski jest najgorszym prezesem

CIekawe?:

chyba wg zasady(parafraza) że najgorsi są najlepszymi

Za tej najgorszej prezesury Legia była 4 razy mistrzem Polski

3 razy zdobyła Puchar Polski

3 razy w LE

1 raz w LM

NIe ma w historii Polskiej Piłki Prezesa który byłby tak najgorszy ze w ciągu 6 lat swojego prezesostwa będzie miał takie osiągnięcia

W takim razie ja chcę tego najgorszego! I BASTA!!! odpowiedz

Cziko - 6 minut temu, *.jmdi.pl @Najgorszy prezes z najlepszymi wynikami:

Debilu wyniki były za prezesury Lesnodorskiego gdzie wtedy Miduski jako współwłaściciel sie nie wpierdalał odpowiedz

grzesiek - 48 minut temu, *.centertel.pl A gdzie trzech najlepszych pilkarzy zeszlego sezonu luqinhas karbownik i wszolek???? Ehhh ta pyra nas sprowadzi na dno odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wielka szkoda, ze musze siedzieć w pracy, gdy Legia gra taki ważny mecz. W dodatku sklad jaki wystawil Michniewicz eksytuje jeszcze bardziej. Powodzenia Legio! odpowiedz

WAWA Orbitek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia - Azery 0:4 odpowiedz

Zawieja - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @WAWA Orbitek: spadaj lamusie odpowiedz

Zawieja - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @WAWA Orbitek: spadaj lamusie odpowiedz

Zdzicho - 32 minuty temu, *.tpnet.pl @WAWA Orbitek: niezła curevką trzeba być, żeby tak błysnąć na tej stronie odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ciekawy skład Czesiek wystawił. Brak Luquinasa i Wszołka w składzie zadziwia. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.