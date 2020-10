Michniewicz: Qarabag był lepszy

Czesław Michniewicz (trener Legii): Nie jest to miły czas dla nas. Przegraliśmy bardzo ważny mecz, z zespołem, który był od nas wyraźnie lepszy. Nie tylko przegraliśmy w dużym rozmiarze bramkowym, ale stworzyliśmy sobie zbyt wielu sytuacji. Qarabag był w tym aspekcie zdecydowanie lepszy, bo nie tylko wbił nam trzy bramki, ale po prostu potrafił stwarzać groźne akcje. Mamy się nad czym zastanawiać i nad czym pracować, żeby drużyna wyglądała lepiej i żeby w taki sposób nie przegrywać takich spotkań w przyszłości. Paweł Wszołek oraz Luquinhas zaczęli na ławce rezerwowych z powodu taktyki na ten mecz. Przeanalizowaliśmy dokładnie drużynę przeciwnika. Wiedzieliśmy w jaki sposób budują swoje akcje, gdzie jest największe zagrożenie. To się potwierdziło. Jeśli mieli swobodę w środku pola i potrafili ze środka uruchomić swoich skrzydłowych, robił się dla nas duży problem. Chcieliśmy zagęścić środek pola i mieć dwóch napastników, żeby atakować przez środek po odbiorze piłki. Zakładaliśmy, że przyjdzie taki moment, że obaj zawodnicy wejdą i zagramy skrzydłami. Taki moment nastąpił, ale niestety w międzyczasie straciliśmy bramkę. Plan był taki, żeby od początku grać dwójką napastników, żeby dać sobie szansę na wyprowadzenie akcji po odbiorze piłki, zbudować atak pozycyjny, zostawić więcej miejsca Mladenoviciowi i Juranoviciowi, żeby dośrodkowania szły w pole karne. Wysokiego Pekharta miał wspierać Rafael Lopes. Za nimi miał być Joel Valencia, a całość w ofensywie mieli wspierać Domagoj Antolić oraz Bartosz Kapustka. Taki był pomysł. Co dalej z niektórymi zawodnikami? Zakładałem awans do fazy grupowej i od początku skupiałem się na tym meczu. Nie wiem co dalej. Jestem krótko i starałem się skupić tylko na tym, na co miałem wpływ. Każdy zawodnik, który przychodzi na trening, jest zawodnikiem Legii i można z niego korzystać. Z takiego założenia wychodzę. Jakie zawodnicy mają plany, tego nie wiem. Przed nami mecz z Wartą Poznań i na pewno będą zmiany w składzie. Dobierzemy optymalny skład, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju parametry, w tym zmęczenie, bo choć dziś przegraliśmy, to niewątpliwie ten mecz może mieć wpływ na wskaźniki zawodników.

(L)eve(L)64 - 11 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Pełny komentarz Czesia:

Qarabag był lepszy ale fryzjer mnie oszukał.

Przecież dzwoniłem i mi obiecał¡!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Wolfik - 12 minut temu, *.mm.pl Czasy się zmieniają, lata lecą, Europa odjeżdża. A nasi trenerzy cały czas analizują, planują, budują taktykę. Tylko wyników i konkretów brak. Od lat 80-tych ubiegłego stulecia. odpowiedz

Ocenoeicz - 18 minut temu, *.play-internet.pl No cóż Trenerze... świetna taktyka!!

Dwóch najlepszych zawodników, stwarzających ruch do przodu usiadło na ławce bo taka była taktyka...

Patrząc na liczby i tabelki to myślę, że bym się nadał bo to chyba nie jest trudne... jak w takim żarcie o inwazji wstawcie kogo chcecie na kogo chcecie:

Strateg: Prawą stroną pójdzie piechota, lewą stroną pójdzie piechota a środkiem puścimy czołgi!

Dowódca: Oba?

Tak że tego, szacun za rozmontowanie i że rywal nie zaskoczył...

PS pamietam za małolata jak krzyczałem „Gdzie ten półksiężyc, hej Czesiu gdzie ten półksiężyc...?”;) fajnie że mamy myślącego trenera:) na następny mecz wystawmy.... drony?;)

(L)eve(L)64 - 22 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl A ja mam ogromny szacunek do naszych piłkarz za mądrość, inteligencję a zwłaszcza i odpowiedzialność za własne rodziny. Wiadomo że w przypadku awans doszłoby do wzmocnień, czyli większość zawodników straciłoby pracę i dochody. Musieliby sprzedač super fury, ciuchy kupować w szmateksach i jeść w barach mlecznych. Teraz po meczu siedzą w domowych wygodnych fotelach i pękają ze śmiechu że zarabiają podobnie co piłkarze Karabachu a umiejętności, ambicje mają dwa razy mniejsze. odpowiedz

adi - 23 minuty temu, *.chello.pl Czesiu "taktyka półksiężyca" znowu zainponował. Dobrze, że nie rezygnował z młodzieżówki, bo w grudniu byłby bezrobotny.



A Mioduski oczywiście nadal twardo się trzyma stołka prezesa, przy odrobinie szczęścia zaraz mu się hajs skończy i wreszcie się zwolni,, i zatrudni kogoś kompetentnego odpowiedz

Ja - 23 minuty temu, *.orange.pl Czesiek ... Ty ..."koniu trojański"... nigdy Legii nie lubiłeś po co tu przyszedłeś...$$$$$$ odpowiedz

fantom - 31 minut temu, *.chello.pl to moze powrot Vuko? odpowiedz

Witam - 32 minuty temu, *.centertel.pl Dajcie spokój Czesiowi internetowi kretyni.. Od czasu Berga to pierwszy normalny trener w Legii odpowiedz

Cezar - 15 minut temu, *.play-internet.pl @Witam : jaki normalny trener zostawia trzech najlepszych pilkarzy w swojej dtuzynie na lawce, jak mozna na najwazniejszy mecz w sezonie pominac Wszolka, Lukiniasa i Karbownika.... odpowiedz

adi - 5 minut temu, *.chello.pl @Cezar: dokładnie, Czesiu się nie mógł dodzwonić do Fryzjera to spanikował odpowiedz

Przasnyszanin - 35 minut temu, *.multimo.pl Spoko . Już po strachu , w tym sezonie już nie będzie kara-bachu ... odpowiedz

BieLany - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Czy ktoś widział dzisiaj napastnika? Pekhart ja prdl czegoś takiego dawno nie widziałem. Dzieciaki na podwórku mają lepszy instynkt napadziora. Tego się nie da odzobaczyć!!! odpowiedz

Yeti - 38 minut temu, *.vectranet.pl Normalnie po takim meczu trener powinien byc wylany na pysk. Ale to już było... dwa tygodnie temu. odpowiedz

Lipa - 40 minut temu, *.chello.pl Mamy się nad czym zastanawiać i nad czym pracować, żeby drużyna wyglądała lepiej i żeby w taki sposób nie przegrywać takich spotkań w przyszłości.Czyli ma przegrywać ale innaczej.To idiota nie trener odpowiedz

L - 23 minuty temu, *.tpnet.pl @Lipa: Ty jesteś idiotą skoro w taki sposób interpretujesz te słowa. odpowiedz

Pawko - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Podejrzewam ze to trener na lata ???? odpowiedz

adi - 1 minutę temu, *.chello.pl @Pawko: lato już się skończyło, więc trener na jesienie. A w grudniu nowy. odpowiedz

Vuko - 42 minuty temu, *.86.82 Panie Mioduski proszę nie słuchać podpowiedzi rudego cwaniaka z PZPN,..."Darku weź Czesia,on Ci to wszystko pouklada".

Piłkarzom proponuje średnia krajowa na papierze,a reszta za gole ,wygrane i trofea. Może to by ich zmobilizowało. odpowiedz

White - 45 minut temu, *.tpnet.pl Czesiu może zaśpiewaj. odpowiedz

L - 20 minut temu, *.tpnet.pl @White: Dawaj ty zaśpiewaj odpowiedz

12kufli - 48 minut temu, *.orange.pl Mam nadzieję, że obecny pseudotrener nie doczeka listopada!!!!!! odpowiedz

Guardio(L)a - 49 minut temu, *.150.127 "Przeanalizowaliśmy dokładnie drużynę przeciwnika."

Nie kompromituj się, skorumpowany trenerzyno!! Jak przeanalizowałeś?! Przecież do przerwy powinno być 0-3, a Boruc był najlepszym zawodnikiem Legii i wybronił Legię od katastrofy.

Nie ma Fryzjera, nie ma wyników (sukcesów).

Mioduski, który Cię zatrudnił, zwnalniając Vuko i Stanowski, który Ci wystawia laurki, pokazują, że więcej od nich o piłce wiedzą i lepiej się na niej znają taksówkarz z MPT i kelner z Jasia i Małgosi ( z całym szacunkiem dla taksówkarzy i kelnerów). odpowiedz

X - 30 minut temu, *.virginm.net @Guardio(L)a: Jaś i Małgosia dobry lokal;) chodzilo sie na schabowego i piwo. Stare dobre klimaty warszawskie! odpowiedz

Wolfik - 53 minuty temu, *.mm.pl Strategia w klubie Legia od kilku lat - "nie wiem co dalej".

Ale co miesiąc po kilkanaście tysi na kontach jest.... Żyć, nie umierać. odpowiedz

X - 28 minut temu, *.virginm.net @Wolfik: za kilkanascie tysi to nikt by do Legii nie przyszedl, te sku...ny maja po kilkadziesiat! odpowiedz

Kibic - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz.Wstyd!!! Poznański chórzysta już wybierając skład na mecz z Lewczukiem pogrzebał Legię żywcem Mam nadzieję że w marcu odejdziesz z Legii. odpowiedz

Szyszko - 57 minut temu, *.chello.pl Super Czesiu. Przegląd drużyny w takim meczu - szacun za ekstrawagancję. Resztki tych co coś grali na ławie. Mistrz odpowiedz

Michał - 57 minut temu, *.vectranet.pl Co to za bełkot... odpowiedz

lowolak - 57 minut temu, *.tpnet.pl najbardziej boli, że za rok o tej samej porze zatrudniany będzie kolejny szkoleniowiec po niepowodzeniach w pucharach. Obym się mylił, ale co rok ta sama nuta odpowiedz

Bu - 20 minut temu, *.chello.pl @lowolak: jakich pucharach??? odpowiedz

wtf - 19 minut temu, *.chello.pl @lowolak: do pucharów to się trzeba najpierw zakwalifikować,jakoś nie widzę

nas w top 3,nawet w tej buraczanej lidze. odpowiedz

rob bandit - 58 minut temu, *.com.pl Czesiu, idziesz??? No to chodź... odpowiedz

Robert - 14 minut temu, *.centertel.pl @rob bandit : Bardzo fajnie zagrana scena! odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 58 minut temu, *.co.uk Zapomniales zadzwonic do fryzjera i od razu widac ile jest warty twoj warsztat trenerski.. kolejny stracony sezon! odpowiedz

robson - 59 minut temu, *.chello.pl no ty Michniewicz juz mnie 2 tygodnie męczysz ...to kiedy zmiana ? odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jakie kur... a zmęczenie???? To po h . . był przełożony mecz ze Śląskiem? Zmęczony to może być pracownik budowy po 12 godzinnej pracy a nie nasze gwiazdy po kilku treningach! Panie Czerczesow wróć do Legii i ogarnij ten syf co się tu zrobił! odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.eircom.net nie ma to jak uzasadnic swoje bledne decyzje,i pilkarzy delegowanych do gry. odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.plus.pl Myślę że warta nie sprawi w nd.niespodzianki tylko spokojnie wygra odpowiedz

Lelek84 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia Mistrz odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de To nie U-21. Daj sobie chlopino spokój. Taktyka jaką przygotowałeś to jakiś dramat. Oni są bez formy a Ty tą taktyką ich dobiłeś. Byli bezradni jak dzieci we mgle,nie wiedzieli co mają grać. Drugi mecz w pucharach a Ty przewracasz wszystko do góry kołami. K...a ręcę opadają. A ty mówisz o Warcie. odpowiedz

Warriorszajka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Qrwa mamy dość!!! odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.com.pl No co, chyba nie jesteśmy zbytnio zaskoczeni. Od powrotu po covidzie nie ma grania w piłkę w Warszawie. odpowiedz

PLEBAN - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czesiu bierz pudla i lećcie na Malediwy. W między czasie najlepiej będzie jak właściciel zatrudni prezesa który ma pojęcie o piłce nożnej futbolu i zarządzaniu. Taki który będzie potrafił tez zatrudnić w końcu trenera na miarę Legii. Jak wrócicie walnijcie browara i wracaj do reprezentacji. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mecz z Wartą.Musimy wspiąć się na wyżyny. odpowiedz

Pawel.b - 1 godzinę temu, *.plus.pl Geniusz taktyki. Mourinho Polskiej myśli szkoleniowej. Dramat wstyd. odpowiedz

Dani - 1 godzinę temu, *.plus.pl Przez tych dwoch „sprinterow” na ataku reszta musiała dużo wiecej zasuwać. Nie jest łatwo grac 9 przeciw 11.

Zreszta temu jednemu sprinerowi to nawet wspolczuje bo tyle lag co na niego posyłali ns wyscig z obronca to byl dla niego dramat odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl .. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Czesiu spokojnie byliście tylko ciut gorsi. Na Wartę nikt z podstawowej 11 są zmęczeni bojowe chłopaki. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak ten człowiek może być trenerem Legii. Won stąd odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czyli dobrze myslalem :) Zmeczenie. Mecz z Drita czesio mogles przelozyc. Teraz tydzien odpoczynku daj, a w lidze niech mlodziez zagra. Odpoczniemy i wtedy zaczniemy myslec co dalej. ZA rok bedzie lepiej bo liga mniej meczy bedzie miala :) i od razu pismo zlozyc do pzpn, zeby zaczynala sie dopiero po meczach eliminacyjnych do euro pucharow. Zmeczenie naszych pilkarzy dopada szybciej bo za duzo graja wzgledem reszty swiata. Biegac nie mamy sily, bo trening nie moze byc meczacy, tylko relaksujacy. ZA malo sie placi to takie efekty. Miodek wez moze zapytaj Czechow jak sie to robi, ze za 10krotnie mniejsze pieniadze potrafia grac w pilke. odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Są bez formy ale taktyka,którą zastosowałeś to dramat. Drugi mecz w trakcie tygodnia innym składem i inną taktyką. Oni nie wiedzieli jak mają grać,kompletnie byli zagubieni. Ręce opadają. Tego nie dało się oglądać. odpowiedz

AliMario - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wróć Lesnidorski....a wynik załatwił Michniewicz.. Vuko nie spieprzył by że składem . Porażka i wstyd na całej linii.. Prezes nie nadajesz się do sportu !!!! odpowiedz

cypis - 1 godzinę temu, *.rogers.com krotko a gdzie my bylismy odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.mm.pl Skup się Pan na kadrze młodzieżowej i nie wracaj@@@ odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Jeden kompletnie zespołu do sezonu nie przygotował drugi w drugim meczu 3/4 składu wymienił czego tu można było oczekiwać ? odpowiedz

Ginpasterz - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ale Pan przyszedł żeby nie byli lepsi. I wiem że miał Pan tylko tydzień tyle tylko że po tym tygodniu to nic nie było widać. Czy może Pan obiecać że jak Pan będzie dalej trenerem to w przyszłym roku nie skompromitujemy się w europejskim Pucharze pocieszania dla najsłabszych. odpowiedz

Mariusz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czas Apokalipsy odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak mialy byc wrzucane pilki skoro zagral bez skrzydłowych?. To jest właśnie ta polska mysl szkoleniowa. Najważniejszy mecz w roku a ten zmienia taktykę i wychodzi w ustawieniu w jakim nigdy nie grali. Znów operacja na otwartym organizmie... to teraz kto? Kiedy kolejna zmiana trenera i taktyki?

B737 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jaki prezes taka drużyna i co za tym idzie wyniki. Borek ładnie punktował dokonania, za Leśnego co sezon graliśmy w pucharach za loczka-pudła nic... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Świat się dowiedział nic nie powiedział

Czesiu Michniewicz padł cztery

Czesiu Michniewicz padł cztery

Czesiu Michniewicz padł cztery.



Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie było do kogo zadzwonić? Sprzedaj drona i ... dzwoń do NASA. A tak na serio widzę że Czesia wynik przerósł. Nie tego się spodziewał. Przytkało go i widzę że bełkot z którego wynika że będzie...czystaka. niech MIODUSKI SPIER.. odpowiedz

711 zgłos się - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czesiu tu nie ma co się rozwodzić tu trzeba dzwonić!!! odpowiedz

J1980 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nooo to dobry miałeś plan i taktykę... Prawie się udało... odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net ONi wyglądają wszyscy na przemęczonych. Od właściciela przez prezesa, dyrektora sportowego po piłkarzy i pana od przycinania trawy, choć on jako jedyny swój obowiązek spełnia najlepiej... odpowiedz

Zzz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 711

Zadzwoń proszę, może coś się jeszcze uda załatwić.... odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.domynet.pl Tu nie ma co trenować tu trzeba dzwonić Panie Czesławie. odpowiedz

Bubek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na wartę to nie trzeba sie skupiac tylko dzwonic. odpowiedz

HHHH - 1 godzinę temu, *.master.pl Czesław nie pier............ odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.domynet.pl Tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić Panie Czesławie odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To nie oni byli lepsi tylko Legia była do niczego odpowiedz

