Qurbanov: Gratuluję moim żołnierzom

Qurban Qurbanov (trener Qarabagu): Chcę pogratulować moim żołnierzom. Nie piłkarzom, lecz żołnierzom. Mieliśmy swoje okazje, które potrafiliśmy wykorzystać. Moi zawodnicy wiedzieli, przeciwko komu będą grać, że będzie to trudne spotkanie, bo Legia jest wymagającym rywalem i dobrym zespołem, mimo, że ostatnio miała swoje problemy. Zatrudnili nowego trenera i zmienili system gry. To zwycięstwo i awans dedykuję nie tylko żołnierzom, ale całemu Azerbejdżanowi, a moim piłkarzom gratuluję. Jednocześnie życzę powodzenia Legii i jej trenerowi.

Krecina Zdzichu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czesiek dzwoń do Zibiego do skutku nawet 711 razy. Dyskwalifikacja walkower po boisku biegali zolnierze a nie panienki nażelowane. To nie jest sprawiedliwe!!!! odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Brawo odpowiedz

eth - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szkoda że u nas nie ma takiego podejścia i traktowania meczu jak wojny tylko bardziej jak cyrk odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl ha ha , powodzenia życzy i drużynie znaczy wkładom aby zerwać się jak najszybciej, a Czesiowi połączenia z Nasa po jego dron to na c... się nadaje odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl A naszym (już nie moim piłkarzom) dezerterom kulka w łeb. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wygrała zdecydowanie lepsza drużyna. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Niezly napoleon, ale trzeba przyznac ze rozstrzelal nas odpowiedz

